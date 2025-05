Lotus Emira Clark Edition : un hommage vibrant à Jim Clark, légende du sport automobile

À l’occasion du Grand Prix de Formule 1 de Miami 2025, Lotus a levé le voile sur une édition exclusive de sa dernière sportive : l’Emira Clark Edition. Limitée à seulement 60 exemplaires dans le monde, cette série très spéciale rend hommage au mythique Jim Clark, pilote écossais entré dans la légende pour son incroyable saison 1965, la plus glorieuse de l’histoire du sport automobile.

Un partenariat prestigieux avec le Jim Clark Trust

Conçue en collaboration avec le Jim Clark Trust, cette Emira célèbre les 60 ans de la saison où Clark a tout raflé : Championnat du monde de F1, 500 miles d’Indianapolis, Formule 2, Tasman Series et même touring cars au volant d’une Lotus Cortina. Une moisson inégalée qui justifie pleinement cette série à la fois historique, esthétique et technologique.

Une robe Racing Green, clin d’œil au passé glorieux

L’Emira Clark Edition reprend les codes iconiques des monoplaces du Team Lotus. Elle se pare d’une livrée Clark Racing Green, agrémentée d’un toit noir, de coques de rétroviseurs argentées et de l’emblématique bande jaune inspirée de la Lotus Type 38 victorieuse à Indy. Les échappements jaunes, le bouchon d’essence en aluminium anodisé bleu, et les lignes peintes à la main viennent souligner les courbes de la voiture avec raffinement. Les portes arborent le marquage Clark Edition, directement inspiré des monoplaces du champion.

Un intérieur asymétrique et chargé d’histoire

À bord, l’hommage à Jim Clark se poursuit dans les moindres détails. Les sièges sport sont traités de manière asymétrique, avec un côté conducteur en cuir rouge et Alcantara®, et un côté passager en cuir noir, un clin d’œil aux configurations historiques des voitures de course des années 60. Le pommeau de vitesse en bois, les badges Jim Clark, le tartan écossais Lochcarron et la signature gravée sur le tableau de bord rappellent le passé sans jamais sacrifier à la modernité.

Chaque exemplaire sera numéroté sur des seuils de porte en fibre de carbone, et livré avec un sac de voyage en cuir fait main, orné des détails de l’édition Clark.

Sous le capot, une vraie Lotus

Basée sur la Lotus Emira V6, cette édition spéciale embarque un V6 3,5 L compressé de 400 ch, associé à une boîte manuelle à six rapports et un différentiel à glissement limité. Fidèle à l’ADN de la marque, la Emira Clark Edition promet un plaisir de conduite pur, avec une direction hydraulique sans filtre, une suspension sport, un mode Track, et une ligne d’échappement retravaillée pour une sonorité encore plus envoûtante.

Un collector en puissance

Proposée à 142 000 € en France (ou 115 000 £ au Royaume-Uni), cette Lotus Emira Clark Edition s’adresse autant aux collectionneurs qu’aux passionnés de pilotage. Rareté, puissance, et héritage se conjuguent pour faire de cette édition une pièce majeure dans l’histoire moderne de Lotus.

Crédit photo : Lotus©