Range Rover fête ses 55 ans à Mykonos : une célébration exclusive de luxe, de design et d’histoire automobile

C’est sur l’île envoûtante de Mykonos, en Grèce, que Range Rover a choisi de souffler ses 55 bougies cet été. Un lieu d’exception pour une marque d’exception : la Range Rover House, installée dans un cadre idyllique, accueille clients privilégiés et invités pour un hommage grandeur nature à l’élégance intemporelle et à l’innovation qui définissent l’ADN de Range Rover depuis 1970.

Une exposition unique de cinq générations de modèles iconiques

Véritable écrin dédié au luxe moderne, la Range Rover House de Mykonos expose cinq générations de ces véhicules devenus cultes. Le visiteur y croise le tout nouveau Range Rover SV Fifty-Five Edition – pièce maîtresse de l’événement – produit à seulement 10 exemplaires. Ce modèle anniversaire réinterprète avec raffinement le Lincoln Green historique des années 70, arbore un intérieur en cuir Caraway inspiré des premiers aménagements, et se distingue par ses broderies exclusives et plaques numérotées « 1 of 10 ».

À ses côtés, trônent des modèles emblématiques : du tout premier Range Rover Classic pensé à l’origine pour les domaines agricoles, au puissant Range Rover Sport SV Vega Curation, issu de la collection Celestial et inspiré par le cosmos et la mythologie grecque, jusqu’au nouveau Range Rover Sport SV Edition TWO, qui succède à une première édition à succès.

Une immersion dans le style de vie Range Rover

Plus qu’une exposition, la Range Rover House est une véritable expérience sensorielle autour de l’art de vivre. Les invités sont conviés à des essais sur route des différents modèles, à des croisières en yacht Riva, à des dégustations de vins et champagnes d’exception, ou encore à des dîners raffinés orchestrés par des chefs étoilés. Des masterclass design viennent compléter ce programme exclusif.

Depuis trois ans, Range Rover déploie ce concept de « House » dans différents lieux d’exception. Le but : offrir à ses clients une immersion émotionnelle au cœur de son univers, en redéfinissant le luxe automobile comme une expérience globale et personnalisée.

Une première capsule lifestyle inspirée par le design Range Rover

L’événement de Mykonos est également l’occasion de découvrir The London Collection, première capsule lifestyle de la marque. Composée de huit pièces mode et déco, elle s’inspire du design moderniste de Range Rover et témoigne de l’ambition de la marque de s’imposer comme une référence lifestyle à part entière.

55 ans de Range Rover : l’histoire continue, entre héritage et modernité

De son lancement en 1970 comme véhicule tout-terrain élégant à cette célébration chic sur les hauteurs de Mykonos, Range Rover incarne l’évolution d’un mythe automobile vers une marque globale de luxe. Cette célébration-anniversaire n’est pas seulement un hommage au passé, mais un regard résolument tourné vers l’avenir – où performance, raffinement et innovation continuent de tracer la route.

Crédit photos : Land Rover©