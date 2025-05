Top 5 des phares les plus emblématiques d’Irlande

Envie d’évasion sur les côtes les plus sauvages d’Europe ? Cap sur l’Irlande, terre de légendes et de paysages à couper le souffle. Avec ses falaises escarpées, ses tempêtes mémorables et ses lumières changeantes, l’île d’émeraude abrite certains des phares les plus emblématiques du monde. Perchés sur des caps battus par les vents ou nichés sur des promontoires isolés, ces gardiens de la mer racontent l’histoire maritime de l’île… tout en offrant des vues spectaculaires et des séjours insolites.

Voici notre Top 5 des phares incontournables à visiter en Irlande, du Wild Atlantic Way jusqu’à l’Irlande du Nord.

1. Fanad Head Lighthouse (Donegal) : entre histoire et aurores boréales

Classé parmi les plus beaux phares du monde, Fanad Head Lighthouse se dresse fièrement sur la côte nord du comté de Donegal, entre Lough Swilly et Mulroy Bay. Construit en 1817 après le naufrage tragique de la frégate HMS Saldanha, ce phare blanc immaculé incarne à la fois le drame et la beauté du littoral irlandais.

✨ À ne pas manquer :

• La visite guidée immersive et l’expérience en réalité virtuelle « The Storm, The Sea, The Saldanha »

• Les logements des anciens gardiens transformés en hébergements de charme

• Le Lighthouse Tavern et son célèbre “seafood chowder”

• Les environs spectaculaires : White Shore Beach et la Great Pollet Sea Arch

2. Loop Head Lighthouse (Clare) : falaises, dauphins et décor de cinéma

Situé à l’extrême ouest du comté de Clare, Loop Head Lighthouse domine l’océan Atlantique depuis des falaises vertigineuses. Depuis le XVIIe siècle, il guide les navires à l’entrée du fleuve Shannon. Ce phare emblématique a même servi de décor au film Star Wars : Les Derniers Jedi.

🌟 Expériences à vivre :

• Monter au sommet du phare pour une vue panoramique sur le Connemara et Dingle

• Dormir dans le cottage du gardien, restauré avec goût

• Explorer la péninsule en vélo électrique avec Loop Head E-BikeTours

• Visiter les Bridges of Ross, une merveille géologique formée par la mer

3. Hook Head Lighthouse (Wexford) : le plus ancien phare du monde

Bienvenue à Hook Head, dans le comté de Wexford, où se trouve le plus ancien phare encore actif au monde. Construit au XIIIe siècle par le chevalier anglo-normand William Marshal, ce colosse rayé noir et blanc veille depuis 800 ans sur l’estuaire de Waterford.

🎯 À découvrir sur place :

• Une visite guidée de la tour et de son centre d’interprétation

• Un panorama exceptionnel sur la mer Celtique et les rochers calcaires où se prélassent les phoques

• Un retour dans le passé, au temps des moines qui allumaient des feux pour guider les marins

4. St John’s Point Lighthouse (Irlande du Nord) : immersion totale face à la mer

Avec ses bandes jaunes et noires caractéristiques, St John’s Point Lighthouse est l’un des plus reconnaissables de l’île. Situé sur une péninsule sauvage, il offre une vue spectaculaire sur la mer d’Irlande, les montagnes de Mourne et même l’île de Man par temps clair.

💡 Le petit plus :

• Séjourner dans les cottages Ketch et Sloop, anciens logements des gardiens, pour une expérience cosy et authentique

• Profiter de jeux, de livres, et d’un calme absolu dans un lieu chargé d’émotions

5. Blackhead Lighthouse (Antrim) : sur les traces du Titanic

Sur la côte est de l’Irlande du Nord, dans le comté d’Antrim, Blackhead Lighthouse surplombe le Belfast Lough, l’estuaire menant à Belfast. Construit en 1902, il a guidé le Titanic lors de son voyage inaugural en 1912.

👣 À faire absolument :

• Dormir dans les cottages restaurés du phare (meubles d’époque et objets de collection à l’appui)

• Explorer les falaises et les plages autour

• Emprunter le sentier côtier Blackhead Path ou oser l’aventure vertigineuse sur la célèbre Gobbins Path, suspendue au-dessus de la mer

🧭 Pourquoi visiter les phares d’Irlande ?

• Pour leur histoire fascinante

• Pour les vues à couper le souffle

• Pour des expériences insolites (dormir dans un phare, marcher sur des falaises, voir les aurores boréales…)

• Pour découvrir un patrimoine maritime unique au monde

📌 À retenir : les phares d’Irlande sont bien plus que des monuments. Ce sont des lieux vivants, vibrants, à explorer le temps d’un voyage ou d’un week-end. Une façon unique de plonger dans l’âme irlandaise… les embruns en plus.

Crédit photo : Tourisme Irlandais©