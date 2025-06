Sortie du livre “Citroën CX, l’audace en héritage” : un hommage vibrant à une icône automobile

La maison Sophia Éditions vient de publier un nouvel ouvrage qui ravira les amateurs de voitures anciennes et les passionnés de la marque aux chevrons. Intitulé Citroën CX, l’audace en héritage, ce livre signé Aurélien Chubilleau et Daniel Benharrosh est paru le 3 juin 2025. Il retrace l’épopée fascinante de la Citroën CX, un modèle qui a marqué de son empreinte l’histoire de l’automobile française et internationale.

Une héritière audacieuse

Succéder à la légendaire DS n’était pas une tâche aisée. Pourtant, la Citroën CX, lancée en 1974, a brillamment relevé le défi. Conçue dans un contexte troublé – entre crises économiques et mutations industrielles – elle a su incarner avec élégance et ingéniosité le haut de gamme à la française. Et ce, alors même qu’elle n’était pas initialement prévue pour ce créneau.

Fabriquée jusqu’en 1991, la CX est la dernière Citroën entièrement conçue et assemblée en France. Raffinée, avant-gardiste, audacieuse : elle symbolise un savoir-faire automobile unique. Son design fluide, ses innovations techniques – comme la suspension hydropneumatique – et son confort légendaire en ont fait une référence. La version Prestige, utilisée comme voiture officielle par François Mitterrand de 1981 à 1995, incarne à elle seule cette excellence à la française.

Une plongée dans l’histoire automobile

L’ouvrage Citroën CX, l’audace en héritage couvre une période allant des premières réflexions sur le modèle, dès 1968, jusqu’à la fin de sa production en 1991. Les auteurs nous embarquent dans un récit riche en rebondissements, où se croisent les évolutions techniques, les choix industriels, les contextes politiques et économiques, et les anecdotes humaines. C’est un voyage documenté, passionné et passionnant à travers plus de deux décennies d’histoire automobile.

Deux auteurs passionnés

Ce livre est le fruit de la collaboration entre deux experts de la culture Citroën :

• Aurélien Chubilleau, né en 1977, conjugue un parcours en arts et en philosophie avec une passion de toujours pour l’automobile. Photographe de métier, il écrit depuis 2007 pour la presse spécialisée (Citromania, Rétro-Collection, La Voiture Ancienne, Planète 2 CV). Son regard s’attarde volontiers sur l’histoire des routes et de la mobilité.

• Daniel Benharrosh, graphiste de formation, a rejoint Planète 2 CV en 2008, dont il est aujourd’hui le rédacteur en chef. Fervent admirateur de la 2 CV et de l’univers Citroën, il met son œil et son objectif au service du patrimoine roulant de la marque.

Une référence pour les passionnés

Plus qu’un simple hommage, Citroën CX, l’audace en héritage est une somme de connaissances, d’images et de récits qui célèbre une voiture visionnaire. C’est aussi un précieux témoin de l’histoire industrielle française et de la place qu’y occupe Citroën, constructeur à part dans le paysage automobile mondial.

Un livre indispensable pour les amateurs de belles mécaniques, les fidèles de la marque et tous ceux qui considèrent que l’automobile est aussi affaire de culture.