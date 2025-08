Suzuki GSX-R1000R 2025 : le retour tonitruant d’une légende pour ses 40 ans

Quarante ans après la sortie de la toute première GSX-R750 en 1985, Suzuki marque l’histoire avec le grand retour de son hypersportive iconique : la GSX-R1000R 40ème anniversaire. Véritable hommage à l’ADN racing de la firme japonaise, cette édition limitée célèbre quatre décennies de victoires, d’innovations technologiques et de passion mécanique. Et autant dire que ce cru 2025 ne fait pas les choses à moitié.

Un moteur plus affûté que jamais

Sous son carénage aiguisé se cache un bloc 4 cylindres en ligne de 999,8 cm³, entièrement repensé pour répondre à la norme Euro 5+, sans rien céder en matière de performances. On retrouve :

• Une culasse redessinée avec de nouvelles soupapes d’échappement élargies (25 mm contre 24 auparavant),

• Des pistons forgés plus légers et un taux de compression revu à la hausse (13.8:1),

• Un arbre à cames retravaillé intégrant toujours l’admission variable SR-VVT (Suzuki Racing Variable Valve Timing),

• Une admission optimisée : les cornets 1 et 4 plus courts pour favoriser les hauts régimes, une rampe d’injection élargie à 48 mm, et une chaîne de transmission renforcée,

• Un nouvel échappement en titane, plus long, plus fin, et gravé du logo GSX-R, pour une signature sonore et visuelle unique.

Résultat : un moteur plus réactif, plus précis, et toujours aussi fiable, avec un caractère explosif sur circuit comme sur route.

Un arsenal électronique à la pointe

La GSX-R1000R 2025 embarque une électronique dernier cri, avec notamment :

• Le Suzuki Intelligent Ride System (SIRS),

• Un ride-by-wire couplé à trois modes de conduite (A, B, C),

• Un traction control réglable sur 10 niveaux, un anti-wheeling, un Roll Torque Control pour gérer le grip en courbe,

• Un launch control, un quickshifter bidirectionnel, un amortisseur de direction électronique,

• Et des systèmes avancés de freinage adaptatif selon l’angle et l’assiette (Motion Track et Slope Dependant Control Systems).

L’ensemble repose sur une batterie lithium allégée, une centrale inertielle Bosch dernière génération et un ABS signé Astemo, pour un gain de poids non négligeable.

Un châssis digne des circuits

La partie cycle n’est pas en reste avec un cadre double poutre aluminium et un bras oscillant en alu eux aussi optimisés pour la performance. Les suspensions Showa BFF assurent une stabilité sans faille, tandis que le freinage Brembo avec disques T-Drive garantit des arrêts nets et progressifs. Côté pneumatiques, la GSX-R chausse des Bridgestone RS11 Racing Street en 120/70 ZR17 à l’avant et 190/55 ZR17 à l’arrière.

Un look ravageur et historique

Visuellement, la GSX-R1000R 40e anniversaire rend hommage aux livrées mythiques de la gamme avec trois coloris collector (photos ci-dessous) :

• Bleu/blanc Pearl Vigor Blue / Pearl Tech White,

• Rouge/blanc Candy Daring Red / Pearl Tech White,

• Jaune/bleu Pearl Ignite Yellow / Metallic Mat Stellar Blue, clin d’œil appuyé à la RGV 500 de Kevin Schwantz.

Le design est rehaussé d’ailerons en carbone fabriqués au Japon, inspirés de ceux utilisés aux 8H de Suzuka, offrant un appui optimal à haute vitesse. Le carénage inférieur, le support de plaque et la selle sont eux aussi retravaillés, tandis que les jantes 6 branches, les frettes dorées et les carters moteur gris accentuent son identité racing.

Une édition rare pour passionnés exigeants

Ce modèle sera présenté au Bol d’Or 2025, du 18 au 21 septembre, avec ouverture des précommandes à cette occasion. Produite en édition limitée, la GSX-R1000R 40th anniversaire s’adresse aux amoureux de la performance pure, aux collectionneurs et à tous ceux qui veulent marquer l’histoire avec un modèle légendaire.

La GSX-R1000R 2025 n’est pas un simple retour. C’est une déclaration. Une lettre d’amour à tous ceux qui ont vibré au son d’un 4-cylindres Suzuki en pleine charge.

Crédit photo : Suzuki©