Pourquoi faut-il ne pas attendre pour le montage de nouveaux pneus ?

Les automobilistes le savent bien : un véhicule en bon état, c’est d’abord une voiture bien entretenue. Pourtant, par manque de temps ou de vigilance, il arrive que certains reports deviennent des habitudes. Et c’est là que les ennuis commencent.

Des échéances pas si anodines

Vidange, freinage, amortisseurs, climatisation, pneumatiques… Tous les éléments d’une voiture ont une durée de vie. Ignorer les échéances d’entretien recommandées, c’est exposer son véhicule à une usure prématurée, mais aussi à des pannes coûteuses. Dans certains cas, comme pour les freins ou les pneus, cela peut mettre en danger les occupants du véhicule, ainsi que les autres usagers de la route.

Prenons l’exemple des pneumatiques. Ils sont le seul lien entre la voiture et la route. Une pression incorrecte, une gomme trop lisse ou des pneus trop anciens peuvent sérieusement dégrader la tenue de route et augmenter les distances de freinage. D’où l’importance de faire contrôler et remplacer ses pneus dans un garage de montage de pneus qualifié et équipé pour ce type d’intervention.

Pneus usés : un danger trop souvent sous-estimé

Rouler avec des pneus usés n’est pas sans conséquence. Dès que la profondeur des sculptures descend sous les 1,6 mm, la sécurité n’est plus assurée. L’adhérence devient précaire, en particulier sur sol mouillé. Le risque d’aquaplaning augmente fortement, et la distance de freinage s’allonge de manière significative. Un pneu lisse ne prévient pas non plus les chocs latéraux, les crevaisons ou les pertes de contrôle dans les virages. Un simple coup d’œil suffit parfois à détecter l’usure : un témoin d’usure est intégré dans les rainures. Dès qu’il affleure la surface du pneu, il est temps de les remplacer.

En règle générale, on change ses pneus tous les 35 000 à 40 000 kilomètres pour un usage classique. Mais cela dépend du type de conduite, du véhicule, du climat ou encore des routes empruntées. Il est fortement recommandé de changer les pneus par deux, sur le même essieu (avant ou arrière), pour garantir une tenue de route équilibrée. Un montage asymétrique, avec un pneu neuf d’un côté et un pneu usé de l’autre, peut entraîner un comportement instable du véhicule, notamment en courbe ou en cas de freinage d’urgence.

Côté budget, les tarifs varient selon la marque et les dimensions. Pour deux pneus, il faut compter entre 170 et 300 euros en moyenne, pose incluse. Pour un jeu complet de quatre pneus, les prix peuvent aller de 350 à 600 euros environ. Le tarif d’un pneu varie considérablement d’un modèle de voiture à l’autre, en fonction de sa taille (hauteur, largeur, taille basse ou non). Ainsi, il faudra compter 135 euros pour un pneumatique de marque Michelin 205X45X17 équipant une Renault Clio V de 2025, ou 420 euros pour un pneu Michelin de taille 275X45X22 à monter sur un Land Rover Defender 2025. Un devis est toujours proposé chez AD pour vous permettre d’anticiper la dépense et faire le bon choix en toute transparence.

Enfin, depuis le 1er novembre 2021, les pneus hiver sont obligatoires dans certaines zones montagneuses pendant la période hivernale. Cette obligation, liée à la loi Montagne, concerne 34 départements :

• Alpes-de-Haute-Provence

• Hautes-Alpes

• Alpes-Maritimes

• Ardèche

• Ariège

• Aude

• Aveyron

• Cantal

• Corrèze

• Corse-du-Sud

• Haute-Corse

• Côte-d’Or

• Doubs

• Drôme

• Haute-Garonne

• Hérault

• Isère

• Jura

• Loire

• Haute-Loire

• Lot

• Lozère

• Moselle

• Puy-de-Dôme

• Pyrénées-Atlantiques

• Hautes-Pyrénées

• Pyrénées-Orientales

• Bas-Rhin

• Haut-Rhin

• Rhône

• Haute-Saône

• Savoie

• Haute-Savoie

• Territoire de Belfort

Dans ces zones, il est obligatoire de disposer de pneus hiver ou d’équipements spécifiques (chaînes ou chaussettes à neige) du 1er novembre au 31 mars.

AD, un réseau de professionnels de la mécanique

C’est précisément ce que propose AD, un réseau de réparateurs indépendants multimarques, présent partout en France. Avec plus de 2 300 garages répartis sur le territoire et un marché auto en mutation, AD est aujourd’hui le leader des services auto toutes marques.

Les garages AD assurent toutes les prestations d’entretien et de réparation, de la plus courante à la plus technique, en mécanique comme en carrosserie. Leur force réside dans la capacité à intervenir sur toutes les marques de véhicules, tout en garantissant un service rigoureux et conforme aux recommandations des constructeurs.

À noter : les interventions réalisées chez AD bénéficient d’une garantie de 24 mois, pièces et main-d’œuvre incluses. Une tranquillité d’esprit précieuse, surtout quand on prend la route régulièrement.

Ne pas attendre la panne

Trop souvent, les automobilistes n’agissent qu’en cas de problème manifeste : un bruit suspect, un voyant allumé ou une panne. Pourtant, l’entretien préventif est la clé pour prolonger la durée de vie de son véhicule et éviter des réparations bien plus onéreuses.

Faire confiance à un garage AD, c’est s’assurer un diagnostic fiable, des conseils personnalisés et une intervention rapide. C’est aussi préserver la garantie constructeur de son véhicule, même après la période initiale.

Chez MONSIEUR VINTAGE, on aime les belles mécaniques, qu’elles soient anciennes ou modernes. Et pour qu’une voiture traverse les années sans perdre de sa superbe, elle a besoin d’un entretien sérieux et régulier. Vous trouverez d’ailleurs dans notre rubrique auto plusieurs conseils pour prendre soin de votre auto, au fil des saisons.

Et vous, avez-vous vérifié l’état de vos pneus récemment ?

