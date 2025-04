Le Moniteur Automobile ressort en kiosques le 11 avril 2025

Une bonne nouvelle est arrivée ce matin par l’intermédiaire d’un communiqué de presse : le retour en kiosques d’une référence de la presse automobile ; Le Moniteur Automobile. Né en 1950 en Belgique, édité en France entre 1984 et 2009, Le Moniteur Automobile a su imposer un style, une exigence et un ton qui ont durablement marqué la presse automobile. Aujourd’hui, son retour est porté par un partenariat éditorial entre Produpress, propriétaire du titre, et NG Presse, acteur français de référence dans la presse automobile spécialisée.

Le retour d’une légende

Face à l’érosion globale de la diffusion de la presse écrite en France, il existe encore et heureusement des éditeurs passionnés qui croient encore au papier. C’est le cas de Marc Hootelé, COO de Produpress et de Nicolas Gourdol, fondateur de NG Presse, qui ont décidé de ressortir, seize ans après sa dernière parution en France, Le Moniteur Automobile. Ce magazine culte, connu pour la richesse de sa plume, la rigueur de ses essais et la précision de ses analyses comparatives, revient avec une formule fidèle à son héritage tout en embrassant les enjeux et les passions d’une nouvelle génération d’automobilistes.

“Ce retour en France marque bien plus qu’un simple développement éditorial : c’est une fête pour tous les passionnés d’automobile. Grâce à notre partenariat avec Nicolas Gourdol et les équipes de NG Presse, nous combinons notre expertise éditoriale et notre rigueur journalistique à leur fine connaissance du marché français. Cette alliance naturelle nous permet d’apporter une nouvelle voix généraliste et indépendante à un paysage média en quête de repères. Porté par son ton accessible, son approche comparative rigoureuse et son attachement à l’expérience utilisateur, Le Moniteur Automobile s’adresse à tous les conducteurs, curieux, passionnés ou simplement en quête de conseils éclairés pour mieux comprendre, choisir ou vivre leur voiture. Produpress est fière de contribuer, aux côtés de NG Presse, à enrichir le débat, à nourrir la passion et à renforcer l’expertise dans un secteur en pleine transformation”, c’est ce qu’a déclaré Marc Hootelé, le patron de Produpress, au sujet du retour de cette référence de la presse auto.

Une nouvelle formule qui respecte l’ADN du titre

La parution du N°1 est prévue en kiosque le 11 avril 2025, avec une périodicité bimestrielle (parution tous les deux mois). Fidèle à son ADN, le nouveau Moniteur Automobile proposera :

• 132 pages d’essais approfondis, de comparatifs détaillés et d’analyses techniques poussées ;

• 21 essais automobiles dans le premier numéro, avec une attention portée à la rigueur méthodologique et à l’objectivité ;

• Une section “Classic” de 16 pages, consacrée aux voitures anciennes, Youngtimers et à l’histoire automobile qui va particulièrement nous intéresser ;

• Une ouverture sur l’univers moto et équipements, pour élargir les horizons sans renier l’exigence.

Disponible en version papier et numérique, le magazine sera vendu au prix de lancement de 5,90 €, avec un abonnement annuel à 28 €. Il bénéficiera d’une diffusion nationale, avec un tirage initial de 30 000 exemplaires. Un site internet dédié au marché français viendra compléter l’offre éditoriale courant 2026, afin d’accompagner cette relance sur le terrain du digital avec la même exigence de contenu.

Une plume, un ton, une exigence journalistique rare

Ce qui distingue Le Moniteur Automobile, hier comme aujourd’hui, c’est la qualité de sa rédaction : des journalistes passionnés, indépendants, au style clair et exigeant, toujours soucieux d’apporter une information utile, accessible et experte. Loin du sensationnalisme ou des contenus formatés, le magazine défend un journalisme automobile de conviction, capable d’allier précision technique, plaisir de lecture et analyse approfondie. L’équipe sera constituée de journalistes intergénérationnels pour une vision aiguisée apportée aux lecteurs et aux lectrices.

“Je suis heureux et fier d’avoir eu la confiance de Produpress pour relancer en France Le Moniteur Automobile, un titre pour lequel j’avais un attachement très particulier avant sa disparition de nos kiosques en 2009. L’automobile connaît et connaîtra durant les prochaines années la plus grande révolution de son histoire. Les défis techniques et commerciaux sont immenses, les gammes d’une complexité inouïe et le marché bouleversé par une vague ininterrompue de nouveaux constructeurs venus d’Asie et d’ailleurs. L’expertise, la rigueur et l’impartialité du Moniteur tombent ainsi à point nommé pour aider les automobilistes à y voir plus clair, à faire des choix éclairés, et à vivre leur passion avec exigence et plaisir.” Nicolas Gourdol, fondateur de NG Presse.

Nous souhaitons une longue vie au Moniteur Automobile, prêt à relever les défis d’une nouvelle approche de la mobilité automobile.

Crédit photo : DR©