Hot Wheels présente sa 1ère collection Ferrari

Après plus d’une décennie d’absence, Ferrari fait un retour fracassant dans l’univers Hot Wheels. Mattel a dévoilé ce 7 avril 2025 un partenariat historique avec la firme de Maranello, donnant naissance à une série de modèles réduits d’exception à l’échelle 1 :64. L’annonce marque une véritable révolution pour les collectionneurs et les passionnés d’automobile : Ferrari revient dans les rayons Hot Wheels… et pas pour faire de la figuration.

Un garage de rêve à l’échelle 1:64

Ce grand retour s’ouvre sur un coffret collector en édition limitée, disponible en précommande sur Mattel Creations. Il réunit deux icônes de la course :

• La Ferrari 312 P, clin d’œil à la toute première Ferrari Hot Wheels de 1970.

• La 499P Modificata, monstre d’endurance à la pointe de la technologie, victorieuse aux 24 Heures du Mans.

Des détails haut de gamme, une peinture Spectraflame™ rouge métallisé, des roues Neo-Classics™ et Real Riders™ : tout y est pour sublimer ces miniatures au statut déjà légendaire. Proposé à 100 $, ce set Heritage promet d’être la pièce maîtresse de toute collection.

Une gamme qui allie nostalgie, performance et technologie

Mattel frappe fort avec une sélection de neuf modèles, qui seront dévoilés progressivement tout au long de l’année 2025. Voici les plus attendus :

• Ferrari 499P Modificata Premium (juillet – 6,49 $)

L’hybride de compétition revient en force avec châssis métal et roues Real Riders™.

• Ferrari SF90 Stradale (juin – 1,25 $)

Une hypercar hybride aux lignes tranchantes, capable de passer de 0 à 100 en 2,5 s.

• Ferrari F40 Competizione (juillet – 1,25 $)

L’arme de Le Mans des années 90, dans sa version la plus radicale jamais produite.

• Ferrari 365 GTB4 Competizione (août – 1,25 $)

Une fusée d’endurance dotée d’un moteur 430 ch et d’une carrosserie allégée.

• LaFerrari Premium (septembre – 6,49 $)

Le supercar hybride qui a changé les règles du jeu en matière de performances.

• Ferrari F50 Premium (novembre – 6,49 $)

L’héritière directe de la F1, sublimée par une reproduction fidèle et racée.

• Ferrari 250 GTO & Fiat 642 RN2 Bartoletti (octobre – 16,99 $)

Un duo mythique : la GTO légendaire accompagnée de son transporteur d’époque.

• Ferrari SF90 Stradale Assetto Fiorano RC (juin – 19,99 $)

PHOTOS DE LA NOUVELLE COLLECTION HOT WHEELS / FERRARI 2025

Et parce qu’il n’y a pas d’âge pour rêver, Hot Wheels lance aussi une version radiocommandée de la SF90 à l’échelle 1 :64. Compatible avec les circuits, rapide, agile et capable de faire des loopings, ce bolide RC est un must-have pour les enfants… et les grands enfants.

Une collection pensée pour tous les passionnés

Avec cette collection, Mattel vise large : des enfants aux collectionneurs les plus pointus, chacun trouvera son bonheur. Les amateurs d’histoire automobile seront comblés par les références patrimoniales, les mordus de performance pourront admirer les bolides les plus puissants de Ferrari, et les fans de design y verront de véritables objets d’art miniatures.

Roberto Stanichi, vice-président exécutif de Hot Wheels, résume l’ambition du projet :

“Cette collection a été développée en pensant à tous les fans de Hot Wheels, des vrais connaisseurs de Ferrari aux passionnés d’automobile en herbe, grâce à l’attention portée aux détails par notre équipe de conception. De notre modèle de base disponible en magasin à nos éditions limitées sur Mattel Creations, les fans de tous âges peuvent désormais ramener un morceau de Ferrari à la maison.” C’est ce qu’a déclaré Roberto Stanichi, Executive vice president of Hot Wheels and Head of Vehicles & Building Sets at Mattel.

L’année 2025, placée sous le signe du cheval cabré

Cette collection Hot Wheels x Ferrari n’est qu’un début. De nouveaux modèles sont attendus tout au long de l’année, ainsi qu’en 2026. Une chose est sûre : le partenariat entre Mattel et Ferrari ravive la flamme d’un rêve commun, celui de rouler en Ferrari, même à l’échelle 1 :64.

Pour suivre les prochaines sorties, rendez-vous sur le site officiel : Mattel Creations – Hot Wheels

Crédit photos : Hot Wheels©