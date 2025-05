Alpine signe un deuxième podium consécutif au WEC 2025 sur le circuit de Spa-Francorchamps

Une performance solide sur un tracé mythique

Ce week-end du 10 mai 2025, Alpine Endurance Team s’est illustrée avec brio sur le légendaire circuit de Spa-Francorchamps lors de la troisième manche du Championnat du Monde FIA d’Endurance (WEC). À l’issue d’une course haletante de six heures, l’équipage de l’Alpine A424 n°36 a décroché la troisième marche du podium, confirmant les progrès réalisés depuis le début de la saison. Après des débuts solides au Qatar puis à Imola, Alpine poursuit sa montée en puissance dans la catégorie Hypercar, avec une équipe soudée, des stratégies ajustées et une fiabilité grandissante.

Une course stratégique et intense pour la n°36

La course débutait avec Frédéric Makowiecki et Ferdinand Habsburg au volant respectivement des Alpine n°36 et n°35. Très vite, Makowiecki se hissait dans le peloton de tête, réalisant un dépassement impressionnant sur la Ferrari n°51 dans le mythique Raidillon. L’Autrichien Habsburg, lui, subissait une pénalité qui impactait la remontée de la n°35.

Après deux heures et demie, Jules Gounon prenait le relais sur la n°36. Grâce à une stratégie d’undercut efficace, il parvenait à s’emparer de la tête de course face à la Ferrari n°50, avant d’être relayé par Mick Schumacher pour les dernières heures.

Malgré une crevaison lente en toute fin d’épreuve, le pilote allemand parvenait à maintenir Alpine dans la lutte pour le podium. Un dernier arrêt, suivi d’un dépassement sur la Toyota n°7, permettait à la n°36 de sécuriser la 3e place finale, à moins d’une seconde seulement de la Ferrari n°50.

Double entrée dans les points et espoir pour Le Mans

La seconde Alpine A424, la n°35, bien que pénalisée en début de course, parvenait à remonter à la 8e place grâce aux relais de Charles Milesi et Paul-Loup Chatin. Une double entrée dans les points bienvenue, qui permet à Alpine de consolider sa 4e place au classement Constructeurs Hypercar.

“Ce deuxième podium consécutif est le fruit du travail de toute une équipe. Nous nous sentons de plus en plus en phase avec la voiture.” – Frédéric Makowiecki

“Nous avons joué la victoire pour la première fois. Ce résultat montre que nous commençons à maîtriser notre package.” – Philippe Sinault, Team Principal

L’Alpenglow Hy6 séduit le public avec sa motorisation hydrogène

Outre la course, Alpine profitait du week-end belge pour dévoiler au public son concept Alpenglow Hy6, un prototype roulant à l’hydrogène équipé d’un V6 thermique 3,5L développant 740 chevaux. Présenté pour la première fois en piste, ce véhicule visionnaire a impressionné les 98 874 spectateurs présents, un record pour Spa hors édition du Mans. Une démonstration qui annonce l’ambition d’Alpine dans la future catégorie hydrogène des 24 Heures du Mans prévue en 2028, alliant performance et technologie durable.

Cap sur les 24 Heures du Mans 2025

Avec deux podiums en trois manches, Alpine prouve qu’elle a les moyens de jouer aux avant-postes en endurance. L’équipe tricolore aborde désormais la classique mancelle avec confiance, détermination et un véritable esprit de conquête. L’objectif est clair : confirmer les progrès et viser une performance de haut niveau au Mans, course mythique où l’histoire d’Alpine continue de s’écrire.

Crédit photo : Alpine©