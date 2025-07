Royal Enfield Goan Classic 350 Trip Teal : hommage à la culture moto seventies de Goa

Royal Enfield continue de raviver l’âme du motocyclisme classique avec sa nouvelle édition limitée, la Goan Classic 350 Trip Teal. Une machine qui fleure bon les années 70, les plages de Goa au sud-ouest de l’Inde et l’esprit rebelle des motards bohèmes. Fidèle à sa réputation, la marque britannique conjugue ici style vintage, modernité mécanique et évocation d’un art de vivre décontracté. Coup de projecteur sur une moto qui fait rimer rétro avec liberté.

Un hommage vibrant à Goa et à la culture seventies

La Goan Classic 350 Trip Teal est bien plus qu’une simple édition limitée. C’est un clin d’œil assumé à l’époque où les motards roulaient cheveux au vent, à la recherche de sensations et d’authenticité. Goa, épicentre de cette culture moto libre et spirituelle dans les années 70 et 80, inspire ici chaque détail du design : selle monoplace flottante, pneus à flancs blancs, guidon mi-haut et garde-boue raccourcis. Le look est bobber, le message est clair : cette moto a été pensée pour ceux qui préfèrent la route aux conventions.

Une silhouette vintage taillée pour la liberté

Avec ses lignes épurées et son cadre double berceau, la Goan Classic 350 respire la simplicité et l’élégance brute. Le choix du coloris Trip Teal, un mélange unique de bleu canard, orange vif, touches de chrome et motifs mandala, affirme encore davantage son style rétro et ensoleillé. Et pour ne rien gâcher, chaque modèle est numéroté, produit à seulement 150 exemplaires pour la France, de quoi garantir exclusivité et caractère.

L’ADN Royal Enfield au service du plaisir de conduite

Sous ses airs old school se cache une mécanique moderne et éprouvée. Le monocylindre 349 cm³ refroidi par air/huile développe une puissance de 20,2 chevaux à 6 100 tr/min, avec un couple généreux de 27 Nm à 4 000 tr/min. De quoi offrir une conduite souple, idéale pour flâner le long des routes de campagne ou s’aventurer en ville, avec ce petit frisson vintage à chaque démarrage.

Le confort n’a pas été oublié : boîte 5 vitesses fluide, position de conduite détendue, guidon ergonomique, double amortisseur arrière, roues tubeless avec jantes à rayons en aluminium, système ABS à deux canaux… Tout est réuni pour que chaque sortie rime avec plaisir.

Vintage mais connectée

Royal Enfield prouve qu’on peut être rétro sans renier la technologie. La Goan Classic embarque un tableau de bord mixte (analogique et digital) avec indicateur de rapport engagé, un système de navigation Tripper Pod, un port USB-C pour recharger son smartphone, et un éclairage full LED qui combine visibilité et style. Les commandes en aluminium, quant à elles, ajoutent une touche premium à l’ensemble.

Pour les puristes du style

Afin de renforcer l’identité de ce bobber vintage, une gamme d’accessoires officiels est disponible : poignées, selle custom, pare-brise touring, guidon élargi, repose-pieds et caches aux finitions marron. De quoi personnaliser encore davantage cette moto déjà unique et affirmer son style jusqu’au bout du guidon.

Fiche technique de la Royal Enfield Goan Classic 350 Trip Teal

Moteur

Type : monocylindre 4 temps, refroidissement air/huile

Cylindrée : 349 cm³

Puissance max : 20,2 ch à 6 100 tr/min

Couple max : 27 Nm à 4 000 tr/min

Boîte : 5 vitesses

Injection : électronique

Vitesse max : 114 km/h

Consommation : 2,8 L / 100 km

Émissions de CO₂ : 67,67 g/km

Châssis et dimensions

Cadre : double berceau

Suspension avant : fourche télescopique 41 mm

Suspension arrière : double amortisseur ajustable

Roues : 19″ avant (100/90), 18″ arrière (120/80)

Freins : disques 300 mm (avant), 270 mm (arrière)

ABS : dual channel

Empattement : 1 390 mm

Hauteur de selle : 805 mm

Poids à vide : 195 kg

Réservoir : 13 litres

Équipements

Éclairage full LED

Port USB-C

Tableau de bord digital-analogique

Système de navigation Tripper Pod

Coloris

Trip Teal (bleu, orange et liseré blanc)

Avec la Goan Classic 350 Trip Teal, Royal Enfield livre une moto pleine de charme, taillée pour les amoureux du vintage et de l’aventure décontractée. Une machine à part, qui renoue avec l’essence même du “Pure Motorcycling”. Et si c’était elle, la moto parfaite pour l’été ?

Disponible à partir de 5 590 € TTC, en série limitée de 150 unités numérotées pour la France.

Crédit photo : Royal Enfield©