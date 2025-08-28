Ouverture de l’Hôtel Belinda à Paris : un hommage vibrant aux seventies

Depuis le 31 juillet 2025, Paris accueille une nouvelle adresse qui marie raffinement, confort contemporain et esprit rétro : l’hôtel Belinda et son restaurant Clodette, nichés au 73 rue Boileau, au cœur du 16e arrondissement. Plus qu’un simple lieu de séjour, Belinda & Clodette se veulent une parenthèse élégante et chaleureuse, empreinte de l’audace des années 70 et d’un clin d’œil assumé à Claude François, dont la dernière résidence se trouvait à deux pas.

Belinda : un cocon urbain au charme vintage

Avec ses 73 chambres aux lignes arrondies, son spa Sothys pensé pour ralentir le rythme et sa suite Magnolias, dotée d’un bain nordique avec vue imprenable sur la tour Eiffel et une terrasse de 30 M², l’hôtel Belinda s’affirme comme une bulle urbaine chic et apaisante. Ici, on se recentre loin du tumulte parisien, dans une atmosphère où l’élégance seventies se marie avec un confort haut de gamme. Les chambres classiques sont proposées à partir de 240 € la nuit.

L’hôtel Belinda (crédit photos : Belinda©)

Clodette : une table conviviale et généreuse

Au rez-de-chaussée, le restaurant Clodette incarne l’âme culinaire du lieu. Derrière les fourneaux, une cheffe passionnée revisite avec authenticité les recettes de grand-mère et les twiste avec subtilité, du petit-déjeuner au dîner en passant par le goûter. La carte fait la part belle au partage et à la générosité, dans une ambiance rétro-chic. Les amateurs apprécieront également les cocktails signature, qui viennent parfaire l’expérience.

Le restaurant Clodette (crédit photos : Belinda©)

Un jardin caché au cœur du 16e

Véritable atout secret de la maison, un jardin intérieur offre une parenthèse bucolique en plein Paris. À l’ombre des parasols, on y savoure un café, un verre ou un livre, bercé par le chant des oiseaux… et quelques notes de disco. Une atmosphère unique qui prolonge l’esprit seventies et la douceur de vivre chère au lieu.

Spa de l’hôtel Belinda (crédit photos : Belinda©)

La suite Magnolias (crédit photos : Belinda©)

Entre hommage et modernité

Inspirés par l’audace d’une époque et la mémoire de Claude François, les prénoms Belinda et Clodette incarnent deux facettes d’une même personnalité : élégante, libre et espiègle. Entre héritage vintage et confort contemporain, Belinda & Clodette promettent de devenir une adresse incontournable pour les amateurs de séjours parisiens singuliers.

