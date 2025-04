La Ducati Panigale V4 Lamborghini dévoilée

Comme annoncé sur le site mardi dernier, Les deux marques prestigieuses italiennes Lamborghini et Ducati ont réitéré leur collaboration pour la troisième fois. Pour cette nouvelle édition exceptionnelle, la Ducati Panigale V4 Lamborghini a été dévoilée au public. L’événement de présentation “L’art de l’inattendu” a eu lieu au Teatro Alcione, à Milan, pendant la semaine du design de Milan, l’événement majeur dans le monde du design, où les deux entreprises automobiles excellent.

La collaboration Ducati – Lamborghini

C’est ainsi que s’ouvre le troisième chapitre du partenariat entre Ducati et Lamborghini, deux entreprises emblématiques de toute l’Italie, qui partagent les mêmes valeurs de technologie sophistiquée, de sportivité et d’exclusivité. Deux marques emblématiques qui représentent l’excellence italienne au niveau mondial, toutes deux enracinées au cœur de la Motor Valley de la région d’Émilie, où la passion, l’ingéniosité et l’expertise se rencontrent, donnant naissance à des œuvres d’art sur deux et quatre roues comme la nouvelle Ducati Panigale V4 Lamborghini : le résultat d’une combinaison qui deviendra une fois de plus le rêve de chaque passionné à première vue, réunissant la technologie, la performance et la beauté comme cela s’est produit précédemment avec la Ducati Streetfighter V4 Lamborghini et la Diavel 1260 Lamborghini.

La Panigale V4 S

Ce nouvel épisode de l’union entre les deux entreprises met en vedette les modèles les plus performants et sophistiqués des gammes des deux marques : la Panigale V4 S, la dernière génération de Ducati Superbike et la Lamborghini Revuelto, le nouveau paradigme dans l’arène des supercar. Les deux modèles représentent l’expression ultime de la performance sportive des deux marques et sont équipés des moteurs les plus raffinés et les plus performants, qui représentent pleinement leur philosophie technique et leur approche du design : le Ducati Desmosedici Stradale et le Lamborghini V12.

La Panigale V4 s’inspire de la Revuelto, la première supercar hybride HPEV (High Performance Electrified Vehicle) d’Automobili Lamborghini. Sa puissance totale est de 1015 ch, générée par le groupe propulseur, qui associe la puissance d’un nouveau moteur à combustion interne V12 avec trois moteurs électriques à haute densité et une boîte de vitesses transversale innovante à double embrayage. La Revuelto offre des performances et des sensations de conduite inédites. L’utilisation intensive de la fibre de carbone et d’autres matériaux ultralégers a permis d’obtenir le meilleur rapport poids/puissance de l’histoire de Lamborghini : 1,75 kg/CV. Cela se traduit par des performances de pointe, avec une accélération de 0 à 100 km/h en seulement 2,5 secondes et une vitesse maximale de plus de 350 km/h.

La base technique de la Panigale V4 Lamborghini est la nouvelle V4 S. Pour créer la V4 Lamborghini, le Centro Stile de Ducati a travaillé en collaboration avec Lamborghini pour concevoir la livrée unique et une série de détails uniques inspirés du Revuelto, créant une moto exclusive limitée à 630 exemplaires numérotés. Les jantes en aluminium forgé ont été spécialement conçues pour cette moto et présentent le même style que celles de la Revuelto, tandis que l’arrière et les ailettes ont été retravaillés par les designers de Ducati en suivant les lignes de la supercar de Sant’Agata Bolognese.

La Panigale V4 Lamborghini est rendue particulièrement unique par la livrée basée sur la couleur noire de la fibre de carbone avec une texture visible, des détails en Verde Scandal, Grigio Telesto et Grigio Acheso, et le selle spécifique, qui s’inspire de l’intérieur de la Revuelto.

Preuve supplémentaire de l’attention portée à chaque détail dans cette collaboration entre les deux marques, la carrosserie et les autres composants tels que le bouclier thermique, le protège-talon et les garde-boue avant et arrière sont entièrement en fibre de carbone, utilisant la même trame que celle utilisée sur les voitures super sportives de Lamborghini. Sur la ligne de symétrie de la moto, là où la trame se croise, on retrouve le dessin typique des chevrons, résultat d’un travail artisanal de la plus haute précision.

La moto est équipée d’un silencieux en titane Akrapovič homologué avec des sorties en carbone, qui, avec un calibrage dédié au moteur, portent la puissance maximale de la Panigale V4 Lamborghini à 218,5 chevaux*. Le nombre élevé de composants en fibre de carbone, associé au silencieux, ramène le poids de la moto à 185 kg, soit près de 2 kg de moins que la Panigale V4 S, avec un rapport poids/puissance qui passe ainsi de 1,15 à 1,18 CV/Kg. La Panigale V4 Lamborghini est la plus puissante et la plus légère de la famille.

Les caractéristiques de la Panigale V4 Lamborghini sont complétées par l’embrayage à sec et les repose-pieds réglables, les leviers de frein et d’embrayage et les masselottes d’embouts de guidon en aluminium. Ceux qui souhaitent utiliser leur moto sur circuit disposeront d’un bouchon de réservoir racing en aluminium, d’écopes de refroidissement pour les freins, d’un carter d’embrayage ouvert en fibre de carbone et d’un kit adapté pour enlever le support de plaque d’immatriculation, tous inclus avec la moto.

La moto est également mise en valeur par la plaque sur le moteur portant son nom (Desmosedici Stradale), le té de fourche supérieur taillé dans la masse d’aluminium et l’animation dédiée du tableau de bord à l’allumage, comprenant le nom de la moto et le numéro d’exemple. Le même numéro est également gravé au laser sur le badge en aluminium de la clé de contact.

Chaque Panigale V4 Lamborghini est livrée avec un certificat d’authenticité et une housse dédiée à la moto, dans une boîte spéciale personnalisée assortie à la livrée. De plus, chaque Lamborghini Panigale V4 sera livrée dans une caisse en bois exclusive et personnalisée, avec une béquille arrière dédiée, encore une fois assortie à la livrée de la moto.

Panigale V4 Lamborghini Speciale Clienti

En plus de ces 630 exemplaires, Ducati produit également une série encore plus exclusive, appelée Speciale Clienti, disponible uniquement pour 63 clients Lamborghini. Ces quelques privilégiés, en contact direct avec le Ducati Centro Stile, pourront transférer le schéma de couleurs de leur Lamborghini sur leur Ducati Panigale V4 Lamborghini Speciale Clienti, ou bien choisir parmi les combinaisons de couleurs proposées par le Ducati Centro Stile.

Il s’agit d’une opportunité unique, qui prend une signification encore plus grande pour les propriétaires de Revuelto : la possibilité d’étendre la personnalisation de leur Supercar à leur moto leur permettra de créer l’association parfaite, un véritable garage personnalisé où chaque détail reflète l’identité du client.

En outre, pour la Speciale Clienti, il sera également possible de personnaliser la gravure sur les bord du té de fourche supérieur et la béquille arrière sera peinte dans la même livrée choisie, faisant de chaque exemplaire une pièce unique et non reproductible.

Les livraisons de la Ducati Panigale V4 Lamborghini débuteront en septembre 2025.

Principales caractéristiques

• Desmosedici Stradale, moteur de 1 103 cc

• Puissance maximale : 218,5 ch à 13 500 tr/min*

• Couple maximal : 122,1 Nm à 11 250 tr/min*

• Poids en ordre de marche sans carburant : 185 kg

• Rapport poids/puissance : 1. 18 ch/kg

• Cadre avant

• Réservoir en aluminium, capacité de 17 litres

• Ducati Electronic Suspension (DES) 3.0

• Fourche pressurisée Öhlins NPX-30 avec système de contrôle Öhlins Smart EC 3.0

• Amortisseur Öhlins TTX 36 avec système de contrôle Öhlins Smart EC 3.0

• Amortisseur de direction Öhlins avec système de contrôle Öhlins Smart EC 3. 0

• Pièce arrière dédiée, inspirée de la Lamborghini Revuelto

• Design d’aile dédié, inspiré de la Lamborghini Revuelto

• Jantes forgées avec design Lamborghini Revuelto

• Siège dédié strong>

• Pare-brise de course en plexiglas

• Kit d’embrayage à sec

• Té de fourche supérieur taillé dans la masse d’aluminium avec nom du modèle et numéro de l’exemplaire

• Animation du tableau de bord à l’allumage

• Clé en aluminium dédiée avec le numéro de la moto

• Repose-pieds réglables fraisés en aluminium

• Carénage, garde-boue avant et arrière, protège-chaîne, protège-talon, capot de fourche, protection de l’échappement, cache alternateur, support de plaque d’immatriculation, cache pignon, protection du réservoir, supports de tableau de bord, gainage de durites de frein en fibre de carbone

• Caisse de transport en bois dédiée **

• Support dédié dans la livrée de la moto **

• Housse de moto dédiée ***

Certificat d’authenticité***

• Boîte personnalisée pour composants supplémentaires **

• Bouchon de réservoir de carburant racing usiné l’aluminium massif***

• Ecopes de refroidissement d’étrier de frein en fibre de carbone***

• Kit de retrait du support de plaque d’immatriculation ***

• Carter d’embrayage ouvert en fibre de carbone ***

* Seulement Euro5+ modèles homologués

**Equipement additionnel

*** Equipement additionnel non homologué pour utilisation routière