Le nouveau Defender OCTA Black incarne l’audace absolue. Plus radical que jamais, ce 4×4 de luxe extrême se pare d’un noir profond et d’un raffinement brut. Il ne s’agit pas d’une simple série spéciale, mais d’une déclaration : celle d’un véhicule taillé pour l’aventure, sculpté pour la performance, et désormais stylisé comme une rock star.

Une silhouette noire comme la nuit

Décliné dans une teinte Noir Narvik, la plus sombre de la palette Defender, l’OCTA Black impressionne par sa présence magnétique. Une trentaine d’éléments extérieurs ont été habillés en noir brillant ou noir satiné, des caches de remorquage aux embouts d’échappement quadruples, en passant par les protections de soubassement.

Le modèle peut même recevoir un film mat protecteur, pour ceux qui souhaitent pousser l’exclusivité encore plus loin. Les jantes forgées de 20 ou 22 pouces, les étriers de frein noirs brillants et les détails “Shadow Atlas Defender” accentuent ce look sombre et racé, véritable armure urbaine taillée dans l’acier et le style.

Luxe et brutalité dans l’habitacle

À l’intérieur, le Defender OCTA Black inaugure une ambiance inédite. Pour la première fois sur un Defender, le cuir semi-aniline Ebony est associé au textile technique Kvadrat™, reconnu pour son toucher haut de gamme et sa durabilité. Les sièges Performance arborent un motif perforé exclusif, des surpiqûres spécifiques et des finitions Gris Carpathian sur les charnières d’accoudoirs. En option, une touche de fibre de carbone hachée vient souligner le caractère technique de l’ensemble.

Le tableau de bord s’habille quant à lui d’un revêtement noir satiné poudré, renforçant cette atmosphère à la fois brute et sophistiquée : du grand art mécanique.

Un monstre de puissance domestiqué par la technologie

Sous le capot, le Defender OCTA Black partage le même cœur que la version standard : un V8 biturbo 4,4 litres hybride léger développant 635 chevaux, secondé par une suspension 6D Dynamics ultra-moderne et un mode OCTA spécifique pour le franchissement extrême.

Mais ce n’est pas tout : les sièges avant Performance embarquent la technologie BASS (Body and Soul Seat), développée avec SUBPAC™. Grâce à l’audio 700W Meridian™ à 15 haut-parleurs et une technologie vibro-acoustique de pointe, les occupants ressentent la musique autant qu’ils l’entendent. Une expérience multisensorielle unique au monde, à bord d’un véhicule capable de dompter les terrains les plus hostiles.

Un Defender taillé pour la scène

Pour parfaire son image de rock star, le Defender OCTA Black s’affiche en tournée avec les légendaires Oasis, devenant le partenaire automobile officiel de Oasis Live ’25, une tournée de 41 dates à travers le globe. Quand les routes deviennent scènes, le Defender se fait limousine tout-terrain.

Un véhicule, plusieurs visages

Le Defender OCTA Black rejoint une gamme enrichie, où le modèle standard se décline désormais en Bleu Sargasses, Gris Borasco, Gris Charente et Cuivre Petra. Une teinte blanc mat Patagonia est également prévue d’ici fin 2025.

Avec le Defender OCTA Black, la marque britannique pousse l’idée du tout-terrain vers une nouvelle dimension : celle de l’exclusivité, de la puissance brute et du design assumé. Un 4×4 pour ceux qui veulent traverser le monde – ou les projecteurs – sans jamais passer inaperçus.

Configurez votre Defender OCTA Black sur landrover.com/defender

Crédit photo : Land Rover©