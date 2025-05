Jap’n’Car Festival 2025 : le rendez-vous incontournable des passionnés de culture japonaise et d’automobile revient à Montlhéry les 31 mai & 1er juin

Les 31 mai et 1er juin 2025, l’Autodrome UTAC de Linas-Montlhéry (Essonne) vibrera à l’heure japonaise avec la 7e édition du Jap’n’Car Festival, un événement désormais immanquable pour les amoureux de voitures japonaises, de pop culture nippone et de sensations fortes. L’occasion de plonger dans un univers mêlant mécanique, tradition et modernité, dans une ambiance festive et familiale.

1 200 voitures et un show mécanique XXL

Ce sont pas moins de 1 200 véhicules japonais qui sont attendus pour cette édition, avec des démonstrations sur piste qui rythmeront les deux journées. Réparties en quatre plateaux thématiques, les sessions de roulage (quatre fois 20 minutes par plateau) offriront un spectacle continu :

• Jōyōsha (Tourisme) : les berlines et compactes japonaises populaires mises à l’honneur.

• Supōtsukā (Sportives) : place à la nervosité et à l’agilité des sportives légendaires.

• Kā (GT) : un plateau dédié aux voitures de grand tourisme, conjuguant puissance et confort.

• Sūpā Supōtsukā (Supersportives) : le nec plus ultra des supercars nippones.

Clou du spectacle, la team FT Racing menée par Timothée Cousin réalisera deux démonstrations de drift saisissantes face aux tribunes, tandis que les plus téméraires pourront vivre l’expérience de glisse lors de baptêmes EasyDrift, programmés chaque jour entre 12h et 14h.

Toyota France en vedette et clubs passionnés

Pour la première fois, Toyota France sera officiellement présente avec un stand spectaculaire. Les visiteurs auront la chance de découvrir en exclusivité nationale la GR Supra Final Edition, une pièce rare, aux côtés de l’iconique Toyota 2000GT de 1967 et d’autres modèles sportifs estampillés GAZOO Racing. Une boutique dédiée permettra également de repartir avec du merchandising exclusif.

Plus de dix clubs automobiles participeront à la fête, notamment Midnight Society, Honda Club Prelude, ou encore mx5france, avec une grande parade finale sur l’anneau, moment emblématique du Jap’n’Car Festival.

Une immersion dans la culture japonaise

Au-delà des moteurs, le festival invite à une véritable exploration culturelle du Japon grâce à un village marchand riche en exposants, artistes, libraires et créateurs. En partenariat avec Ze Next Convention, les animations seront nombreuses :

• Cosplay : les héros préférés des mangas et animés s’invitent dans les allées.

• Jeux vidéo : tournois gratuits, bornes en libre accès et ambiance arcade.

• Atelier origami : une parenthèse de douceur et de créativité.

• DJ Set exclusif le samedi soir (19h30 – 22h30) : la voie des stands se transformera en piste de danse pour prolonger la fête sous les étoiles.

Pratique et infos utiles

• 📍 Lieu : Autodrome UTAC Linas-Montlhéry (91)

• 📅 Dates : 31 mai et 1er juin 2025

• 🎫 Tarifs prévente : 15 € la journée / 20 € le week-end

• 🎫 Tarifs sur place : 20 € la journée / 30 € le week-end

• 👶 Gratuit pour les -14 ans accompagnés

• 🚗 EasyDrift : 20 € le baptême

• 🍔 Foodtrucks sur place

• 💻 Infos et billetterie : japncar-festival-2025.eventmaker.io

Un événement propulsé par des partenaires passionnés

Organisé par UTAC avec le soutien de la Ville de Linas, Montlhéry, La Jauge Auto, Ze Next Convention, Destination Paris-Saclay et le Garage du Clos, le Jap’n’Car Festival 2025 s’annonce plus que jamais comme une célébration complète de l’automobile japonaise et de la pop culture asiatique, entre performances, découvertes et convivialité.

Que vous soyez fan de Nissan Skyline, de mangas, de Toyota Supra, de cosplay ou simplement curieux de cette culture, ce festival est fait pour vous. À vos agendas !