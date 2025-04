WEC à Imola : Alpine décroche un podium éclatant avec la N°36

Ce week-end, le mythique circuit d’Imola accueillait la deuxième manche du Championnat du Monde d’Endurance FIA (WEC) 2025. Sur l’Autodromo Enzo e Dino Ferrari, théâtre de nombreux exploits mécaniques, Alpine a signé dimanche un retour en force en s’offrant une exceptionnelle 3ᵉ place grâce à la voiture n°36 emmenée par le trio Gounon – Makowiecki – Schumacher.

Une montée en puissance prometteuse

Après un début de saison mitigé au Qatar, l’équipe Alpine Endurance Team arrivait en Italie avec une volonté claire : transformer les progrès entrevus en résultats tangibles. Dès les essais libres, les deux A424 montraient un rythme solide. En qualifications, Mick Schumacher (n°36) et Charles Milesi (n°35) plaçaient pour la première fois les deux prototypes en Hyperpole. Le fils de Michael Schumacher se classait 6e, tandis que son coéquipier prenait la 8e place.

Jules Gounon a déclaré : “Ce podium vient récompenser tout le travail accompli pendant l’hiver tout en soulignant nos progrès sur l’exploitation des pneumatiques. Nous avons chaussé les tendres très tôt pour favoriser des tours de sortie rapides sur ce circuit où la position de piste est cruciale. Les neutralisations n’ont pas aidé, mais j’ai réussi à garder ma place. La stratégie de l’équipe était excellente en fin de course et Mick en a tiré pleinement profit. Nous devons maintenant poursuivre nos efforts pour initier une dynamique positive pour les prochains rendez-vous.”

Une course stratégique, un final haletant

Le départ était confié à Frédéric Makowiecki (n°36) et Ferdinand Habsburg (n°35), tous deux partis en pneus médiums. Après une première phase de course animée, c’est Jules Gounon qui faisait une belle remontée en piste avec la n°36, profitant d’un arrêt parfaitement chronométré. Un peu plus loin, Charles Milesi grignotait lui aussi des places, démontrant la compétitivité de l’Alpine sur un circuit pourtant avare en opportunités de dépassement.

Mais c’est dans le dernier relais que tout s’est joué. Mick Schumacher prenait le volant pour le sprint final, ressortant des stands à la 10ᵉ place à seulement 35 minutes de l’arrivée. Profitant d’une stratégie décalée et de ravitaillements tardifs chez ses concurrents, il hissait la n°36 sur la 3ᵉ marche du podium à huit minutes du drapeau à damier. Un finish maîtrisé, avec en prime le meilleur rythme en piste.

Mick Schumacher a déclaré : “C’était une belle course et je suis vraiment content du résultat. Le plus important est d’engranger de gros points et je crois que notre stratégie a été la clé aujourd’hui, avec l’aide de quelques incidents devant nous. Nous avons réussi quelque chose que nous ne pensions pas possible initialement et nous pouvons être fiers de nos progrès jusqu’à présent. Continuons à travailler dur pour poursuivre sur cette lancée à Spa et au Mans.”

La n°35 contrariée, mais pleine de potentiel

Malgré un rythme similaire à sa sœur, la n°35 a vu sa course contrariée par une pénalité et plusieurs incidents. Le trio Habsburg – Milesi – Chatin termine à une lointaine 13ᵉ place. Un résultat frustrant, mais révélateur du potentiel encore à exploiter.

Un podium porteur d’espoirs

Ce premier podium de la saison pour Alpine – le deuxième pour l’A424 en WEC – récompense les efforts colossaux fournis pendant l’hiver. “Ce résultat prouve que notre package fonctionne”, confiait Nicolas Lapierre, Directeur Sportif. “La n°36 a été irréprochable, et la stratégie a fait la différence.”

De son côté, Mick Schumacher savourait : “Ce podium, on ne l’imaginait pas forcément. Mais avec un peu de réussite et une très bonne stratégie, tout s’est aligné.”

En route vers Spa

Avec 15 points inscrits, Alpine se hisse à la 4ᵉ place du classement constructeurs Hypercar. Prochain rendez-vous : les 6 Heures de Spa-Francorchamps, du 8 au 10 mai. Une nouvelle occasion de confirmer les belles promesses italiennes.

Crédit photo : Joao Filipe / DPPI© - Marius Hecker / DPPI©