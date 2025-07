Marché auto du neuf en France : un mois de juin 2025 sous pression

Le marché français des voitures particulières (VP) neuves continue de fléchir en juin 2025. Dans un contexte économique incertain et une transition énergétique qui bouleverse les habitudes d’achat, les immatriculations ont reculé de 6,7 % par rapport à juin 2024, totalisant 169 504 unités.

Une baisse qui s’inscrit dans une tendance semestrielle

Sur l’ensemble du premier semestre 2025, le marché VP affiche une baisse de 7,9 %, avec 842 203 immatriculations, contre 914 890 sur la même période en 2024. Malgré un début d’année qui laissait espérer une stabilisation, le ralentissement s’est confirmé au fil des mois, comme le montre la courbe d’évolution sur quatre ans (graphique PFA ci-dessous).

Les groupes français résistent, Toyota progresse

Dans le détail du mois de juin, le groupe Renault (Renault + Dacia + Alpine) tire son épingle du jeu avec une progression globale de 5,1 % sur les VP et une part de marché de 29,4 %, devançant Stellantis qui recule de 8 % à 24,7 % de part de marché. Notons la belle performance de Dacia, avec une hausse spectaculaire de +27,3 % sur ses immatriculations VP.

Toyota, de son côté, maintient une position solide avec 6,1 % de part de marché, même si le mois est marqué par une baisse de 11,8 % pour la marque nippone.

L’électrification poursuit sa route

Les motorisations hybrides (essentiellement non rechargeables) dominent désormais le mix énergétique. Elles représentent 44,7 % des ventes VP sur le premier semestre, en forte progression par rapport à 2024. Les véhicules 100 % électriques (dont hydrogène) représentent 17,6 % des immatriculations. L’essence chute brutalement à 23,1 %, contre 32,1 % un an plus tôt, et le Diesel s’effondre à 4,9 %.

CO₂ : des progrès à confirmer

Les émissions moyennes de CO₂ (norme WLTP) pour les VP se sont maintenues en dessous de 95 g/km en juin 2025, poursuivant la tendance observée depuis janvier. Une performance liée à l’essor des motorisations électrifiées (page 9 du dossier).

Le segment B et les SUV toujours rois

Les citadines et les véhicules compacts (segment B) conservent leur hégémonie avec 57 % de part de marché en VP, tandis que les SUV (classés “tout-terrain/chemin”) grignotent encore du terrain, atteignant 51 % de pénétration sur le marché (vs 48 % l’an dernier).

Les stars du marché

En tête des modèles les plus immatriculés au premier semestre, on retrouve sans surprise la Renault Clio V (56 301 unités), devant la Peugeot 208 II et la Dacia Sandero 3. Notons également l’arrivée du Renault Symbioz dans le top 10 des modèles, signe de l’attrait croissant pour les nouvelles offres électrifiées françaises.

Une mutation en marche

Le marché français des voitures particulières neuves poursuit sa mutation. Si la baisse des volumes inquiète, la montée en puissance de l’hybride et de l’électrique redessine les contours d’un secteur en pleine transition. Une chose est sûre : les constructeurs français s’adaptent, les SUV prospèrent, et les citadines résistent.

Source : PFA - Crédit photo : Renault©