Leica ZM 1 et ZM 2 Urban Green : l’élégance horlogère à l’heure verte

Leica Camera AG, célèbre pour ses appareils photo emblématiques, continue de conjuguer précision mécanique et esthétique raffinée avec l’extension de sa collection horlogère. En mai 2025, la marque allemande dévoile deux nouvelles montres d’exception : la Leica ZM 1 Urban Green et la Leica ZM 2 Urban Green, véritables chefs-d’œuvre du design fonctionnel et de l’artisanat horloger.

Un design inspiré par la nature et l’urbanité

Les ZM 1 et ZM 2 Urban Green se distinguent par un cadran noir fumé à dégradé vert profond, évoquant la transition du naturel vers l’urbain. Ce dégradé subtil confère aux montres une identité visuelle forte, tout en soulignant la philosophie de Leica : allier simplicité, beauté et fonctionnalité.

Le boîtier en acier inoxydable, le verre saphir incurvé, les surfaces polies et satinées, ainsi que le cadran en aluminium finement strié sont autant de détails qui traduisent une élégance intemporelle. Le tout est sublimé par un bracelet en maille milanaise, robuste, entièrement satiné et doté d’une boucle déployante de sécurité ainsi que de barrettes à ressort à dégagement rapide, pour un confort et une praticité accrus.

L’ADN Leica jusque dans les mécanismes

Fidèles à l’esprit d’innovation de la marque, ces montres ne sont pas de simples garde-temps. La ZM 1 dispose d’une couronne-poussoir brevetée, inspirée du déclencheur des appareils photo Leica, permettant de remettre à zéro l’aiguille des secondes d’une simple pression – une fonction unique dans le monde horloger. De son côté, la ZM 2 va encore plus loin en intégrant une fonction GMT permettant d’afficher deux fuseaux horaires simultanément, accompagnée d’un indicateur jour/nuit pour une lisibilité parfaite.

Les deux modèles sont dotés d’un mouvement mécanique développé et produit par Leica, gage d’une qualité “Made in Germany”, entièrement fabriqués à la main avec le soin et la précision caractéristiques de la maison.

🕰️ Fiche technique – Leica ZM 1 Urban Green

Diamètre du boîtier : 41 mm

Hauteur / longueur totale : 14,5 mm / 48 mm

Boîtier : Acier inoxydable 316L, finition polie miroir et satinée, chanfreins polis

Verre avant : Verre saphir bombé, antireflet deux faces, résistant aux rayures

Fond : Verre saphir plat, antireflet deux faces, vissé

Étanchéité : 50 m (5 ATM, norme ISO 2281)

Mouvement

• Type : Calibre mécanique de manufacture à remontage manuel (ZM 1 et ZM 2)

• Rubis : 26

• Fréquence : 28 800 A/h (4 Hz)

• Réserve de marche : 60 heures

Fonctions & Complications

• Heures, minutes, petite seconde

• Couronne-poussoir brevetée (remise à zéro de la trotteuse)

• Affichage de l’état (mode de réglage)

• Date avec réglage rapide via poussoir

• Indicateur de réserve de marche (2 lamelles convergentes)

Cadran & Aiguilles

• Cadran en aluminium, finition verticale polie, dégradé vert-noir

• Index et aiguilles diamantés et rhodiés

Bracelets (au choix)

1. Cuir de veau noir, piqûre verte, doublure Alcantara, ardillon acier 316L

2. Cuir d’alligator noir, piqûre verte, doublure Alcantara, ardillon acier 316L

3. Maille milanaise acier inoxydable, satinée, boucle déployante avec gravure Leica

🌍 Fiche technique – Leica ZM 2 Urban Green

Diamètre du boîtier : 41 mm

Hauteur / longueur totale : 14,5 mm / 48 mm

Boîtier : Acier inoxydable 316L, finition polie miroir et satinée, chanfreins polis

Verre avant : Verre saphir bombé, antireflet deux faces, résistant aux rayures

Fond : Verre saphir plat, antireflet deux faces, vissé

Étanchéité : 50 m (5 ATM, norme ISO 2281)

Mouvement

• Type : Calibre mécanique de manufacture à remontage manuel (ZM 1 et ZM 2)

• Rubis : 26

• Fréquence : 28 800 A/h (4 Hz)

• Réserve de marche : 60 heures

Fonctions & Complications

• Heures, minutes, petite seconde

• Couronne-poussoir brevetée (remise à zéro de la trotteuse)

• Affichage de l’état (mode de réglage)

• Date avec réglage rapide via poussoir

• Indicateur de réserve de marche (2 lamelles convergentes)

• Second fuseau horaire (GMT)

• Indicateur jour/nuit (lunette interne synchronisée, activable via la couronne)

Cadran & Aiguilles

• Cadran en aluminium, finition verticale polie, dégradé vert-noir

• Index et aiguilles diamantés et rhodiés

Bracelets (au choix)

1. Cuir de veau noir, piqûre verte, doublure Alcantara, ardillon acier 316L

2. Cuir d’alligator noir, piqûre verte, doublure Alcantara, ardillon acier 316L

3. Maille milanaise acier inoxydable, satinée, boucle déployante avec gravure Leica

Disponibilité et prix

Les nouvelles montres Leica ZM 1 et ZM 2 Urban Green sont disponibles depuis le 28 mai 2025 dans une sélection de Leica Stores ainsi que sur la boutique en ligne officielle. Le prix s’élève à 10 800 euros TTC pour la ZM 1 Urban Green et 14 600 euros TTC pour la ZM 2 Urban Green.

Une année anniversaire

Cette sortie coïncide avec une année symbolique pour Leica, qui célèbre le centenaire de son tout premier appareil photo compact, le Leica I. Un siècle d’excellence, marqué par une série d’événements internationaux, d’expositions et d’éditions spéciales, qui souligne la place incontournable de la marque dans l’univers de l’image et de l’objet d’exception.

Crédit photo : Leica©