Volvo XC60 : le SUV qui détrône la légendaire Volvo 240

C’est un moment historique pour la marque suédoise : le Volvo XC60 vient de devenir le modèle le plus vendu de tous les temps de la marque, avec plus de 2,7 millions d’exemplaires écoulés dans le monde. Ce titre revient désormais à ce SUV élégant et technologique, détrônant l’iconique Volvo 240, longtemps indétrônable et véritable référence du break familial. Une passation de témoin qui illustre parfaitement l’évolution des usages, des attentes des familles… et de l’automobile elle-même.

Le Volvo XC60 : la nouvelle référence familiale mondiale

Lancé en 2008, le Volvo XC60 a su s’imposer rapidement comme le cœur de gamme de Volvo. SUV de taille moyenne, il conjugue design scandinave, technologie de sécurité avancée et confort haut de gamme, séduisant aussi bien les familles que les professionnels.

Sa capacité à évoluer avec son temps est remarquable : produit d’abord exclusivement en Europe, il est ensuite devenu le premier modèle Volvo produit aussi en Chine, soutenant les ventes sur le marché asiatique. En 2018, il est sacré Voiture mondiale de l’année. Et depuis, il continue de progresser.

Sa dernière génération, équipée de motorisations hybrides rechargeables, l’a placé en tête des ventes de ce segment en Europe. Le modèle 2026 promet encore une montée en gamme : interface plus fluide, confort optimisé, et toujours la même exigence en matière de sécurité. “Aujourd’hui, le XC60 a repris la place de voiture familiale iconique qu’occupait la 240 dans les années 80”, déclare Susanne Hägglund, responsable de l’offre mondiale chez Volvo Cars.

Volvo 240 : la voiture culte qui a forgé l’image de la marque

Avant le XC60, il y avait la Volvo 240. Produite entre 1974 et 1993, elle s’est vendue à 2 685 171 unités. Un chiffre colossal à l’époque, pour une voiture qui a défini les standards de sécurité automobile et qui reste aujourd’hui un symbole vintage adoré.

Une genèse typiquement suédoise

Née dans un contexte de modernisation automobile, la Volvo 240 reprend l’héritage de la 140, avec un design plus anguleux et des technologies avant-gardistes. Fabriquée à Göteborg, Kalmar et Gand, elle a traversé près de deux décennies sans perdre de sa pertinence.

Le break familial par excellence

Dans les années 1980, posséder une Volvo 240, c’était faire le choix du pragmatisme et de la fiabilité. Avec son immense coffre de 1 820 litres, sa banquette spacieuse et sa ligne rassurante, elle est devenue la voiture des familles, des professeurs, des médecins, des antiquaires… et des amateurs de voyages en toute sécurité.

Très cotée aux États-Unis pour son gabarit, son espace, le volume de son coffre et sa signature européenne très prisée outre-Atlantique, la 240 s’est fait une belle part de marché chez l’Oncle Sam lors de sa commercialisation. D’ailleurs, il n’est pas rare de la voir dans des films, ou des séries américaines.

Une pionnière de la sécurité

La Volvo 240 a posé les bases de la réputation de Volvo dans le domaine sécuritaire. Dès 1974, elle introduisait une structure à zones de déformation et un habitacle renforcé. En 1978, Volvo invente le réhausseur pour enfants, un accessoire devenu incontournable. Elle fut aussi l’un des premiers modèles à tester les premiers airbags et à développer le système SIPS (protection contre les chocs latéraux).

Le XC60, digne héritier d’un patrimoine sécuritaire

En 2008, la technologie City Safety faisait du XC60 le premier véhicule au monde équipé de série d’un freinage automatique d’urgence à basse vitesse. En 2017, il innove encore avec un système d’assistance au maintien dans la voie en cas de risque de collision frontale. Le SUV devient peu à peu un laboratoire roulant de la sécurité active.

L’esprit de la Volvo 240 continue donc de vivre dans le XC60, qui perpétue les valeurs fondatrices de la marque : sécurité, confort, et innovation.

Volvo XC60 et Volvo 240. Crédit photo : Volvo©

Le break d’hier, le SUV d’aujourd’hui

Autrefois, on choisissait un break Volvo 240 pour ses trajets quotidiens ou ses grandes vacances en famille. Aujourd’hui, c’est le XC60 qui remplit ce rôle, avec une allure plus statutaire, une position de conduite surélevée, et une motorisation hybride adaptée aux préoccupations contemporaines.

Le succès du XC60 illustre aussi une mutation sociétale : le SUV a remplacé le break dans le cœur des familles modernes. Pourtant, la Volvo 240 reste gravée dans les mémoires, évoquant un souvenir d’enfance, une madeleine de Proust mécanique, avec ses sièges en velours, ses phares carrés et son inimitable style rectiligne.

Un avenir électrifié, un héritage intact

Avec sa version restylée et une gamme de plus en plus électrifiée, le Volvo XC60 s’inscrit dans le virage pris par le constructeur : devenir une marque 100 % électrique à l’horizon 2030. Mais derrière cette ambition tournée vers l’avenir, se cache un fil conducteur clair : protéger les vies, faciliter la conduite et offrir une expérience à la fois sereine et sophistiquée.

De la 240 au XC60, Volvo n’a jamais cessé de concevoir des voitures pour les vies de tous les jours, tout en les projetant dans le futur.

Volvo, hier comme aujourd’hui, continue d’écrire l’histoire de l’automobile familiale. Et, quelque part entre un coffre carré et une interface tactile, l’ADN de la marque reste fidèle à lui-même.

Crédit photo : Volvo©