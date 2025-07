Triumph Scrambler 400 XC : l’esprit scrambler à l’assaut du tout-terrain

La famille s’agrandit chez Triumph ! Après le succès rencontré par la Scrambler 400 X, la firme britannique dégaine une version plus baroudeuse : la Scrambler 400 XC. Avec un look affirmé, une panoplie d’équipements taillés pour l’aventure et une accessibilité pensée pour tous les motards, cette petite cylindrée ne manque pas d’ambition. Disponible dès le 25 septembre 2025, la XC s’affiche au tarif de 7 445€.

Une vraie scrambler dans l’ADN

Conçue à Hinckley, au Royaume-Uni, la Scrambler 400 XC hérite du pedigree des mythiques Scrambler 900 et 1200. Esthétiquement, on retrouve les codes chers à Triumph : silhouette musclée, échappement incliné, réservoir sculpté avec grip-genoux, tête de moteur à ailettes et triangle Triumph. Le tout avec une selle biplace noire et des coloris punchy : Racing Yellow, Storm Grey et Vanilla White.

Une moto pensée pour sortir des sentiers battus

Dotée de roues à rayons latéraux chaussées de pneus tubeless Metzeler Karoo Street, la XC est prête pour les pistes. Sa roue avant de 19 pouces, sa suspension à grand débattement (150 mm) avec fourche inversée de 43 mm et son monoamortisseur arrière lui assurent une tenue de route irréprochable, même sur terrain meuble.

Pour le confort et la protection du pilote, la moto embarque un pare-vent, des protège-mains, un garde-boue haut, un sabot moteur en aluminium et des barres de protection. Et côté sécurité, la Triumph joue la carte du contrôle absolu avec un antipatinage déconnectable et un mode ABS dédié au tout-terrain.

Un moteur de caractère pour une conduite fun

Le cœur de cette Scrambler 400 XC, c’est un monocylindre 398 cm³ refroidi par eau développant 40 chevaux à 8 000 tr/min et 37,5 Nm de couple à 6 500 tr/min. Fiable, nerveux et souple, il est associé à une boîte 6 rapports et à un embrayage à assistance de couple pour plus de confort au guidon.

Son échappement inox à double sortie garantit une sonorité évocatrice à souhait. De quoi enchanter les puristes comme les nouveaux venus.

Technologie discrète mais efficace

Pas de fioritures chez Triumph, mais une instrumentation élégante et fonctionnelle : compteur analogique, écran LCD multifonction, USB-C intégré pour recharger smartphone ou GPS, et commande intuitive au guidon. L’éclairage full LED, avec feu diurne DRL à signature Triumph, ajoute une touche moderne sans trahir l’esprit vintage.

Accessible, fiable, économique

Avec une hauteur de selle de 835 mm, un poids contenu de 186 kg, et une position de conduite droite, la Scrambler 400 XC se veut maniable et polyvalente, même pour les permis A2. Elle affiche une consommation modeste de 3,8 l/100 km et des révisions tous les 16 000 km, le tout couvert par une garantie 2 ans kilométrage illimité.

Et pour personnaliser votre machine, plus de 20 accessoires Triumph d’origine sont disponibles : bagagerie, confort, sécurité, style… À configurer directement sur le site officiel.

Verdict Monsieur Vintage

Avec cette Scrambler 400 XC, Triumph réussit le pari de proposer une moto accessible, stylée et réellement capable en tout-terrain, le tout sans renier son ADN néo-rétro. Une machine pensée pour les jeunes permis comme pour les baroudeurs aguerris, qui vient compléter avec brio la gamme 400 cm³. Et à ce prix-là, difficile de ne pas être tenté…

Disponible dès le 25 septembre 2025 à partir de 7 445 €.

Crédit photo : Triumph©