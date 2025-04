Yamaha XSR125 & XSR125 Legacy 2025 : nouvelles finitions pour un style néo-rétro encore plus affirmé

Yamaha continue d’insuffler son esprit “Faster Sons” dans la catégorie des 125 cm³ avec les XSR125 et XSR125 Legacy, deux modèles déjà emblématiques dans l’univers du néo-rétro. Pour 2025, la firme aux trois diapasons dévoile de nouvelles finitions qui viennent enrichir leur style unique, tout en assurant leur conformité à la nouvelle norme EURO5+. Résultat : deux machines plus séduisantes que jamais, accessibles dès le permis A1.

XSR125 Legacy : élégance vintage et caractère racé

Véritable hommage aux lignes intemporelles de la moto classique, la Yamaha XSR125 Legacy se refait une beauté en 2025 avec une nouvelle robe Legend Silver. Ce coloris raffiné met en valeur ses jantes à rayons, ses pneus à gros crampons et ses détails soignés, pour un résultat aussi chic qu’efficace.

Sous ses airs de moto d’antan se cache en réalité un concentré de technologie moderne : cadre Deltabox, moteur 125 cm³ 4 temps de 11 kW (15 ch), fourche inversée, ABS… tout y est pour offrir une conduite agile, performante et stylée. Que vous soyez jeune permis, amateur de design rétro ou motard aguerri en quête de sensations urbaines, la XSR125 Legacy est taillée pour séduire.

XSR125 : des teintes inédites pour un look plus affirmé

De son côté, la XSR125 standard s’offre deux nouvelles finitions : Legend White et Lunar Grey. Ces coloris inédits viennent compléter le classique Yamaha Blue, toujours présent au catalogue, et renforcent le caractère néo-rétro de cette 125 dynamique. Dotée du même moteur punchy de 11 kW et d’un gabarit accessible à tous, la XSR125 brille par sa maniabilité, sa légèreté et son style affirmé. Parfaite pour les trajets du quotidien comme pour les escapades du week-end, elle combine fiabilité, efficacité et look accrocheur – le tout avec la touche Yamaha en prime.

Une gamme toujours plus responsable

Au-delà du design, Yamaha fait évoluer ses 125 vers plus de durabilité. Les XSR125 et XSR125 Legacy sont désormais homologuées EURO5+, garantissant une réduction des émissions polluantes sans compromis sur les performances. Une avancée dans l’air du temps, qui fait rimer plaisir de conduite et respect de l’environnement.

Tarifs et disponibilité

Les deux modèles sont disponibles dès maintenant en concessions Yamaha :

• XSR125 : 5 099 €

• XSR125 Legacy : 5 599 €

Pour connaître les caractéristiques détaillées cliquez ici.

Rappel : qui peut conduire une moto 125 cm3 ?

Pour information, voici quelques rappels qui vous indiqueront si vous pouvez, ou non, conduire une moto 125 cm3. Et comment faire si vous ne pouvez pas enfourcher un 125.

Pour conduire une moto 125 cm3 sans passer le permis, il faut :

• Posséder le permis B depuis au moins 2 ans

• Suivre une formation de 7 heures

Toutefois, si vous avez obtenu votre permis B avant mars 1980, vous êtes dispensé de la formation.

Si vous n’avez pas de permis B :

• Vous devez passer le permis A1

• Avoir au moins 16 ans

• Posséder l’ASSR ou l’ASR si vous avez moins de 21 ans

Avec ces nouvelles finitions et leur mise à jour technique, les XSR125 et XSR125 Legacy confirment leur statut de références dans la catégorie des 125 néo-rétro. Deux choix de caractère pour rouler stylé… avec l’esprit libre.

Crédit photo : Yamaha©