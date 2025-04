À voir sur Netflix : “Le rêve bourdonnant d’Enrico Piaggio” ou la naissance de la Vespa !

Le rêve bourdonnant d’Enrico Piaggio (titre original : Enrico Piaggio – Un sogno italiano) est un téléfilm italien réalisé par Umberto Marino, disponible sur Netflix. Ce biopic captivant retrace l’histoire d’Enrico Piaggio, l’industriel visionnaire à l’origine de la célèbre Vespa, emblème du design italien d’après-guerre.

Synopsis du film

Alors que son affaire est au bord de la faillite, le chef d’entreprise Enrico Piaggio met au point une nouvelle invention révolutionnaire qui va faire bouger le monde.

Un rêve italien devenu réalité

Diffusé initialement sur la RAI le 12 novembre 2019, ce film de 1h42 met en lumière la période charnière de l’après-Seconde Guerre mondiale, où l’Italie cherche à se reconstruire, après une double décennie de fascisme et l’alliance allemande durant la seconde guerre mondiale. Enrico Piaggio, interprété par Alessio Boni, hérite d’une usine aéronautique en ruines à Pontedera.

Confronté à la crise économique et à la menace de faillite, il décide de transformer son entreprise en fabricant de scooters accessibles à tous. Avec l’aide de l’ingénieur Corradino D’Ascanio, Piaggio conçoit un véhicule léger, économique et facile à conduire, même pour les femmes : la Vespa. Un nom qui signifie “guêpe” en italien, pour le bruit et la ligne du scooter de Piaggio.

Ce scooter deviendra rapidement un symbole de liberté et de modernité, propulsé sur la scène internationale notamment grâce à son apparition dans le film Vacances romaines avec Audrey Hepburn et Gregory Peck.

Mais avant le succès, Enrico Piaggio devra faire face à la félonie d’un banquier désireux de racheter son entreprise, aidé dans sa démarche machiavélique par une ex-conquête de Piaggio. Le film s’articule autour du combat d’un entrepreneur, respecté par tous ses ouvriers et employés, pour faire revivre l’entreprise familiale, une belle histoire d’amour et un complot, comme il y en a (trop) souvent dès qu’il s’agit d’argent. Le tout, en essayant de convaincre le réalisateur du film Vacances romaines, William Wyler, de choisir Vespa pour le tournage de son film, sorti en 1953.

Une esthétique soignée et une ambiance rétro

Le film se distingue par sa reconstitution minutieuse de l’Italie des années 1940-1950. Les décors, les costumes, les véhicules et la photographie plongent le spectateur dans une atmosphère authentique et élégante. La mise en scène met en valeur le style de vie italien de l’époque, avec une attention particulière portée aux détails du design et de la mode. Ce qui renforce la perfection de la reconstitution ? Le fait que le film ait été tourné au sein même de l’usine Piaggio située à Mandello del Lario, sur les rives du lac de Côme. Une usine au parfum vintage restée telle quelle, comme au sortir de la seconde guerre mondiale, que nous avons pu visiter à plusieurs reprises pour des essais Vespa ou Moto Guzzi. Un endroit chargé d’histoire.

Entre biopic et romance

Au-delà de l’aspect industriel, le récit explore la dimension humaine d’Enrico Piaggio. Le film dépeint ses relations personnelles, notamment avec Paola Bechi Luserna, une veuve de guerre interprétée par Enrica Pintore, et la jeune Suso Vannucci, jouée par Beatrice Grannò. Ces interactions ajoutent une touche romantique et émotionnelle à l’histoire, illustrant les défis personnels et professionnels auxquels Piaggio a dû faire face.

Crédit photos ci-dessus : RAI Fictions©

Un hommage à l’ingéniosité italienne

Le rêve bourdonnant d’Enrico Piaggio célèbre l’esprit d’innovation et la résilience de l’Italie d’après-guerre. En mettant en lumière la naissance de la Vespa, le film rend hommage à une icône du design qui a su traverser les décennies et s’imposer comme un symbole de liberté et de style.

Pour les amateurs de design, d’histoire et de belles histoires humaines, ce film offre une plongée inspirante dans l’Italie d’après-guerre et la genèse d’une légende sur deux roues.

Fiche technique

• Titre original : Enrico Piaggio – Un sogno italiano

• Titre français sur Netflix : Le rêve bourdonnant d’Enrico Piaggio

• Réalisateur : Umberto Marino

• Acteurs principaux : Alessio Boni, Beatrice Grannò, Enrica Pintore, Violante Placido, Francesco Pannofino

• Durée : 1h42

• Date de sortie : 12 novembre 2019 sur la RAI, disponible sur Netflix depuis le 12 avril 2021.



Crédit photo : RAI Fictions©