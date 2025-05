BMW Motorrad Concept RR : un concentré de puissance et de style dévoilé à la Villa d’Este

Lors du prestigieux Concorso d’Eleganza Villa d’Este, sur les rives du lac de Côme, BMW Motorrad a levé le voile sur la BMW Motorrad Concept RR, une moto d’exception qui préfigure la prochaine génération de superbikes siglées BMW. Véritable manifeste technologique et stylistique, ce concept repousse les limites de la performance et de l’innovation.

Un hommage à la compétition

Directement inspirée de la BMW M 1000 RR WSBK, championne du monde entre les mains du pilote Toprak Razgatlioğlu, la Concept RR incarne la transition fluide entre piste et route. Selon Markus Flasch, directeur de BMW Motorrad, jamais la marque n’avait présenté aussi tôt une vision aussi poussée d’un futur modèle RR. Le résultat ? Un feu d’artifice d’ingénierie et de design, pensé à la fois pour les circuits les plus exigeants et pour l’asphalte quotidien.

Plus de 230 chevaux, nés de la course

Au cœur de cette machine bat un moteur quatre cylindres en ligne refroidi par eau, directement dérivé de la moto de course officielle. Il délivre plus de 230 chevaux (169 kW), promettant des accélérations foudroyantes et des sensations brutes. L’électronique embarquée – gestion moteur, contrôle de traction, frein moteur – provient elle aussi du monde de la compétition, garantissant un pilotage affûté et une maîtrise totale.

Légèreté et aérodynamisme : une nouvelle ère

La Concept RR pose également de nouveaux jalons en matière de construction légère et d’aérodynamisme. Grâce à un savant mélange de carbone, d’aluminium et à des techniques de fabrication innovantes, chaque composant est optimisé pour atteindre un poids minimal sans compromis sur la rigidité ou la sécurité.

Le design suit cette même logique de performance : lignes tranchantes, volumes compacts, et une attention obsessionnelle portée au flux d’air. De l’entrée d’air à l’avant jusqu’au carénage arrière ventilé, tout est pensé pour favoriser la vitesse maximale, la stabilité à haute vitesse et la tenue de route en courbe. Des ailettes aérodynamiques intégrées et des freins haute performance viennent compléter un package résolument sportif.

Une veste à la hauteur : Concept RR LTD

Pour accompagner cette moto d’exception, BMW Motorrad a présenté un équipement exclusif : la veste Concept RR LTD. Limitée à seulement 50 exemplaires, elle est confectionnée en cuir nappa de veau de la plus haute qualité, en partenariat avec la maison bavaroise MEINDL. Ce vêtement incarne l’alliance entre l’élégance artisanale et le style du sport mécanique, fidèle à l’esprit BMW Motorrad, qui depuis plus de 45 ans allie sécurité, confort et design haut de gamme.

Avec la Concept RR, BMW Motorrad ne se contente pas d’exposer un prototype. Elle trace la route vers l’avenir des superbikes, en affirmant son héritage de compétition, sa maîtrise de l’innovation, et sa capacité à faire vibrer les passionnés. Un coup d’éclat sur les rives du lac de Côme, et une promesse : celle d’une RR plus radicale que jamais.

Crédit photo : BMW Motorrad©