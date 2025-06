Nouveau Defender 2025 : une légende affinée, prête pour l’aventure

Plus qu’un 4×4, un symbole. Le Defender traverse les décennies avec une constance rare, bravant l’impossible depuis 1948. Pour 2025, Land Rover peaufine son iconique tout-terrain avec une série d’évolutions esthétiques, technologiques et pratiques. Des retouches mesurées, mais judicieuses, qui confortent le Defender dans son rôle de baroudeur raffiné, entre héritage et modernité.

Nouveau Defender : un design revu dans le détail

S’il conserve son allure immédiatement reconnaissable, le Defender 2025 gagne en présence. Les nouveaux blocs optiques avant arborent une signature lumineuse distinctive, accompagnés de feux arrière affleurants à lentilles fumées et d’antibrouillards désormais de série. La calandre se pare d’une finition noir brillant, surmontée d’un emblème ovale foncé. Côté roues, un nouveau design de jantes alliage 22 pouces à sept branches en Dark Grey poli renforce l’élégance robuste de l’ensemble.

Deux nouvelles teintes enrichissent la palette extérieure : Borasco Grey, inspirée d’une ancienne mine d’argent californienne, et Woolstone Green, hommage végétal aux paysages britanniques. Les inserts de capot texturés et les ouïes latérales redessinées confirment l’ADN tout-terrain du véhicule.

Technologie embarquée : plus intuitive que jamais

L’habitacle évolue avec subtilité mais efficacité. Le nouvel écran tactile incurvé de 13,1 pouces surplombe la planche de bord, offrant une interface fluide, rapide et conviviale pour toutes les fonctions d’info divertissement. Une nouvelle console centrale optimise le rangement, avec un compartiment coulissant astucieux et des poches latérales amovibles dans la finition Signature Suite.

Le Defender peut désormais accueillir, selon la version, un troisième siège avant (jump seat), fidèle à son esprit utilitaire, ou privilégier une configuration plus luxueuse à deux places.

Un tout-terrain encore plus affûté

Pour les amateurs de franchissement, le Defender introduit pour la première fois en option le régulateur de vitesse tout-terrain adaptatif. Ce système innovant ajuste la vitesse automatiquement selon le terrain, permettant au conducteur de se concentrer sur la trajectoire tout en maintenant un niveau de confort préconfiguré.

La sécurité progresse également grâce à une nouvelle caméra de surveillance de l’attention du conducteur, capable de détecter les signes de fatigue et de déclencher des alertes visuelles et sonores.

Land Rover Defender OCTA : le sommet de la performance

Fer de lance de la gamme, le Defender OCTA incarne le luxe extrême et la puissance sans compromis. Doté d’un V8 biturbo de 4,4 litres développant 635 ch, il bénéficie d’une suspension intelligente 6D Dynamics et de sièges Body and Soul à retour sensoriel.

Ce modèle musclé se distingue par une nouvelle teinte exclusive Sargasso Blue, au grain évoquant les reflets océaniques, et une finition Textured Graphite qui sublime ses éléments extérieurs. À partir de fin 2025, le film de protection Patagonia White Matte Wrap, inspiré des neiges d’Arizona, sera également disponible sur le Defender OCTA et les versions V8 5.0 litres.

Une gamme d’accessoires enrichie

Land Rover propose de nouveaux packs Explorer, Adventure et Urban, repensés pour s’adapter aux différents modes de vie des aventuriers contemporains. Le Defender 130 peut désormais être équipé d’un compresseur d’air intégré, parfait pour regonfler les pneus après une expédition sur sable ou gravier. Le Defender OCTA peut quant à lui recevoir un treuil intégré et une protection arrière redessinée, dans une finition sombre.

Parmi les nouveautés : porte-bagages noirs, barres de toit redessinées, marchepieds fixes ou escamotables, et inserts en fibre de carbone compressée pour accentuer le caractère technique du véhicule.Un héritage vivant, tourné vers l’avenir

Avec ces évolutions ciblées, le Defender 2025 ne cherche pas à réinventer ce qui fonctionne, mais à peaufiner un mythe. Disponible en versions 90, 110, 130, en déclinaison hybride ou Hard Top utilitaire, il reste fidèle à sa vocation : être l’outil ultime d’exploration, avec un supplément d’âme.

Déjà disponible à partir de 67 600 € TTC en France, la gamme Defender confirme son statut de référence dans l’univers des 4×4 de prestige

Crédit photo : Land Rover©