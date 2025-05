Restauration de la Rondeau M382 : le retour d’une légende mancelle

En 2025, l’histoire du sport automobile français s’enrichit d’un chapitre émouvant et audacieux : celui de la résurrection de la Rondeau M382. Symbole d’un rêve devenu réalité, cette voiture mythique, engagée en 1982 dans le Championnat du monde d’endurance, retrouve enfin la lumière des circuits grâce à l’association Jean Rondeau. Un projet chargé d’histoire, de passion et de mémoire, mené par ceux-là mêmes qui l’avaient conçue, il y a plus de quarante ans.

Un monument d’ingéniosité

La Rondeau M382 (châssis 003) n’est pas une voiture comme les autres. Pensée et développée à l’aube de la réglementation du Groupe C, elle cristallise l’esprit d’innovation et l’acharnement de son créateur : Jean Rondeau. En 1982, elle brille sur les pistes européennes, s’illustrant notamment par une victoire à Monza et un podium au Nürburgring. Malgré une saison spectaculaire, Jean Rondeau, victime d’une réclamation administrative venue de Porsche, voit le titre mondial lui échapper pour un détail réglementaire. Il n’en reste pas moins une figure de résistance face aux géants de l’industrie, incarnant un combat d’indépendance devenu légendaire.

Une renaissance collective

Après avoir dormi pendant quatre décennies au musée de l’Automobile Club de l’Ouest (ACO), la M382 est confiée en novembre 2024 aux mains expertes de son équipe d’origine. Hubert Rohée, Philippe Beloou, Lucien Monté, Daniel Ménagé, Jacques Besneville, Jean-Philippe Desmottes, Philippe Bone et Jean-Claude Thibault se retrouvent pour un défi à la fois technique et affectif : faire renaître cette machine d’exception, non pas pour la statufier, mais pour la faire rouler.

L’ambition est claire : engager la M382 dans des compétitions historiques et lui offrir, en juillet 2025, une première sortie triomphale à l’occasion de Le Mans Classic. Un symbole fort pour cette voiture née sur les terres sarthoises et qui y signera son grand retour.

Plus qu’une restauration, un hommage

Ce projet dépasse la mécanique. Il est un acte de transmission, un hommage vibrant à Jean Rondeau, seul pilote-constructeur – et Sarthois – à avoir remporté les 24 Heures du Mans dans sa propre voiture en 1980, avec Jean-Pierre Jaussaud. Il est aussi l’occasion de reconnecter le grand public avec une page lumineuse mais trop souvent méconnue du patrimoine sportif français.

Pour accompagner ce retour en grâce, les éditions Glénat publient une bande dessinée événement : “24 Heures du Mans – 1979-1980 Jean Rondeau : David contre Goliath”, dessinée par Christian Papazoglakis et scénarisée par Pascal Dro. L’album, qui retrace la saga humaine et technique de Jean Rondeau, sera proposé dans une édition limitée à la Librairie Bulle ! du Mans, avec des documents rares, des dessins originaux et des pages exclusives consacrées à la course de Spa 1982.

Une célébration à travers la Sarthe

Tout au long du printemps 2025, la Rondeau M382 sera célébrée à travers une série d’événements autour du Mans. Parmi eux :

28-29 mai 2025 : Circuit du Valde Vienne/Le Vigeant : Roulage de la Rondeau M382

: Circuit du Valde Vienne/Le Vigeant : Roulage de la Rondeau M382 01 juin 2025 : Abbaye de l’Épau, Le Mans – ouverture des portes :13h30. Présentation de la Rondeau M382 & de la BD en présence du team Rondeau, Samuel Chauveau (Librairie Bulle !),Christian Papazoglakis (dessin) & Pascal Dro (scénario) suivi d’une conférence animée par la voix des 24 Heures du Mans, Bruno Vandestick.

: Abbaye de l’Épau, Le Mans – ouverture des portes :13h30. Présentation de la Rondeau M382 & de la BD en présence du team Rondeau, Samuel Chauveau (Librairie Bulle !),Christian Papazoglakis (dessin) & Pascal Dro (scénario) suivi d’une conférence animée par la voix des 24 Heures du Mans, Bruno Vandestick. 06-07 juin2025 : Place de la République, Le Mans 09h30-17h30. Pesage des 24 Heures du Mans 2025 & Exposition de la Rondeau M382 chez Bulle !

: Place de la République, Le Mans 09h30-17h30. Pesage des 24 Heures du Mans 2025 & Exposition de la Rondeau M382 chez Bulle ! 08 juin 2025 : Place du Jet d’Eau, Le Mans/09h00-14h30. Événement – Exposition de la Rondeau M382 & stand Bulle !

: Place du Jet d’Eau, Le Mans/09h00-14h30. Événement – Exposition de la Rondeau M382 & stand Bulle ! 10 juin 2025 : Abbaye de l’Épau, Le Mans/16h00-23h00. Garden Party des 24 Heures du Mans – Exposition de la Rondeau M382 & stand Bulle !

: Abbaye de l’Épau, Le Mans/16h00-23h00. Garden Party des 24 Heures du Mans – Exposition de la Rondeau M382 & stand Bulle ! 13 juin 2025 : Place des Jacobins, Le Mans/16h00-20h00. La Parade des Pilotes des 24 Heures du Mans 2025 puis Librairie Bulle ! 13 rue de la Barillerie, Le Mans Exposition de la Rondeau M382.

: Place des Jacobins, Le Mans/16h00-20h00. La Parade des Pilotes des 24 Heures du Mans 2025 puis Librairie Bulle ! 13 rue de la Barillerie, Le Mans Exposition de la Rondeau M382. 04-05-06 juillet 2025 : Circuit des 24 Heures du Mans Le Mans Classic.

Le futur a besoin de mémoire

Faire renaître la Rondeau M382, c’est raviver l’esprit d’un homme et d’une époque où l’on pouvait encore oser l’impossible. C’est dire que la passion, la ténacité et l’ingéniosité peuvent, parfois, triompher des puissances établies. En 2025, cette aventure devient un legs vivant pour les générations futures, un appel vibrant à rêver grand, même à contre-courant.

Crédit photo de UNE : Crédit photo : © Jean-Philippe Desmottes / © Hubert Rohée / © 24H DU MANS