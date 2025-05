70 ans d’Alpine – Épisode 3 : “innovations sous la carrosserie Alpine”

Après avoir exploré son héritage historique et son design racé, la saga Alpine célèbre aujourd’hui 70 années d’avant-garde technique, dans un troisième volet placé sous le signe de l’innovation et de l’ingénierie. Capot ouvert sur une mécanique de précision, là où le génie s’écrit à coups de performances, de logiciels et de sensations. Jean Rédélé le disait déjà dans les années 50 : « Une bonne voiture, c’est une voiture agile, légère, et intelligente. » Sept décennies plus tard, cette maxime continue d’infuser les bureaux d’étude d’Alpine, où la sportivité est une obsession, et l’innovation un réflexe.

Quand l’ingénierie sculpte la sportivité

Après l’épisode 1 dévoilé le 24 mars dernier, puis le second publié le 28 avril 2025, Alpine présente aujourd’hui l’épisode 3 de sa saga baptisé : “Innovations sous la carrosserie Alpine”.

Derrière la carrosserie sculpturale d’une A110 ou les lignes futuristes d’un concept, c’est un véritable travail d’orfèvre technologique qui se trame. Pour Robert Bonetto, Vice-Président Engineering Alpine, l’objectif est clair :

« Le rôle de l’ingénierie d’Alpine Cars, c’est de développer les voitures de route d’Alpine et les technologies innovantes qui vont permettre d’assurer leur sportivité. »

Sportivité : le mot est lâché. Chez Alpine, il ne s’agit pas seulement de courir, mais de vibrer. Vibrer à chaque virage, chaque accélération, chaque retour de couple. Cette exigence est le fil rouge d’un développement produit où design et ingénierie dialoguent en permanence. Sovany Ang, VP Product Performance Alpine, souligne cette nouvelle alchimie : « Chez Alpine, nous accompagnons l’ingénierie et le design dans cette relation aux attentes clients. Le monde change, les clients évoluent et de nouvelles attentes émergent. »

Du circuit à la route : la symbiose Alpine

Ce qui rend Alpine unique, c’est cette osmose permanente entre la route et la piste, un ADN qui remonte aux premiers succès de Jean Rédélé à Dieppe, et qui se matérialise aujourd’hui dans les programmes les plus pointus de la marque. François Champod, Vehicles Director chez Alpine Racing, l’exprime sans détour :

« Avec Alpine Racing Hyper Tech, on est en train de créer une structure de haute technologie, une vraie vitrine pour l’ingénierie de Renault Group et d’Alpine. »

Alpine Hypertech, c’est l’union sacrée de l’expertise F1, de la haute performance et du développement logiciel. Une cellule d’élite, où l’on transpose l’agilité du paddock à la conception de véhicules de série. Olivier Guintrand (VP Engineering, Alpine Cars) y voit le carburant du futur, celui qui permettra à la marque d’intégrer les nouveaux enjeux de l’électrification sans jamais trahir l’esprit du pilotage.

Un futur électrifié, un plaisir intact

Chez Alpine, l’électrification n’est pas une fatalité, c’est un défi technique, un terrain d’expérimentation. Il s’agit d’inventer la performance silencieuse, celle qui électrise sans bruit, qui accélère sans compromis. Une quête de l’excellence qui passe par la recherche de nouveaux matériaux, de plateformes agiles, et de logiciels embarqués de haute précision.

70 ans d’innovations, un moteur d’émotions

Ce troisième épisode confirme une chose : sous la robe fluide d’une Alpine se cache une armée d’ingénieurs passionnés, de femmes et d’hommes obsédés par le détail, le rendement, le plaisir. De la Rédélé Special à l’Alpenglow, Alpine n’a jamais cessé de réinventer sa vision de la performance.

Et si l’on en croit les équipes d’aujourd’hui, le meilleur reste à venir.



Crédit photo : Alpine