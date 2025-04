La Peugeot 604 fête ses 50 ans

En 1975, Peugeot dévoilait la 604, une grande berline qui ambitionnait de faire rayonner le savoir-faire français dans le segment haut de gamme dominé par les constructeurs allemands. Cinquante ans plus tard, la Peugeot 604 demeure une icône méconnue, symbole d’une époque où l’automobile française rêvait de prestige et de conquêtes internationales.

La genèse de la Peugeot 604

À la fin des années 1960, Peugeot dispose d’une solide réputation pour ses modèles robustes et populaires (204, 404, puis 504). Mais un vide subsiste : la marque ne propose pas de véritable haut de gamme. Pour combler ce manque et asseoir sa crédibilité à l’international, notamment aux États-Unis et en Europe du Nord, Peugeot décide de concevoir une berline statutaire.

Le projet est lancé en 1970 sous l’appellation interne Project A21. Pour son design, Peugeot fait appel au studio Pininfarina, avec qui il collabore depuis plusieurs années. Résultat : une silhouette sobre, élégante, marquée par des lignes tendues et une calandre chromée, dans la lignée du classicisme bourgeois recherché par la clientèle.

La 604 est officiellement présentée au Salon de Genève en mars 1975.

Les spécificités techniques

La Peugeot 604 repose sur une base technique dérivée de la 504, mais profondément modifiée pour correspondre aux standards d’une grande routière. Voici ses principales caractéristiques :

• Moteur : V6 PRV (Peugeot-Renault-Volvo), 2.664 cm³, carburateur simple corps + carburateur double corps

• Puissance : 136 chevaux DIN à 5.750 tr/min

• Couple : 21,7 mkg à 3.750 tr/min

• Vitesse maximale : 185 km/h

• Boîte de vitesses : manuelle 4 rapports ou automatique 3 rapports (en option)

• Traction : avant

• Freins : disques aux quatre roues

• Suspension : indépendante à l’avant et à l’arrière

Le V6 PRV, fruit d’une collaboration entre Peugeot, Renault et Volvo, est l’un des premiers moteurs modernes en V de l’industrie européenne, même s’il souffre au début d’une certaine rugosité et d’une consommation élevée.

Dimensions

Avec son allure statutaire, la 604 affiche des dimensions généreuses pour l’époque :

• Longueur : 4,72 mètres

• Largeur : 1,77 mètre

• Hauteur : 1,43 mètre

• Empattement : 2,80 mètres

• Poids à vide : 1 455 kg

Un gabarit qui la positionne clairement face aux Mercedes Classe S, BMW Série 7 et Jaguar XJ.

Accueil du public

Lors de sa sortie, la presse salue la qualité de présentation, le confort moelleux “à la française”, et la tenue de route remarquable grâce à un excellent compromis suspension/direction. En France, elle devient rapidement une voiture prisée des élites politiques et économiques. La 604 est notamment choisie comme véhicule officiel pour plusieurs institutions gouvernementales.

Cependant, sur d’autres marchés européens et aux États-Unis, son accueil est plus réservé. Le moteur, jugé gourmand, et le classicisme du style, perçu comme un peu fade face aux modèles allemands plus dynamiques, limitent son rayonnement.

Les ventes

Malgré ses ambitions, la 604 ne rencontre pas le succès commercial escompté :

• Production totale : environ 153.252 exemplaires (entre 1975 et 1985)

• Marché principal : la France (plus de 60 % des ventes)

• Exportations : difficiles, notamment en Amérique du Nord où la concurrence est rude

Peugeot espérait vendre 50.000 unités par an, mais n’en écoulera jamais plus de 30.000 au mieux (1977).

Les raisons de l’échec

Plusieurs facteurs expliquent cet échec relatif :

1. Contexte économique défavorable : La sortie de la 604 coïncide avec le premier choc pétrolier de 1973. Une grande berline gourmande en carburant devient un non-sens pour beaucoup d’acheteurs. La 604 avalait en moyenne 17 litres aux 100 km sur autoroute.

2. Motorisation inadaptée : Le V6 PRV manque de raffinement face aux moteurs allemands. Sa consommation élevée et ses performances moyennes ne séduisent pas l’élite internationale.

3. Image de marque : Peugeot reste avant tout associé aux voitures populaires. Il est difficile de convaincre les acheteurs haut de gamme sans historique crédible dans ce segment.

4. Design trop conservateur : Si la ligne est élégante, elle manque d’audace et de caractère face aux concurrentes plus innovantes.

5. Concurrence sévère : Mercedes, BMW et Jaguar dominaient déjà le marché du haut de gamme avec des modèles bien installés.

Malgré plusieurs tentatives pour relancer la 604 (versions Diesel, finition “Limousine”, version Turbo Injection en 1980), elle ne parviendra jamais à s’imposer durablement.

Le saviez-vous ? Philippe BOUVARD possédait une Peugeot 604 Limousine voiture bureau, entièrement aménagée pour qu’il puisse y travailler dans les embouteillages, avec plan de travail (bureau électrique), radio téléphone, poste de radio, récepteur de TV et magnétoscope, pendule. Il avait également la possibilité d’y dormir (coussins, couverture).

Les prix

Quand elle est sortie, la Peugeot 604 était vendue 41 700 francs en finition SL. En 2025, un modèle d’occasion (1975-1978) se vend en moyenne à 6 000 euros en version SL, et de 10 000 à 20 000 euros voire plus (en fonction de l’état) pour la version limousine de chez Heuliez.

Cinquante ans après sa naissance, la Peugeot 604 reste un jalon important de l’histoire de Peugeot. Un modèle ambitieux, emblématique d’une époque où les constructeurs français voulaient rivaliser avec les meilleurs, et qui, malgré ses failles, continue de séduire les passionnés de youngtimers.

Crédit photo de UNE : Alf Van Beem©-wikimedia creative commons