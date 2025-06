Mash FR750 : le premier roadster bicylindre de la marque française frappe fort

Avec la FR750, Mash Motorcycles franchit un cap majeur dans son histoire. Pour la première fois, la marque française, connue pour ses motos au look néo-rétro accessibles, se lance dans le segment des roadsters mid-size bicylindres. Résultat : une machine moderne, musclée, bien équipée, et surtout… la 750 cm³ la moins chère du marché.

Une nouvelle ère pour Mash

Depuis sa création en 2012 par Frédéric Fourgeaud, Mash s’est fait un nom en surfant sur la vague néo-rétro, notamment avec ses petites cylindrées abordables. Mais avec la FR750, la marque passe la seconde. Conçue en collaboration avec le constructeur chinois Jedi Motor et le motoriste suisse Suter, cette moto inaugure une nouvelle ère pour Mash : celle de la performance, sans renier l’accessibilité. Tournée davantage vers la modernité, tant par ce nouveau design et la motorisation, la marque Mash n’en continue pas moins d’être profondément ancrée dans les motos (et side-cars) de caractère vintage

Un moteur développé pour le plaisir

Au cœur de la FR750 bat un tout nouveau bloc bicylindre parallèle de 730 cm³, développant 74,6 chevaux à 8 200 tr/min et 70 Nm de couple. Une mécanique souple, performante et pensée pour un usage quotidien comme pour une conduite plus sportive. Un bridage à 47,5 ch est disponible pour les détenteurs du permis A2.

Le refroidissement liquide et la boîte 6 rapports permettent d’exploiter tout le potentiel de cette motorisation moderne, développée avec soin pour offrir agrément et efficacité sur tous les régimes.

Une dotation technique haut de gamme

Si Mash a toujours misé sur le bon rapport qualité/prix, la FR750 monte d’un cran en matière d’équipement :

• Suspensions Kayaba (KYB) : fourche inversée Ø 42 mm à l’avant et mono-amortisseur à l’arrière, pour une conduite précise et confortable.

• Freinage Brembo : double disque avant de 300 mm avec étriers radiaux et disque arrière de 240 mm avec étrier flottant.

• ABS Bosch : une centrale reconnue pour sa réactivité et sa fiabilité.

• Pneus Pirelli Angel GT : en 120/70 ZR17 à l’avant et 180/55 ZR17 à l’arrière, pour une accroche optimale sur route sèche comme mouillée.

Côté confort et technologie, la FR750 n’est pas en reste avec un écran TFT 5 pouces, le Screen Mirroring, un système Keyless, des feux full LED, des commodos rétroéclairés et une prise USB.

Un style musclé, une philosophie toujours accessible

Proposée en deux coloris (rouge/noir et blanc/noir), la FR750 conserve un style musclé mais équilibré, avec une silhouette compacte et valorisante. Avec ses 213 kg tous pleins faits et une hauteur de selle de 830 mm, elle reste accessible à un large public.

Un tarif imbattable pour la catégorie

Là où la FR750 marque un grand coup, c’est sur le terrain du prix. Affichée à 6 399 € TTC, elle devient tout simplement la moto de 750 cm³ la moins chère du marché. Un tarif plancher, d’autant plus impressionnant au vu de l’équipement fourni.

Mash propose également une garantie de 3 ans pièces et main-d’œuvre avec kilométrage illimité, confirmant l’ambition de la marque de proposer une alternative sérieuse et durable aux constructeurs plus établis.

Une révolution signée Mash

Avec la FR750, Mash bouscule les codes du segment mid-size. Bien motorisée, bien équipée, valorisante et ultra-compétitive en prix, elle s’impose comme un choix malin pour les motards à la recherche d’une machine polyvalente, moderne et abordable. Premier opus d’une nouvelle lignée née de la collaboration entre Mash et Jedi Motor, la FR750 trace la route d’un avenir plus ambitieux pour la marque française.

Prix public conseillé : 6 399 € TTC (hors frais d’immatriculation)

Disponible en versions A et A2, rouge/noir ou blanc/noir

🏍️ Fiche technique – Mash FR750

Moteur

• Type : Bicylindre 4 temps, 730 cm³, DACT, 8 soupapes

• Puissance maximale : 74,6 ch à 8 200 tr/min (55 kW)

• Permis : A (bridable en A2 – 47,5 ch)

• Couple : 70 Nm

• Refroidissement : Liquide

• Boîte de vitesses : 6 rapports

Partie-cycle

• Suspension avant : Fourche inversée KYB Ø 42 mm

• Suspension arrière : Amortisseur KYB

• Frein avant : Double disque Ø 300 mm, étriers radiaux BREMBO

• Frein arrière : Disque Ø 240 mm, étrier flottant BREMBO

• ABS : BOSCH

Pneumatiques

• Avant : PIRELLI Angel GT 120/70 ZR 17

• Arrière : PIRELLI Angel GT 180/55 ZR 17

Dimensions et poids

• L x l x h : 2 077 x 875 x 1 150 mm

• Hauteur de selle : 830 mm

• Poids tous pleins faits : 213 kg

Capacité & consommation

• Réservoir : 18 L

• Consommation : 4,8 L / 100 km

• Émissions de CO₂ : 111 g / km

Équipements

• Écran TFT 5 pouces avec Screen Mirroring

• Prise USB A

• Système de démarrage sans clé (Keyless)

• Feux full LED

• Commodos rétro-éclairés

Tarif

• Prix public TTC : 6 399 €*

(*hors frais de carte grise et de mise à la route)





Crédit photo : Mash©