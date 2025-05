Fiabilité des voitures électriques d’occasion : des écarts frappants entre les marques, selon Carly

Alors que le marché de l’électrique d’occasion explose en France, une question demeure centrale pour les acheteurs : peut-on faire confiance à ces véhicules souvent bardés d’électronique et de technologies embarquées ? Une étude inédite menée par Carly, spécialiste du diagnostic automobile connecté, apporte pour la première fois des réponses chiffrées et révélatrices.

Un marché en pleine mutation

Avec plus de 1,6 million de véhicules électriques en circulation et une croissance de +54 % des ventes d’occasion en 2024, la filière électrique prend de l’ampleur. Parallèlement, les prix ont chuté de 17,4 % en un an, rendant ces véhicules plus abordables pour le grand public. Mais malgré cette démocratisation, les voitures électriques d’occasion restent souvent confrontées à une méfiance persistante. En moyenne, elles mettent deux fois plus de temps à être vendues qu’un diesel. En cause : un manque de transparence sur l’état des batteries et des composants critiques.

Carly dévoile un classement exclusif de la fiabilité

Pour répondre à ces inquiétudes, Carly a réalisé des milliers de diagnostics en 2024, permettant de dresser un classement précis du pourcentage de défauts critiques par marque. Les écarts sont saisissants :

Marque % de défauts critiques

Audi 78,78 %

BMW 76,81 %

SEAT 71,01 %

Volkswagen 68,00 %

Dacia 52,63 %

Renault 14,00 %

Hyundai 8,86 %

Citroën 7,40 %

Toyota 6,45 %

Peugeot 2,32 %

Une fracture entre marques premium et généralistes

Les marques dites “premium” ou à fort contenu technologique, comme Audi, BMW et SEAT, affichent des taux très élevés de défauts critiques, dépassant parfois les 75 %. Cela s’expliquerait par l’intégration rapide de technologies complexes, parfois peu éprouvées, et une diversité d’équipements électroniques qui multiplie les points de vulnérabilité. À l’inverse, des constructeurs comme Peugeot, Toyota ou Citroën se distinguent par leur approche plus prudente et progressive de l’innovation. Résultat : une fiabilité remarquable, notamment pour Peugeot, qui ferme le classement avec seulement 2,32 % de défauts critiques.

Renault, souvent en avance sur l’électrique, se situe à mi-chemin avec 14 %, tandis que Dacia, marque à bas coût, reste en zone d’alerte à plus de 52 %, probablement en raison d’une électronique moins robuste.

Voici l’année de sortie du premier véhicule électrique commercialisé par chacune des marques mentionnées dans l’étude Carly :

🔴 Marques avec les plus hauts taux de défauts critiques :

Audi – 78,78 %

• Premier modèle électrique : Audi e-tron

• Année de lancement : 2018

• SUV 100 % électrique, première incursion d’Audi dans l’électrique grand public.

BMW – 76,81 %

• Premier modèle électrique : BMW i3

• Année de lancement : 2013

• Citadine futuriste, pionnière dans le segment premium électrique.

SEAT – 71,01 %

• Premier modèle électrique : SEAT Mii Electric

• Année de lancement : 2019

• Version électrique de la citadine Mii, issue d’un projet partagé avec Volkswagen.

Volkswagen – 68,00 %

• Premier modèle électrique : Volkswagen e-up!

• Année de lancement : 2013

• Citadine compacte 100 % électrique, suivie par l’e-Golf (2014) puis la gamme ID.

Dacia – 52,63 %

• Premier modèle électrique : Dacia Spring

• Année de lancement : 2021

• Mini-citadine abordable, basée sur un modèle chinois de Renault.

🟡 Marques avec des taux modérés :

Renault – 14,00 %

• Premier modèle électrique : Renault Kangoo Elect’road (prototype) / Renault Fluence ZE (commercial)

• Année de lancement : 2011

• Suivi la même année par la Renault Zoe, qui deviendra un best-seller.

Hyundai – 8,86 %

• Premier modèle électrique : Hyundai BlueOn (prototype en Corée) / Hyundai Ioniq Electric (Europe)

• Année de lancement : 2016

• Véhicule compact, proposé en version hybride, plug-in et 100 % électrique.

Citroën – 7,4 %

• Premier modèle électrique : Citroën C-Zero

• Année de lancement : 2010

• Véhicule urbain basé sur la Mitsubishi i-MiEV.

Toyota – 6,45 %

• Premier modèle 100 % électrique : Toyota bZ4X

• Année de lancement : 2022

• Longtemps concentré sur les hybrides, Toyota est arrivé tardivement sur le 100 % électrique.

🟢 Marque la plus fiable selon Carly :

Peugeot – 2,32 %

• Premier modèle électrique : Peugeot iOn

• Année de lancement : 2010

• Citadine identique à la Citroën C-Zero, également dérivée de la Mitsubishi i-MiEV.

Transparence technique : un enjeu de confiance

Face à ces écarts, Carly mise sur la technologie pour rétablir la confiance. En mars 2025, la société a lancé Carly Enterprise, une solution avancée de diagnostic capable d’évaluer précisément l’état de santé (SOH) des batteries, en particulier pour les professionnels. “Notre priorité chez Carly est de rendre le marché de l’occasion électrique plus transparent et plus accessible. En fournissant des données claires et objectives sur l’état des véhicules, nous permettons à chacun d’acheter ou de vendre en toute confiance”, explique Marc Eckerlen, porte-parole France de Carly.

Une révolution à portée de clé

En rendant visibles les défauts critiques et en démocratisant l’accès au diagnostic batterie, Carly ouvre une nouvelle ère pour le marché de l’occasion électrique. Pour les acheteurs comme les vendeurs, la transparence devient un allié incontournable dans un secteur en pleine transition.

