Wayne Rainey fait son retour à Laguna Seca sur une Yamaha XSR900 GP hommage

Le rugissement d’une légende a résonné de nouveau sur le circuit de Laguna Seca. Du 11 au 13 juillet 2025, à l’occasion de la cinquième manche du championnat MotoAmerica, Wayne Rainey, triple champion du monde 500 cm³, a effectué un tour d’honneur historique au guidon d’une Yamaha XSR900 GP unique, spécialement conçue pour lui.

Une Yamaha XSR900 GP taillée pour un champion

Fruit d’une collaboration étroite entre Yamaha Motor Europe et Yamaha Motor US, cette XSR900 GP customisée incarne un hommage vibrant à celui qui a marqué l’histoire des Grands Prix moto. Dotée de la transmission manuelle automatisée Y-AMT, cette moto allie performance, accessibilité et sécurité, pour permettre à Wayne Rainey, devenu tétraplégique après un accident en 1993, de reprendre le guidon en toute confiance.

Plusieurs modifications ergonomiques ont été apportées à la moto, notamment une position assise stable, un cadre noir de type Deltabox, des roues noires inspirées de la YZR500, et une ligne volontairement agressive qui rappelle les machines de course des années 90.

Retour aux sources à Laguna Seca

Ce tour de piste n’était pas un simple tour de roue : il marquait le grand retour de Rainey à Laguna Seca, là même où il avait remporté en 1991 une victoire éclatante, partant de la pole et s’imposant avec près de 7 secondes d’avance. À ses côtés : d’autres légendes du sport moto, pilotes contemporains et membres de la California Highway Patrol, dans une parade hautement symbolique pour la marque aux trois diapasons.

Ce moment fort s’inscrit dans la continuité d’un hommage amorcé lors du lancement européen de la XSR900 GP, où Wayne Rainey figurait déjà dans la vidéo de présentation du modèle. Mais l’histoire entre Yamaha et Rainey ne date pas d’hier : depuis son accident, le champion n’a jamais piloté d’autre moto que des Yamaha, preuve d’un attachement indéfectible entre le pilote et le constructeur japonais.

Un lien indélébile entre l’homme et la machine

Déjà en 2022, à Goodwood, Rainey avait ému le public en roulant sur une YZR500 de 1992 adaptée à son handicap. Mais ce retour en 2025 sur l’asphalte californien, au guidon d’une machine néo-rétro taillée pour lui, a une résonance toute particulière : celle d’un héritage vivant, d’un style intemporel, et d’une volonté farouche de rester en selle, malgré les blessures du passé.

La XSR900 GP : quand le vintage inspire la performance

Inspirée par les machines de course des années 80 et 90, la XSR900 GP incarne la philosophie Faster Sons de Yamaha, où le passé nourrit l’avenir. En rendant hommage à Wayne Rainey, Yamaha célèbre aussi une époque où les motos vibraient, où les pilotes domptaient les bêtes sans assistance, et où les circuits comme Laguna Seca servaient de théâtre à des batailles dantesques.

Crédit photo : Yamaha©