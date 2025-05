Zarco triomphe au Mans : un Français victorieux sur le Bugatti, ça n’était pas arrivé depuis 71 ans !

L’histoire s’est écrite aujourd’hui, dimanche 11 mai 2025, sur le mythique circuit Bugatti du Mans. Une course folle, marquée par une météo capricieuse, des rebondissements en cascade, et un dénouement que personne n’avait vu venir. Sous une pluie imprévisible, c’est finalement Johann Zarco qui a offert à la France une victoire historique en MotoGP. Oui, un Français vient de remporter le Grand Prix de France !

Un départ sous haute tension

Tout avait pourtant commencé sous les meilleurs auspices pour un autre tricolore : Fabio Quartararo. Auteur d’une pole magistrale, le Niçois faisait figure de favori, porté par le public sarthois chauffé à blanc. Mais la météo en avait décidé autrement. Entre éclaircies et averses soudaines, le ciel du Mans a joué les trouble-fêtes, forçant les pilotes à jongler avec les pneumatiques et à revoir leurs stratégies en temps réel.

Une course raccourcie et pleine de drames

Conséquence de ces conditions extrêmes : la direction de course a décidé de raccourcir l’épreuve d’un tour. Dans ce chaos organisé, les incidents se sont multipliés. Coup de théâtre dès la mi-course : Fabio Quartararo chute alors qu’il occupait une place stratégique. La déception est immense.

Les frères Márquez, eux aussi leaders à un moment donné, sont relégués au second plan après un passage aux stands qui leur coûte cher. L’Espagnol Marc Márquez entame alors une remontée spectaculaire, mais le mal est fait. Quant à Alex Marquez, il chute au 21ème tour et au 24ème tour.

Zarco, le panache et la maîtrise

Et puis il y a eu Johann Zarco. Dès le 9e tour, le pilote français s’empare de la tête de course. Très à l’aise sous la pluie, concentré, appliqué, il creuse l’écart. 9 secondes d’avance sur Marc Márquez, revenu en deuxième position. Un gouffre à ce niveau. Zarco terminera la course avec 20 secondes d’avance sur Marc Marquez. Avec une maîtrise digne des plus grands, Zarco ne flanche pas et file vers la victoire sous les clameurs d’un public en liesse.

Un moment historique pour la moto française

Cela faisait 71 ans qu’un Français n’avait plus remporté son Grand Prix national en catégorie reine, depuis Pierre Monneret. Cet après-midi, Zarco a mis fin à cette longue attente. Un moment rare, précieux, que les passionnés de deux-roues n’oublieront pas de sitôt. À noter que Johann Zarco a été le seul pilote à être resté en pneus pluie durant toute la course.

Ce 11 mai 2025 entre dans la légende. Merci Johann Zarco, pour cette victoire de cœur, de talent et de bravoure. Le circuit Bugatti avait besoin d’un héros français. Il l’a trouvé. Les 312 000 spectateurs venus te voir ce dimanche au Mans avaient tous les larmes aux yeux. Vive la moto, vive le Mans, et vive Zarco !

