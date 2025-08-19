Rolex en 50 montres : un livre pour redécouvrir une légende de l’horlogerie

Le 22 août 2025 paraîtra en librairie un ouvrage qui séduira autant les passionnés d’horlogerie que les amateurs de luxe et de design intemporel : Rolex en 50 montres, signé par Constantin Parvulesco et publié chez Sophia Éditions. Avec ses 160 pages richement illustrées (300 photos), ce livre propose un voyage au cœur de l’univers Rolex, marque mythique qui incarne depuis plus d’un siècle l’élégance, l’innovation et le prestige suisse.

Un ouvrage qui célèbre les icônes de Rolex

Le livre présente 50 modèles emblématiques sélectionnés pour leur rôle dans l’histoire de la maison. De la Submariner portée par sir Edmund Hillary lors de l’ascension de l’Everest, à la Daytona de Paul Newman devenue l’une des montres les plus recherchées au monde, chaque pièce incarne un chapitre du mythe Rolex. Les fiches techniques, rédigées avec l’appui d’un expert d’une prestigieuse maison de ventes européenne, offrent des descriptions détaillées et des cotations qui feront le bonheur des collectionneurs.

Cet ouvrage n’est pas seulement une galerie de montres rares : il permet aussi de comprendre comment Rolex a su créer une identité unique, en conjuguant innovation technique, précision suisse et un sens du design reconnaissable entre tous.

L’histoire de Rolex : d’une vision à une icône

Fondée en 1905 à Londres par Hans Wilsdorf et Alfred Davis, Rolex s’installe rapidement à Genève en 1919 pour s’imposer au cœur de l’horlogerie suisse. Très tôt, la marque innove :

• En 1926, elle invente l’Oyster, première montre-bracelet étanche.

• En 1931, elle développe le remontage automatique par rotor Perpetual, une avancée qui définit encore aujourd’hui l’horlogerie moderne.

• Dans les années 1950 et 1960, Rolex devient la montre des explorateurs, plongeurs et aviateurs avec des modèles devenus cultes : Explorer, Submariner, GMT-Master.

• Dans les années 1980, la Rolex Daytona entre dans la légende grâce à Paul Newman, transformant une montre de pilote en véritable œuvre d’art recherchée par les collectionneurs.

Aujourd’hui, Rolex est bien plus qu’une manufacture horlogère : c’est un symbole universel de réussite et de raffinement, une marque dont le nom seul évoque le prestige.

Constantin Parvulesco, un auteur passionné

Écrivain et photographe, Constantin Parvulesco s’est déjà illustré dans des ouvrages consacrés à l’automobile et à l’horlogerie. Avec Rolex en 50 montres, il met son regard exigeant et esthétique au service d’un univers où la technique se mêle à l’art.

Publié par Sophia Éditions, maison spécialisée dans les beaux livres, ce nouvel ouvrage s’inscrit dans une démarche de vulgarisation élégante et de transmission culturelle, rendant accessible un pan de l’histoire du luxe.

Rolex, une fascination intemporelle

Rolex n’est pas seulement une montre : c’est une part de légende que l’on porte au poignet. Qu’il s’agisse d’un héritage familial, d’un objet de collection ou d’un signe de réussite, chaque Rolex raconte une histoire. Le livre Rolex en 50 montres vient immortaliser cette dimension unique en retraçant les modèles qui ont façonné la notoriété de la marque.

Disponible en librairie à partir du 22 août 2025, au prix de 39,90 €, ce beau livre s’annonce déjà comme un incontournable pour tous les amoureux d’horlogerie et de design.