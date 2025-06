Le Mans Classic 2025 : un programme d’animations spectaculaire pour un week-end inoubliable

Du 3 au 6 juillet 2025, la 12ᵉ édition du Le Mans Classic promet bien plus que des rugissements de moteurs sur l’asphalte mythique de la Sarthe. Cette grande fête de l’automobile ancienne s’accompagne d’un programme d’animations exceptionnel, pensé pour séduire passionnés, familles et curieux de tous âges. Concerts, cinéma en plein air, expositions, shows mécaniques ou séances de dédicaces : tour d’horizon des temps forts d’un événement qui ne cesse de monter en puissance.

🎶 Place à la musique : du rétro, du swing… et de la fête !

Grande nouveauté 2025 : deux concerts géants mettront le feu au village ! Les mythiques DJ Cerrone et Kavinsky, figures incontournables de la scène disco-électro française, enflammeront les soirées, accompagnés de six autres artistes. De quoi faire vibrer les spectateurs bien après le coucher du soleil. L’ambiance musicale sera omniprésente tout au long du week-end. La radio vintage Radio Cadillac diffusera des sons rétro du jeudi au dimanche. Les Swing Time distilleront des airs jazz et swing les samedi et dimanche, tandis que le collectif Beat 66 proposera un univers festif et immersif : musiciens, danseurs, grid girls, piste de danse, coiffeurs et barbiers à l’ancienne. Cerise sur le gâteau : la prestigieuse fanfare de la Garde Républicaine ajoutera une touche solennelle et impressionnante au spectacle.

✍️ Séances de dédicaces : des légendes à rencontrer

Les passionnés auront l’opportunité de rencontrer des pilotes mythiques et des figures emblématiques des 24 Heures du Mans lors de deux séances de dédicaces (vendredi 15h30–16h15 et samedi 17h–17h45). Animées par Bruno Vandestick, speaker officiel des 24h, ces rencontres se tiendront Place du Village et accueilleront notamment Ari Vatanen et des membres du Club des Pilotes des 24 Heures.

🏍️ Spectacles mécaniques et ambiance vintage

Côté frissons, les amateurs de mécaniques anciennes seront servis : le mur de la mort (Wall of Death) revient pour impressionner petits et grands. Le Dust Trial Moto Show mettra en scène des démonstrations spectaculaires de motos vintage, tandis que les motards de la Garde Républicaine assureront les déplacements des véhicules historiques avec style et précision. Les amoureux de l’esprit rétro pourront également faire un tour chez Mister Kutter, barbier de l’événement, présent avec ses équipes pour tailler barbe et cheveux dans les règles de l’art, du vendredi au dimanche. Et pour les enfants, un carrousel d’époque tournera sans relâche tout le week-end.

🎥 Cinéma en plein air : le 7ᵉ art à l’honneur

L’esprit du Mans s’invite aussi sur grand écran. Le cinéma drive-in Mk2 diffusera plusieurs films cultes en plein air les vendredi et samedi dès 16h : Le Mans 66, Cars ou encore Rush, pour une plongée hollywoodienne dans l’univers de la course.

🚗 Little Big Mans : place aux jeunes pilotes !

Les enfants aussi auront droit à leur moment de gloire : les jeunes passionnés participeront à la traditionnelle course Little Big Mans, avec un départ type Le Mans samedi à 13h20 sur le circuit Bugatti. Un moment inoubliable pour ces mini-pilotes en herbe.

🏁 Expositions exceptionnelles : une célébration de l’histoire automobile

Cette édition 2025 s’annonce particulièrement riche côté expositions :

• Hommage à Shelby, sur la zone de la pré-grille.

• Légendes du Mans : une douzaine de voitures mythiques (Peugeot 908 V12, Audi R18, Ferrari 458, Pescarolo 01…).

• 70 ans d’Alpine, célébrés en partenariat avec la Fédération Française des Véhicules d’Époque.

• Photographies rétrospectives Paris Match, autour des grandes heures de la course.

• Spirit of Speed : motos de compétition des années 70.

• Exposition Dakar : plongée dans le plus célèbre rallye-raid.

• Véhicules publicitaires anciens du Tour de France.

Et ce n’est pas tout : plusieurs constructeurs proposeront également des expositions exclusives – notamment Porsche, Ferrari, McLaren et BMW, tandis que l’Armée de Terre, la Gendarmerie Nationale et l’Amicale Police et Patrimoine tiendront des stands présentant leurs véhicules historiques et leurs missions.

Le Mans Classic 2025, c’est bien plus qu’une course. C’est un véritable festival du patrimoine automobile, mêlant spectacles, musique, cinéma, rencontres et nostalgie. Une célébration totale de la passion mécanique, à vivre en famille ou entre amis, sur le plus légendaire des circuits.

