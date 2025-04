Le Distinguished Gentleman’s Ride se déroulera le 18 mai 2025

Le Distinguished Gentleman’s Ride (DGR) est un événement mondial annuel qui réunit des passionnés de motos classiques et vintage, habillés avec élégance, pour sensibiliser et collecter des fonds en faveur de la recherche sur le cancer de la prostate, la santé mentale des hommes et la prévention du suicide. La prochaine édition se tiendra le dimanche 18 mai 2025.

Historique

Fondé en 2012 à Sydney, en Australie, par Mark Hawwa, le DGR s’est inspiré d’une photographie de Don Draper, personnage de la série télévisée “Mad Men”, vêtu d’un costume élégant sur une moto classique. Cette image a incité Hawwa à créer un événement qui unirait les motocyclistes autour d’une cause noble, tout en améliorant l’image publique des motards.

Depuis sa création, le DGR a connu une croissance exponentielle :

• 2012 : 3 000 participants dans 64 villes.

• 2013 : 11 000 participants dans 145 villes, récoltant 277 000 AUD pour la recherche sur le cancer de la prostate.

• 2014 : 20 000 participants dans plus de 250 villes, collectant près de 1,5 million USD.

• 2015 : 37 000 participants dans plus de 400 villes, amassant plus de 2,3 millions USD.

• 2016 : 57 000 participants dans plus de 500 villes, recueillant plus de 3,6 millions USD.

• 2017 : 94 000 participants dans 581 villes, récoltant 4,85 millions USD.

• 2018 : 114 000 participants dans 648 villes, collectant 6,1 millions USD.

• 2022 : 94 000 participants dans 804 villes, amassant 6,04 millions USD.

Objectif

Le DGR vise à sensibiliser et à financer des programmes dédiés à la santé masculine, notamment la recherche sur le cancer de la prostate et la prévention du suicide. En partenariat avec la fondation Movember, l’événement a permis de financer des initiatives mondiales pour améliorer la santé mentale et physique des hommes. Depuis 2012, le DGR a récolté 50 millions de dollars, accueillant 500 000 participants dans 121 pays.

Déroulement

Chaque année, des milliers de motocyclistes se rassemblent dans plus de 1 000 villes à travers 121 pays, vêtus de leurs habits les plus élégants, pour parcourir les rues sur leurs motos classiques ou vintage. Les participants sont encouragés à s’inscrire en ligne, à collecter des fonds et à rejoindre des balades organisées localement. Les motos typiquement admises incluent les café racers, bobbers, scramblers et autres styles rétro.

Pour l’édition 2025, les inscriptions sont ouvertes, et les participants peuvent se joindre à des balades locales ou en organiser une dans leur ville. L’événement est soutenu par des partenaires tels que Triumph Motorcycles, qui joue un rôle clé dans l’expansion mondiale du DGR et encourage les motocyclistes de tous horizons à participer.

Triumph et Movember partenaires historiques

Pour la douzième année consécutive, Triumph Motorcycles est le partenaire moto officiel de l’événement. Grâce à l’implication de son personnel, de ses concessionnaires et de ses pilotes de motos classiques modernes, Triumph continue de faire croître et rayonner la communauté mondiale du DGR. Le soutien de Triumph est essentiel pour élargir la portée de l’événement et encourager les motards de tous horizons à y participer.

“Nous savions qu’il fallait en faire plus pour la santé des hommes”, déclare Mark Hawwa, fondateur du Distinguished Gentleman’s Ride. “C’est pourquoi nous avons choisi de collaborer avec Movember, la plus grande organisation caritative mondiale dédiée à la santé masculine, et avec Triumph Motorcycles. Nous sommes extrêmement reconnaissants envers tous nos partenaires pour leur soutien continu, qui nous permet d’avoir un impact global sur des causes critiques comme le cancer de la prostate et la santé mentale des hommes. Avec notre communauté, nous sommes fiers de continuer à rouler avec élégance pour la santé masculine.”

En participant au Distinguished Gentleman’s Ride, les motocyclistes du monde entier contribuent à une cause essentielle tout en célébrant le style, la camaraderie et la passion pour les motos classiques. Plus de renseignements et inscriptions en cliquant ici.