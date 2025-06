Suzuki Jimny 55e anniversaire : une série collector pour faire ses adieux

Clap de fin pour l’infatigable baroudeur. À l’occasion des 55 ans du Suzuki Jimny, la marque japonaise célèbre son emblématique tout-terrain avec une série limitée ultra-collector, disponible à seulement 55 exemplaires en France. Ce modèle anniversaire marque aussi la fin de la commercialisation du Jimny dans l’Hexagone. Une page se tourne pour ce 4×4 mythique, dont l’histoire a commencé en 1970.

Le Jimny : 55 ans de franchissements, 3 millions d’exemplaires vendus

Lancé il y a plus d’un demi-siècle, le Suzuki Jimny s’est imposé comme une référence dans le monde du tout-terrain. Avec ses dimensions compactes, sa transmission intégrale redoutable et son design unique, il a séduit plus de 3 millions de conducteurs à travers le globe. Des sentiers escarpés aux jungles urbaines, le Jimny n’a jamais cessé de prouver sa robustesse et sa polyvalence.

En France, cette série spéciale “55e anniversaire” constitue un hommage vibrant à cet héritage. Elle s’appuie sur la version Privilège V.U., enrichie d’éléments exclusifs à la fois esthétiques et symboliques.

Une finition soignée et des détails collectors

Le Jimny 55e anniversaire se distingue par une calandre rétro, des stickers latéraux vintage, un couvre-roue de secours Rhino — clin d’œil au rhinocéros stylisé associé au Jimny depuis les années 80 — ainsi que des tapis de sol et des bavettes rouges siglées Jimny.

Chaque exemplaire de ce Jimny est numéroté, avec une plaque commémorative située au pied de la console centrale. À l’intérieur, Suzuki fournit un carnet de route à la couverture en cuir embossé, pour immortaliser ses escapades, accompagné d’un porte-clés assorti.

Mais l’expérience ne s’arrête pas là : chaque acheteur bénéficie d’un stage de conduite tout-terrain, histoire d’explorer pleinement les capacités du Jimny, et d’en garder un dernier souvenir… bien vivant.

Des capacités tout-terrain toujours aussi redoutables

Avec son gabarit compact (3,48 m de long pour 1,64 m de large) et son poids plume (1 090 kg à vide), le Jimny reste un franchisseur hors pair. Il peut compter sur sa transmission AllGrip Pro, une boîte de transfert, des vitesses courtes et des angles d’attaque (37°), de fuite (49°) et ventral (28°) dignes des meilleurs 4×4.

Sous le capot, un bloc essence 1.5L de 102 ch associé à une boîte manuelle 5 rapports garantit une conduite efficace, en ville comme en pleine nature.

Côté confort, cette édition spéciale n’oublie pas la technologie : sièges chauffants, air conditionné, Bluetooth®, alerte de franchissement de ligne, gestion automatique des feux de route, et reconnaissance des panneaux sont de série.

Un adieu orchestré en ligne

Suzuki a choisi une méthode de commercialisation inédite pour cette série d’adieu : les 55 exemplaires seront exclusivement disponibles sur le site www.suzuki.fr, entre le 2 et le 10 juin 2025, via quatre vagues de mise en ligne.

Chaque client devra réserver son véhicule par prépaiement en ligne, avant de finaliser la commande en concession. Livraisons prévues courant juin, pour faire de cet adieu une fête… et un tournant émotionnel pour les fans.

Prix du Suzuki Jimny, coloris et disponibilité

Le Suzuki Jimny 55e anniversaire est proposé au tarif de 28 955 € TTC. Quatre coloris sont disponibles :

• White

• Jungle Green

• Bluish Black

• Medium Gray

Jimny, une légende s’en va, une communauté reste

Avec cette édition limitée, Suzuki France offre aux passionnés un dernier hommage, et une véritable pièce de collection. Si le Jimny quitte le marché français, il ne quitte pas les cœurs des amateurs de franchissement, ni ceux des nostalgiques. Et comme toute légende, il continuera de vivre à travers les sentiers, les clubs, les souvenirs… et désormais, ces 55 modèles uniques.

Crédit photo : Suzuki©