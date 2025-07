Vespa fêtera ses 80 ans à Rome avec la plus grande célébration de son histoire

La mythique Vespa soufflera ses 80 bougies en 2026, et le lieu choisi pour cet anniversaire n’est autre que Rome, berceau de la Dolce Vita. Du 25 au 28 juin, la capitale italienne vibrera au son des moteurs et des festivités dans ce qui s’annonce comme le plus grand rassemblement Vespa jamais organisé.

Née en 1946, Vespa ne se contente pas d’être un simple moyen de transport. Elle incarne un art de vivre, une élégance intemporelle et une liberté revendiquée depuis bientôt huit décennies. De Cinecittà aux rues de Bangkok, de Paris à São Paulo, la silhouette de la Vespa traverse les générations sans prendre une ride.

Pour cet anniversaire exceptionnel, des dizaines de milliers de passionnés du monde entier sont attendus à Rome les 25 et 26 juin 2026. Plus qu’un simple rassemblement, l’événement promet quatre jours de fête, de partage et de culture autour de ce deux-roues emblématique. Et Rome, éternelle et flamboyante, n’a pas été choisie par hasard : elle cristallise cette légèreté italienne que Vespa incarne si bien depuis 80 ans.

Vespa, c’est aussi l’union de styles, de musiques, de mouvements culturels. Des Mods londoniens aux amoureux de design rétro, en passant par les stars de cinéma, tout le monde a un jour rêvé de s’évader sur une Vespa. En 2026, ce rêve collectif prendra corps dans les rues de Rome.

Le programme détaillé de l’événement sera annoncé à l’automne, mais une chose est sûre : cet anniversaire marquera l’histoire de la marque comme jamais auparavant. Un rendez-vous incontournable pour tous les amateurs de vintage, de liberté et d’élégance à l’italienne.

80 ans, et toujours aussi moderne. Vespa prouve, une fois encore, qu’avec du style et de la passion, on ne vieillit jamais vraiment.

Crédit photo : Vespa©