70 ans d’Alpine – épisode 1 : “La légende Alpine”

En juillet 2025, la marque Alpine fêtera ses 70 ans. Une étape symbolique pour cette icône de l’automobile française, synonyme de sportivité, d’élégance et de performances. Depuis sa création en 1955 par Jean Rédélé, Alpine a su conquérir le cœur des passionnés de rallye et de belles mécaniques, marquant l’histoire avec des modèles devenus cultes, avant de renaître sous les projecteurs au XXIe siècle. À l’occasion de ses 70 ans, la marque à l’éclair lance un programme baptisé : “Alpine, 70 ans”, divisé en plusieurs épisodes. Le premier épisode : “La légende Alpine”, s’appuie sur les témoignages de deux intervenants clés : Philippe Krief, le CEO d’Alpine, et Jean-Charles Rédélé, le fils du créateur de la marque, par ailleurs pilote amateur au volant d’une Alpine A110 moderne et collectionneur des Alpine les plus emblématiques. C’est d’ailleurs au cœur de sa collection, située à Paris dans les locaux où ont été construites les toutes premières Alpine, qu’il a accueilli la marque pour un voyage dans le passé, et le futur.

Les origines d’un rêve : Jean Rédélé et la naissance d’Alpine

Jean Rédélé, jeune concessionnaire Renault à Dieppe et pilote passionné, fonde Alpine en juillet 1955. À seulement 24 ans, il rêve de créer une voiture légère, agile et performante. Son objectif ? Proposer une alternative sportive à la production de masse, en s’appuyant sur les mécaniques Renault, tout en réduisant le poids au maximum pour optimiser les performances.

Et pour vendre son projet à la direction de la Régie Renault, il va positionner une voiture bleue, une blanche et une rouge devant le bâtiment historique de Boulogne-Billancourt. Le jeune entrepreneur met habilement en scène son ambition de créer une marque sportive française basée sur des mécaniques Renault. Convaincant, il obtient le soutien de la Régie. C’est le début d’une formidable aventure à la fois humaine, industrielle et sportive qui continue à s’écrire aujourd’hui. C’est cette épopée, riche en succès et en défis, ainsi que les principaux enjeux à venir pour la marque que la série “Alpine, 70 ans” se propose de raconter à travers plusieurs épisodes thématiques.

Le nom “Alpine” vient d’un souvenir fort : une victoire de Rédélé au rallye des Alpes en 1954. Ce nom évoque la montagne, la compétition et les sensations fortes. Une identité qui restera gravée dans l’ADN de la marque.

Les modèles de légende

Alpine A106 (1955)

Basée sur la Renault 4CV, c’est le premier modèle Alpine. Produite en petite série, elle est conçue avec une carrosserie en polyester, une innovation à l’époque.

Alpine A108 (1958)

Évolution de l’A106, l’A108 est proposée en version coupé, cabriolet et 2+2. Elle adopte les trains roulants de la Dauphine et continue à peaufiner l’approche légère et sportive voulue par Rédélé.

Alpine A110 (1962-1977)

La plus iconique. Surnommée “la Berlinette”, l’A110 devient une star des rallyes dans les années 60 et 70. Elle est sacrée Championne du Monde des Rallyes en 1973, lors de la première édition officielle du championnat. Son design racé, sa légèreté et son efficacité en font une légende absolue.

Alpine A310 (1971-1984)

Remplaçante de l’A110, l’A310 adopte un style plus moderne et une motorisation plus puissante, avec notamment un V6 à partir de 1976. Elle vise une clientèle plus large tout en gardant l’ADN sportif.

Alpine GTA / A610 (1984-1995)

Avec la GTA puis l’A610, Alpine monte en gamme. Design aérodynamique, confort amélioré, V6 turbo, ces modèles cherchent à rivaliser avec les sportives allemandes. Malgré leurs qualités, les ventes restent limitées. L’A610 marque la fin d’une époque : la production Alpine cesse en 1995.

Silence radio… puis renaissance

Après l’arrêt de la production en 1995, Alpine devient un souvenir pour les passionnés. Pourtant, la marque reste dans les esprits, nourrie par une communauté fidèle et un héritage fort. Renault relance progressivement l’intérêt, notamment à travers des concepts comme Alpine A110-50 en 2012.

C’est en 2017 qu’Alpine revient véritablement, avec une toute nouvelle A110, hommage moderne à la Berlinette. Conçue par une équipe dédiée, produite à Dieppe, cette nouvelle A110 séduit par son design néo-rétro, son châssis léger et son comportement routier exceptionnel. Elle reçoit un accueil enthousiaste de la presse et du public.

Les modèles depuis la renaissance

• Nouvelle A110 (2017) : châssis aluminium, 252 ch (puis 292 ch en version S), boîte automatique à double embrayage.

• A110 Pure / A110 Légende : variantes orientées respectivement sur la légèreté et le confort.

• A110 S (2019) : version plus affûtée, avec 292 ch.

• A110 R (2022) : la plus radicale de la gamme, axée sur la piste, avec un gain de poids conséquent et un look carbone.

• Séries limitées : A110 Première Édition, A110 Color Edition, A110 San Remo 73, A110 Tour de Corse 75, etc.

Un avenir 100 % électrique

En 2021, Alpine devient une marque à part entière au sein du groupe Renault, avec la fusion de Renault Sport. L’objectif ? Faire d’Alpine une vitrine technologique et sportive, tournée vers l’électrique.

Plusieurs projets sont en cours :

• La commercialisation de l’A290.

• l’A390_β, futur sport Fastback A390 qui sera lancé par Alpine en 2025.Une remplaçante 100 % électrique de l’A110.

• Lancement d’un Cross Over GT Alpine produit à Dieppe en 2026

Alpine est aussi engagée en Formule 1, avec l’équipe Alpine F1 Team, portant haut les couleurs françaises sur la scène internationale.

En 70 ans, Alpine est passée du rêve d’un passionné à une marque mythique de l’automobile française. De la Berlinette aux circuits de F1, du polyester des débuts à la fibre de carbone et à l’électrique, Alpine incarne l’élégance, l’ingéniosité et la performance. Le cap des 70 ans ne marque pas la fin d’une histoire, mais bien le début d’un nouveau chapitre. Et le futur s’annonce… électrisant.

Crédit photo : Alpine©