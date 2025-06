Ouverture des commandes de la Volkswagen Polo “Edition 50”

Volkswagen lance la Polo ‘Edition 50’ : une série spéciale pour célébrer les 50 ans d’un modèle emblématique

Cinquante ans après sa première apparition sur les routes européennes, la Volkswagen Polo s’offre une cure de jouvence et un clin d’œil au passé avec le lancement d’une série spéciale anniversaire : la Polo ‘Edition 50’. Les commandes viennent d’ouvrir en France pour ce modèle exclusif, disponible à partir de 27 720 € ou 239 € par mois en location longue durée, avec à la clé un avantage client de 1 995 €.

Une dotation enrichie et un design anniversaire

Basée sur la finition ‘Style’, la Polo ‘Edition 50’ se distingue par une dotation d’équipements enrichie et plusieurs éléments stylistiques spécifiques qui marquent cet anniversaire symbolique. À l’extérieur, elle arbore une élégante teinte métallisée ‘Bleu Glacier’, des jantes alliage 16 pouces ‘Coventry’ (ou 17 pouces ‘Tortosa’ en option), des vitres arrière surteintées et un monogramme « 50 » en relief apposé sur le montant B.

L’intérieur n’est pas en reste : les seuils de portes avant sont ornés d’un badge « Edition 50 », un logo commémoratif figure sur la branche inférieure du volant et le tableau de bord noir brillant côté passager accueille également ce logo exclusif. À cela s’ajoutent un pédalier en acier inoxydable, un ciel de pavillon noir et plusieurs touches de finition qui renforcent le caractère haut de gamme de cette série spéciale.

Technologie et sécurité au rendez-vous

Côté équipements, la Polo ‘Edition 50’ n’a rien à envier aux segments supérieurs. Elle intègre de série une caméra de recul ‘Rear View’ et un pack ‘Aide à la conduite’ complet, comprenant :

• Le système de stationnement assisté ‘Park Assist’,

• Le système de protection proactive des occupants ‘Pre Safe Assist’,

• L’assistance au changement de voie ‘Side Assist’.

La citadine allemande propose également la sélection du profil de conduite, et peut être équipée en option d’un toit ouvrant panoramique, d’un combiné d’instruments digital ou du système ‘Keyless Access’ pour l’accès et le démarrage sans clé.

Motorisation : efficacité et sobriété

Sous le capot, cette série spéciale est animée par le moteur 1.0 TSI 95 ch (70 kW), associé à la boîte automatique DSG à 7 rapports. Une combinaison qui promet souplesse et consommation maîtrisée : entre 5,3 et 5,7 l/100 km, avec des émissions de CO₂ de 122 à 129 g/km, classée en catégorie C.

Une icône qui traverse les générations

Lancée pour la première fois en 1975, la Volkswagen Polo s’est imposée comme une référence du segment des citadines, avec plus de 18 millions d’exemplaires vendus à travers le monde. Cette série spéciale ‘Edition 50’ vient célébrer cet héritage en mariant design exclusif, technologies modernes et offre compétitive. Les passionnés de la marque et les amateurs de citadines polyvalentes peuvent dès à présent commander ce modèle anniversaire dans le réseau Volkswagen.

Crédit photo : Volkswagen©