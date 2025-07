RETROMANIA 2025 : la grande vente aux enchères automobile s’invite à Périgueux

Le rendez-vous est donné : les passionnés d’automobile ont rendez-vous à Périgueux le dimanche 14 septembre 2025 pour la vente aux enchères RETROMANIA, organisée par Collector Cars Auction. Dans une ambiance conviviale et festive, une soixantaine de véhicules de collection seront proposés à la vente, dans un catalogue aussi éclectique que passionnant.

Une plongée dans l’histoire automobile

RETROMANIA 2025 n’est pas une simple vente : c’est un voyage à travers les époques. Les voitures présentées couvrent plusieurs décennies d’histoire automobile, de l’après-guerre aux années 90, en passant par les mythiques youngtimers et les supercars modernes. Un événement où se croisent l’élégance intemporelle, le charme populaire, la performance brute, et l’originalité assumée.

Des trésors sur quatre roues

Parmi les pépites à ne pas manquer :

• Glas 1700 GT de 1967 : rareté allemande préparée pour la course, au look vintage irrésistible.

• Mercedes-Benz 280 SL Pagode : symbole d’élégance et de raffinement germanique.

• Lamborghini Gallardo LP560-4 : sportive racée et puissante pour amateurs de sensations fortes.

• Porsche : plusieurs modèles iconiques, dont Turbo et GT3, témoignant de la passion pour la marque de Stuttgart.

L’automobile populaire à l’honneur

La vente rend également hommage à l’esprit populaire français, avec une sélection de véhicules attachants et accessibles :

• Renault Frégate et Domaine,

• Citroën DS Super, Visa,

• Simca, Panhard,

• Trois Talbot Samba, véritables témoins d’une époque.

Un parfum d’Italie

La Dolce Vita se fera sentir avec plusieurs modèles italiens au caractère affirmé :

• Fiat Panda 4×4,

• Lancia Beta,

• Alfa Romeo 6.

Youngtimers, insolites et curiosités

Les années 80-90 seront bien représentées avec :

• Volkswagen Golf (GTI, Match, Classic Line),

• BMW 850,

• Peugeot 205 CTI.

Mais aussi quelques curiosités amusantes comme :

• Volkswagen Coccinelle,

• VW Combi,

• Et une voiture amphibie Poncin VP 2000, star des plages landaises.

Un événement pour tous

Qu’on soit simple curieux, restaurateur amateur ou collectionneur chevronné, RETROMANIA 2025 s’adresse à tous les profils. Beaucoup de véhicules seront proposés sans prix de réserve, ouvrant les enchères à tous les budgets et toutes les envies.

Le charme d’une Samba, l’audace d’une Gallardo, ou la nostalgie d’une Visa : chacun pourra y trouver sa madeleine de Proust.

Ambiance et gourmandise au programme

Pour agrémenter ce week-end automobile, des food trucks seront présents sur place pour offrir restauration et boissons, dans une ambiance chaleureuse et familiale.

Informations pratiques

Exposition préalable

• Samedi 13 septembre 2025 : 10 h – 18 h

• Dimanche 14 septembre 2025 : 10 h – 12 h

Vente aux enchères

• Dimanche 14 septembre 2025 à 14 h

Lieu

Conciergerie Automobile

Rue du Tennis

24000 Périgueux

Clôture du catalogue : 15 août 2025

RETROMANIA 2025, c’est plus qu’une vente aux enchères : c’est un hommage vivant à l’histoire automobile, à vivre le temps d’un week-end au cœur de la Dordogne.

Plus d’infos en cliquant sur ce lien.



Crédit photos : Collector Cars Auction©