Orages de grêle, carrosseries cabossées : quelles couvertures par votre assurance auto ?

Chaque été, les bulletins météo s’alarment. Alerte orange, vigilance rouge, rafales de vent, pluies diluviennes… et grêle. Ces dernières années, les orages grêligènes se sont multipliés sur le territoire. Et à chaque fois, les images se ressemblent : routes blanchies par les grêlons, voitures criblées, pare-brises fendus, carrosseries bosselées comme après un match de boxe. Dans ce chaos météorologique, une question revient toujours : comment l’assurance auto prend-elle en charge les dégâts causés par la grêle ?

Avant même que les nuages ne s’amoncellent, il est essentiel de s’assurer que son contrat couvre ce type de sinistre. Il est possible de le faire rapidement, en ligne, via un devis d’assurance auto pour vérifier les garanties incluses ou envisager une meilleure protection. Car une mauvaise surprise est vite arrivée, surtout si l’on ne connaît pas bien les exclusions de sa police.

Un phénomène en forte hausse

Le réchauffement climatique accentue la fréquence et la violence des phénomènes orageux. La grêle n’épargne plus aucune région. En mai et juin 2025, certains départements enregistrent jusqu’à trois épisodes en moins de dix jours. Sur Paris et l’Île-de-France, en mai dernier, des grêlons de 3 à 4 cm de diamètre ont provoqué de nombreux dégâts sur les véhicules stationnés ou roulant en extérieur.

Les dommages sont parfois si importants que les automobiles deviennent irréparables. En plus de l’impact visuel et mécanique, c’est souvent la valeur de revente qui s’effondre. Les garages débordent, les experts sont mobilisés, les carrossiers saturés. Les conducteurs doivent parfois attendre plusieurs semaines, voire des mois, avant de voir leur voiture réparée. D’où l’importance d’anticiper, et de connaître en amont la couverture de son assurance.

Tiers ou tous risques : attention aux garanties

Beaucoup de conducteurs pensent être couverts contre la grêle alors qu’ils ont souscrit une formule au tiers simple, avec “tiers étendu” incluant une garantie “bris de glace”. Mais comme son nom l’indique, cette garantie ne concerne que les glaces ; pare-brises et glaces de la voiture. Or, ce niveau de garantie de base ne protège généralement pas contre les dommages liés aux catastrophes naturelles ou événements climatiques qui impactent la carrosserie.

C’est uniquement avec une formule tous risques ou intermédiaire (intégrant la garantie “événements naturels”) que les réparations seront prises en charge. Cela inclut les impacts sur la carrosserie, les vitres, les optiques, parfois même les éléments électroniques si des infiltrations sont constatées.

En cas de doute, mieux vaut contacter son assureur ou relire les clauses de son contrat. Certaines compagnies imposent également une franchise, dont le montant peut varier de quelques dizaines à plusieurs centaines d’euros selon les cas.

La marche à suivre après un sinistre

Une fois la tempête passée, il convient d’agir rapidement. Prendre des photos, constater les dégâts sous différents angles, conserver les preuves d’impact. Puis déclarer le sinistre dans un délai de cinq jours ouvrés. Cela peut se faire en ligne, via l’espace client, ou directement en contactant le service sinistre de son assurance.

Un expert pourra ensuite être missionné pour constater les dommages et évaluer le montant des réparations. Dans certains cas, la voiture peut être considérée comme “techniquement irréparable” si les frais de remise en état dépassent la valeur résiduelle du véhicule.

Des précautions qui peuvent tout changer

Certes, on ne peut pas contrôler le ciel. Mais on peut adopter quelques réflexes préventifs. Stationner dans un garage ou un parking souterrain reste la meilleure option. En l’absence d’abri, certaines bâches spéciales, renforcées contre la grêle, permettent de limiter les dégâts. Leur coût, souvent inférieur à 150 €, est vite rentabilisé en cas de tempête.

Par ailleurs, il est toujours bon de faire un point annuel sur son contrat d’assurance. Les besoins évoluent, le climat aussi. Anticiper, comparer les offres, ajuster les garanties : autant de gestes qui peuvent faire la différence entre une indemnisation complète ou une facture à sa charge.

Et les voitures anciennes dans tout ça ?

Sur un site comme Monsieur Vintage, la question mérite d’être posée. Car les véhicules de collection, souvent non utilisés au quotidien, passent parfois plusieurs mois dehors, exposés aux aléas climatiques. Or, les assurances spécifiques “collection” n’intègrent pas toujours la garantie grêle. Un paradoxe quand on connaît la fragilité des carrosseries anciennes et le coût exorbitant des réparations.

Les propriétaires de voitures vintage devraient, eux aussi, vérifier leur niveau de couverture et envisager une clause spécifique pour ces événements climatiques de plus en plus fréquents.

Crédit photo de UNE : Lincoln Zephyr modèle 2006 - unsplash