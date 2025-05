Nouvelle Audi A6 Avant : De l’héritage à l’innovation, une icône du segment haut de gamme passe à la neuvième génération

En ce mois de mai 2025, Audi écrit un nouveau chapitre de son histoire avec l’arrivée de la toute nouvelle Audi A6 Avant C9, désormais disponible à la commande en Europe. Une neuvième génération qui incarne tout le savoir-faire accumulé depuis plus de cinq décennies dans le segment C, où la marque aux quatre anneaux a su s’imposer comme une référence absolue.

Audi A6 : une histoire née en 1994, un héritage amorcé dès 1968

Si le nom “A6” n’apparaît officiellement qu’en 1994, la généalogie de ce modèle remonte en réalité à 1968, année où Audi présente sa 100 C1, première incursion de la marque dans le segment des grandes routières. Une berline sobre, élégante et innovante qui va poser les jalons de la success story.

La gamme Audi 100 connaîtra quatre générations successives, jusqu’en 1994, cumulant 3,2 millions d’exemplaires vendus. Récompensée à plusieurs reprises (cinq Volants d’or, deux titres de Voiture de l’année, une fois Voiture mondiale de l’année), l’Audi 100 incarne à elle seule la montée en gamme de la marque allemande.

Avec l’Audi 100 C4 de 1990, la transition vers une voiture plus technologique s’amorce. Quatre ans plus tard, ce modèle est rebaptisé Audi A6, amorçant un nouveau cycle sous une appellation plus cohérente avec la nomenclature Audi (A4, A8…).

L’Audi A6, depuis 1994 : innovation continue et prestige discret

De la C4 à la C8, chaque génération de l’A6 a illustré le fameux “Vorsprung durch Technik” (l’Avance par la technologie), en intégrant des innovations majeures :

• Carrosseries entièrement galvanisées,

• Moteurs à haut rendement,

• Aérodynamique travaillée dès la conception,

• Systèmes de transmission quattro sophistiqués,

• Technologies d’aide à la conduite de plus en plus avancées.

Audi a ainsi su séduire aussi bien les grandes flottes d’entreprise que les familles exigeantes, avec des modèles à la fois statutaire et discrets. Fin avril 2025, 9 836 762 véhicules du segment C Audi (100 et A6 confondus) ont été produits.

La nouvelle Audi A6 Avant C9 (2025) : première classe sur quatre roues

Construite à Neckarsulm, la nouvelle A6 Avant se veut plus dynamique, efficiente et digitale que jamais. Basée sur la plateforme Premium Platform Combustion (PPC), elle se décline en motorisations essence, diesel, avec technologie mild-hybrid (MHEV) et hybride rechargeable. Une proposition complète, à la croisée des exigences écologiques et des attentes premium.

Parmi les points forts du nouveau modèle :

• Suspension pneumatique adaptative,

• Direction intégrale,

• Confort de haut niveau,

• Design élégant et fluide,

• Aérodynamisme optimisé,

• Digitalisation poussée à bord.

Disponible à la commande depuis le 6 mars, la nouvelle Audi A6 Avant arrivera dans les concessions fin juillet 2025.

Une photo de famille pour célébrer l’héritage

Pour marquer le lancement, huit collaborateurs d’Audi se sont réunis à Ingolstadt devant le Musée Mobile, chacun avec sa propre Audi du segment C – de la C1 à la C8 – pour accueillir la toute nouvelle A6 Avant C9. Une manière de symboliser la continuité, la fidélité et la passion qui entourent ce modèle emblématique.

Une icône du long cours

L’Audi A6 n’a jamais été une voiture tape-à-l’œil. Elle a toujours incarné une forme d’élégance rationnelle, combinant technologie de pointe, prestations haut de gamme et sobriété esthétique. Avec cette neuvième génération, Audi confirme que l’A6 reste une référence du voyage longue distance, et plus que jamais une routière taillée pour le futur.

Crédit photo : Audi©