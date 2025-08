Le Domaine du Liziec : une renaissance haut de gamme au cœur de Vannes

À deux pas du centre-ville de Vannes, un nouveau joyau hôtelier a ouvert ses portes : le Domaine du Liziec Vannes – MGallery Collection. Cette adresse prestigieuse marie avec audace le charme d’un château du XVIe siècle et l’élégance contemporaine d’une architecture noire et dorée, dans un écrin de nature et de légendes bretonnes.

Un lieu empreint d’histoire et de magie

Nichée dans un domaine de six hectares longé par la rivière et protégé par une forêt classée LPO, cette ancienne demeure vannetaise, autrefois propriété de notables locaux, renoue avec sa vocation d’accueil et de convivialité. Inspiré par les légendes de Brocéliande et des fées du Golfe du Morbihan, le Domaine du Liziec conjugue patrimoine et modernité dans un environnement d’une rare beauté, entre arbres tricentenaires, jardin japonais, roseraie et potager aromatique.

Une vision portée par deux frères bretons

Ce projet ambitieux est le fruit du coup de cœur de Philippe et Laurent Davalo, entrepreneurs locaux bien connus, également fondateurs d’Hamiform et du parc d’activités Park Avenue à Vannes. Désireux de valoriser leur région natale, ils ont souhaité faire du Domaine du Liziec un véritable lieu de vie, ouvert aux Vannetais comme aux voyageurs de passage.

Un hôtel d’exception à l’esprit maison de campagne

L’établissement abrite 71 chambres et suites, réparties entre l’aile historique du château et un bâtiment contemporain signé par l’architecte Arnaud Blanchard (BAAU) et la designer d’intérieur Nadège El Amine. Les chambres, spacieuses et apaisantes, offrent des vues sublimes sur les jardins à la régulière. Certaines évoquent les légendes féeriques locales, d’autres affichent une modernité audacieuse. C’est tout l’esprit MGallery : un luxe intime, enraciné dans une histoire singulière.

Une table étoilée aux commandes

Aux fourneaux, le chef Olivier Samson, étoilé Michelin pour son précédent établissement La Gourmandière, orchestre les trois espaces de restauration :

• Le Bar du Liziec, élégant et chaleureux, met à l’honneur cocktails maison et tapas raffinées.

• La Brasserie des Jardins, conviviale et généreuse, propose une cuisine de partage mettant à l’honneur les produits du terroir breton.

• La Table du Liziec, la table gastronomique du domaine, offre une expérience culinaire haut de gamme pour une trentaine de convives seulement. Produits locaux, créativité et raffinement y sont les maîtres mots.

Bien-être et nature au programme

Le Domaine abrite un spa Ella Bâché de 300 m², véritable havre de paix minéral. Piscine intérieure, hammam, sauna, soins signature et massages y sont proposés dans une atmosphère inspirée du Golfe du Morbihan. Une salle de fitness vient compléter l’offre bien-être, accessible aux clients hébergés comme aux visiteurs extérieurs.

Une destination d’affaires et d’évènements

Pensé aussi pour le tourisme d’affaires, le Domaine du Liziec dispose de quatre espaces de réception de 120 à 450 m², dont une Orangerie en pleine forêt, idéale pour mariages, séminaires et célébrations d’exception.

Une adresse engagée et ancrée dans son territoire

Souhaitant préserver l’environnement, le Domaine s’inscrit dans une démarche éco-responsable, privilégiant les circuits courts, l’énergie durable, l’économie d’eau, et une cuisine locavore grâce aux récoltes du potager et du verger. Chaque séjour est aussi l’occasion de découvrir le terroir breton à travers des expériences : croisières au coucher du soleil, dégustations d’huîtres, ou ateliers avec des artisans locaux.

Le Domaine du Liziec Vannes – MGallery Collection ne se contente pas d’être un hôtel : il incarne un art de vivre breton, entre héritage et audace, nature et élégance. Une destination précieuse, née d’un coup de cœur, qui promet des instants suspendus dans un lieu unique, à la croisée des contes et du confort cinq étoiles.

20 route de Rennes, 56000 Vannes

www.ledomaineduliziec.com

02 22 07 50 15

Crédit photo : Domaine du Liziec©