Le Temps des Hélices 2025 : un voyage aérien inoubliable à La Ferté-Alais

Les 7 et 8 juin 2025, l’aérodrome de Cerny – La Ferté-Alais accueillera la 52e édition du célèbre meeting aérien Le Temps des Hélices, organisé par l’Amicale Jean-Baptiste Salis (AJBS). Cet événement emblématique, devenu l’un des plus grands rassemblements d’aviation historique en Europe, promet un week-end riche en émotions et en découvertes.

✈️ Un spectacle aérien d’exception

Chaque après-midi, le ciel de l’Essonne s’anime avec plus de cinq heures de démonstrations en vol. Des avions légendaires, tels que le Fokker Dr.I, le Caudron G.3, le Junkers Ju 52 et le Corsair F4U-5N, évolueront aux côtés d’appareils modernes, offrant un panorama complet de l’histoire de l’aviation. La Patrouille de France sera également présente pour émerveiller le public avec ses figures acrobatiques spectaculaires.

🛩️ Une immersion au cœur de l’histoire

Le matin, les visiteurs pourront admirer une exposition statique de plus d’une centaine d’avions, échanger avec les pilotes et les mécaniciens, et participer à diverses animations au sol. Au programme : séances de dédicaces, défilés de véhicules anciens, reconstitutions historiques, simulateurs de vol, manèges et concerts rétro des Satin Dolls Sisters, qui revisiteront les standards des années 30 à 60.

📍 Informations pratiques

• Dates : samedi 7 et dimanche 8 juin 2025

• Lieu : Aérodrome de Cerny – La Ferté-Alais (91590)

• Horaires :

o Ouverture du parking : 7h

o Exposition statique : 9h00 – 12h15

o Spectacle en vol : 12h50 – 18h30

🎟️ Tarifs et billetterie

• Adulte : 35 €

• Enfants (12-16 ans) : 15 €

• Enfants de moins de 12 ans : gratuit

Il est fortement recommandé d’acheter les billets en ligne pour éviter l’attente sur place.

🚗 Accès et transports

• En voiture : parking gratuit inclus avec le billet

• En train : navettes spéciales depuis les gares RER C (Bouray-sur-Juine) et RER D (La Ferté-Alais)

Le Temps des Hélices est bien plus qu’un simple meeting aérien ; c’est une véritable célébration de l’aviation, mêlant passion, histoire et spectacle. Que vous soyez amateur d’aviation ou simplement curieux, cet événement est une occasion unique de vivre une expérience inoubliable.

Pour plus d’informations et pour réserver vos billets, rendez-vous sur le site officiel : letempsdeshelices.fr