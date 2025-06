Marché auto français en mai 2025 : la chute se confirme

Le mois de mai 2025 confirme le ralentissement du marché des voitures particulières neuves en France. Avec 123 919 immatriculations enregistrées, le segment accuse un recul de 12,3 % par rapport à mai 2024, à jours ouvrés constants. Cette tendance baissière s’inscrit dans une dynamique globale observée depuis le début de l’année.

Cinq premiers mois 2025 : un repli de 8,2 %

Entre janvier et mai 2025, 672 700 voitures particulières ont été immatriculées, soit une baisse de 8,2 % par rapport à la même période en 2024. Ce repli touche l’ensemble des segments, quels que soient le type d’énergie ou le positionnement des véhicules.

Répartition par constructeurs : Stellantis et Renault à égalité

En mai, Stellantis et le Groupe Renault se partagent chacun 27,8 % de part de marché. Stellantis enregistre 34 441 VP immatriculées, en baisse de 10,1 %, tandis que Renault en affiche 34 500, avec une baisse un peu moins marquée de 7,0 %. Le reste du marché (44,4 %) revient aux autres constructeurs, notamment asiatiques et allemands.

Énergies : la montée en puissance de l’hybride continue

Sur les cinq premiers mois de 2025, les motorisations hybrides (rechargeables et non rechargeables) représentent 50,4 % des immatriculations, en forte progression par rapport aux 37,9 % de l’an dernier. En détail :

• Hybride simple : 44,9 % (+15 pts)

• Hybride rechargeable : 5,6 %

• Électriques (dont hydrogène) : 17,8 %, en léger recul par rapport à 2024 (17,6 %)

L’essence et le Diesel reculent nettement, passant respectivement à 23,4 % et 4,7 % de part de marché, contre 32,6 % et 7,7 % un an plus tôt.

Le top des modèles : la Clio V en tête

Sur la période janvier-mai 2025, c’est la Renault Clio V qui s’impose comme la voiture la plus immatriculée en France avec 42 671 unités, devant la Peugeot 208 II (32 907) et la Dacia Sandero 3 (28 440).

Des gabarits compacts et des SUV en hausse

En termes de carrosserie, la tendance confirme la domination des SUV, ou “tout-terrain/chemin”, qui atteignent 51 % de part de marché, contre 47 % pour les berlines classiques. Le reste des segments (breaks, monospaces, coupés) se contente de parts marginales.

Le marché français des voitures particulières subit une contraction notable en ce premier semestre 2025, malgré la percée confirmée des motorisations hybrides. La transition énergétique semble désormais bien ancrée, mais elle ne suffit pas, à elle seule, à dynamiser un marché globalement en repli.

Sources des chiffres du marché auto : PFA – Crédit photo : Renault©