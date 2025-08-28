Ouverture de l’Hôtel Belinda à Paris : un hommage vibrant aux seventies
Depuis le 31 juillet 2025, Paris accueille une nouvelle adresse qui marie raffinement, confort contemporain et esprit rétro : l’hôtel Belinda et son restaurant Clodette, nichés au 73 rue Boileau, au cœur du 16e arrondissement. Plus qu’un simple lieu de séjour, Belinda & Clodette se veulent une parenthèse élégante et chaleureuse, empreinte de l’audace des années 70 et d’un clin d’œil assumé à Claude François, dont la dernière résidence se trouvait à deux pas.
Belinda : un cocon urbain au charme vintage
Avec ses 73 chambres aux lignes arrondies, son spa Sothys pensé pour ralentir le rythme et sa suite Magnolias, dotée d’un bain nordique avec vue imprenable sur la tour Eiffel et une terrasse de 30 M², l’hôtel Belinda s’affirme comme une bulle urbaine chic et apaisante. Ici, on se recentre loin du tumulte parisien, dans une atmosphère où l’élégance seventies se marie avec un confort haut de gamme. Les chambres classiques sont proposées à partir de 240 € la nuit.
L’hôtel Belinda (crédit photos : Belinda©)
Clodette : une table conviviale et généreuse
Au rez-de-chaussée, le restaurant Clodette incarne l’âme culinaire du lieu. Derrière les fourneaux, une cheffe passionnée revisite avec authenticité les recettes de grand-mère et les twiste avec subtilité, du petit-déjeuner au dîner en passant par le goûter. La carte fait la part belle au partage et à la générosité, dans une ambiance rétro-chic. Les amateurs apprécieront également les cocktails signature, qui viennent parfaire l’expérience.
Le restaurant Clodette (crédit photos : Belinda©)
Un jardin caché au cœur du 16e
Véritable atout secret de la maison, un jardin intérieur offre une parenthèse bucolique en plein Paris. À l’ombre des parasols, on y savoure un café, un verre ou un livre, bercé par le chant des oiseaux… et quelques notes de disco. Une atmosphère unique qui prolonge l’esprit seventies et la douceur de vivre chère au lieu.
Spa de l’hôtel Belinda (crédit photos : Belinda©)
La suite Magnolias (crédit photos : Belinda©)
Entre hommage et modernité
Inspirés par l’audace d’une époque et la mémoire de Claude François, les prénoms Belinda et Clodette incarnent deux facettes d’une même personnalité : élégante, libre et espiègle. Entre héritage vintage et confort contemporain, Belinda & Clodette promettent de devenir une adresse incontournable pour les amateurs de séjours parisiens singuliers.
Plus d’informations en cliquant sur ce lien.
Forfaitiste sur mesure et passionnée par les voyages, notamment vers les USA et le Canada, Sandy partage son amour pour les vieilles choses qui ont une âme. Admiratrice de l’art déco et fan inconditionnelle de Columbo, elle apporte un regard nostalgique et raffiné sur les trésors du passé.
-
Actu Vintage1 mois
Une énième version de Dracula, réalisée par Luc Besson, vaut-elle la peine d’être vue au cinéma ?
-
Musique2 semaines
AC/DC, de Glasgow au Stade de France : la saga électrique des frères Young
-
Moto4 semaines
Suzuki GSX-R1000R 2025 : le retour tonitruant d’une légende pour ses 40 ans
-
Auto2 mois
Pourquoi faut-il ne pas attendre pour le montage de nouveaux pneus ?
Merci pour cet article très utile ! J'ai toujours voulu savoir comment bloquer certains sites sur Chrome sans avoir à…
On pourrait ajouter les Clefs de bagnoles de Baffie et pas vu encore mais le dernier Kad Merad "papamobile" qui…
Eh bien, pas d'accord pour la douche quotidienne, et en cela avec de nombreux praticiens et spécialistes de l'hygiène corporelle,…
Bonjouur Franck Avec plaisir J'ai ajouté un lien vers la page de l'éditeur pour se procurer votre livre. Chez Monsieur…
Merci pour le coup de projecteur sur notre nouvel ouvrage. Sylvie et Franck.