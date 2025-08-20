Longines Conquest Heritage : l’élégance intemporelle revisitée

La maison horlogère Longines enrichit sa collection Conquest Heritage avec de nouveaux modèles de 38 mm et 40 mm, conciliant héritage et modernité. Plus de 70 ans après la naissance de la Conquest – première collection Longines à bénéficier d’un nom déposé, la marque suisse rend hommage à son esprit pionnier, tout en l’adaptant aux exigences contemporaines.

Un hommage aux origines

Depuis son lancement dans les années 1950, la Conquest incarne l’élégance sportive chère à Longines. Les nouveaux modèles reprennent ce langage historique à travers un design soigné et un détail emblématique : un médaillon en or jaune 18 carats décoré d’émail peint à la main, fixé sur le fond vissé de chaque montre. Ce symbole, orné d’un poisson, rappelle les premiers modèles en acier de la collection, garants d’étanchéité et d’aventure.

Des cadrans raffinés et lumineux

Chaque pièce arbore un cadran bombé soleillé décliné en plusieurs teintes :

Bleu avec index rhodiés,

Vert, brun et noir avec index dorés roses,

Argenté avec index dorés jaunes.

Les aiguilles, assorties aux index et revêtues de Super-LumiNova®, assurent une lisibilité optimale de jour comme de nuit. Un détail qui souligne la philosophie de la collection : la beauté ne doit jamais compromettre la fonctionnalité.

L’innovation au service du quotidien

Au cœur de chaque Conquest Heritage bat le calibre exclusif L888.5, un mouvement mécanique automatique doté d’un spiral en silicium et de composants antimagnétiques. Résistant aux champs magnétiques jusqu’à dix fois la norme ISO 764, il offre une réserve de marche de 72 heures et une étanchéité à 5 bars (50 mètres).

Les montres sont disponibles avec un bracelet en acier inoxydable équipé d’un système de micro-ajustement et d’une boucle déployante sécurisée, ou avec un bracelet en cuir noir ou brun à boucle ardillon Heritage.

L’élégance universelle

Avec leurs boîtiers de 38 mm et 40 mm, les nouveaux modèles se veulent unisexes, adaptés à tous les poignets. Ils traduisent la vision de Longines : une élégance intemporelle, à mi-chemin entre tradition et modernité, qui fait de la Conquest Heritage un garde-temps à la fois classique et résolument actuel.

Longines, presque deux siècles d’élégance

Fondée en 1832 à Saint-Imier, en Suisse, Longines allie tradition, performance et élégance. Chronométreur officiel de nombreuses compétitions internationales, la maison a bâti sa réputation sur son lien étroit avec le sport et son exigence de précision. Membre du Swatch Group, la marque au sablier ailé est aujourd’hui présente dans plus de 150 pays.

