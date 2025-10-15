Le look hipster au masculin : les bases pour être au top

La philosophie Hipster est bien plus qu’une paire de vêtements vintage et une barbe touffue. C’est un style beaucoup plus profond, qui cherche à s’éloigner de la mode actuelle, celle du courant dominant, et qui, ironiquement, est l’une des tendances qui touchent le plus le cœur des jeunes d’aujourd’hui. Moderne, bohème, décontracté, sarcastique peut-être, mais définitivement original, voici les indispensables qui feront de vous un véritable Hipster, de la tête aux pieds. Lisez attentivement ce qui suit !

Tout d’abord, la coiffure et la barbe

Une coiffure hipster peut être assez difficile à définir car le style est en constante évolution. Mais en général, on considère qu’il s’agit de cheveux bien formés qui ont juste ce qu’il faut de volume pour avoir l’air sophistiqué et décontracté. Ayez donc des cheveux ni incroyablement longs, ni trop courts. Une telle coiffure présente généralement une ampleur égale des pointes jusqu’au sommet de la tête. C’est assez désordonné pour avoir l’air masculin, mais pas au point de donner l’impression que l’homme ne se soucie pas de son apparence.

Concevoir son style hipster demande une certaine finesse. Vous devez trouver l’équilibre parfait entre le désordre et le soigné. En gros, il ne faut pas qu’on ait l’impression que vous avez trop essayé de rendre votre coupe parfaite. Quant à la finition, vous pouvez choisir de la faire vous-même pour garder ce look un peu désordonné. Utilisez donc des ciseaux professionnels, comme ceux de Ciseaux Tech, qui vous permettront de faire des coupes aussi précises que possible. Vous pouvez également décider de faire appel à un coiffeur professionnel, un styliste ou même un barbier qui maîtrise très bien cette coiffure.

La barbe des hipsters n’est qu’une variante de la barbe pleine et complète. Pour commencer, vous n’avez qu’une chose à faire : attendre et laisser pousser votre barbe. Il est particulièrement important de ne pas se laisser décourager par les trous initiaux ou les zones plus ou moins denses. Celles-ci repoussent plus tard ou seront recouvertes par d’autres poils. Pendant cette phase, il est important que vous entreteniez correctement votre barbe en utilisant de l’huile pour barbe qui assure la souplesse du poil et hydrate la peau, évitant ainsi les démangeaisons.

Des t-shirts uniques pour une personne unique

Capuches, t-shirts à col V, pièces imprimées, capes et chapeaux en laine, et manteaux de collège sont quelques-uns des éléments indispensables de votre garde-robe. Ici, la recherche de l’alternative est la clé, car la mode Hipster est définie par des concepts tels que décontracté, urbain et confortable.

Vous pouvez également opter pour des chemises à carreaux ou des t-shirts imprimés à l’effigie de certains groupes légendaires comme Pink Floyd, Van Halen ou Metallica, ou encore des thèmes des séries des années 80. C’est toujours un excellent moyen pour que vos t-shirts portent un message unique sur la musique, le cinéma ou votre monde. N’oubliez pas que l’ironie est la clé du look hipster.

N’hésitez jamais d’inclure le plaid, la flanelle, le tissu écossais et même un ou deux motifs floraux dans votre garde-robe. Sachez aussi qu’un blouson en cuir ou un blazer ajusté, associé à un jean moulant, est une tenue typiquement hipster, et vous pouvez même essayer de remonter vos manches ou de boutonner votre chemise jusqu’au dernier bouton.

Pantalon : l’élégance dans le chaos

Les jeans skinny ou moulants sont l’allié idéal pour un Hipster. Enroulez-les au-dessus de la cheville, et ajoutez tout élément rétro auquel vous pensez. Votre pantalon peut être délavé, voire déchiré, mais si c’est l’été, vous pouvez opter pour un short en denim.

L’autre aspect important du look hipster, c’est qu’il combine des vêtements par couches et pas forcément assortis les uns aux autres. Eh oui ! Essayez donc de faire en sorte que votre tenue donne l’impression que vous n’avez pas mis le moindre intérêt à la sélectionner.

Cette idée peut prendre un certain temps à s’imposer, mais la mode hipster se veut révolutionnaire et audacieuse, car elle associe des pièces de luxe à des éléments bon marché.

Accessoires hipsters : ce dont vous ne pouvez pas vous passer

Pour combiner une touche hipster avec des touches bohémiennes ou intellectuelles, rien de tel que de sortir dans la rue avec une paire de lunettes de soleil en plastique ou même en bois. Le plus drôle dans l’histoire, c’est que plus vos lunettes seront grandes, plus vous aurez l’air d’un Hipster.

Assurez-vous qu’elles occupent une bonne partie de votre visage, et si vous n’avez pas de problèmes de vision, achetez simplement des lunettes sans ordonnance. Pour accentuer votre look hipster, vous aurez également besoin d’un sac à bandoulière ou d’un sac à dos. Optez pour un sac fait main ou en matériaux naturels. Mettez-y votre ordinateur portable, collez un autocollant animal à l’extérieur et vous aurez l’air d’un vrai hipster !

Si vous avez également pensé à vous faire tatouer, c’est le moment de le faire, car les hipsters en ont toujours, surtout sur le cou ou les bras. Pour compléter votre style, n’oubliez pas vos gants, votre chapeau, une écharpe ou un foulard. Ainsi, les vêtements vintage deviendront votre meilleur allié.

Envie d’un style hipster encore plus original, qui ne ressemble à aucun autre ? Misez sur les accents marins, avec deux icônes : le bermuda et la vareuse de la marque Mousqueton ! La vareuse mixte bleu marine, hommage aux pêcheurs bretons, offre un col typiquement breton et deux poches intérieures, parfaite portée ample ou comme une veste au-dessus d’une marinière pour un jeu de superpositions très actuel. En duo, la vareuse ouverte sur une marinière et le Donan marine signent une silhouette vintage-chic.

Des chaussures entre vintage et insolite

Parmi vos chaussures, vous devriez vous procurer des bottes de cow-boy ou des bottes militaires, des chaussures vintage, des chaussures sans talon ou simplement des chaussures extravagantes. Comme les baskets Converse ne sont plus au goût des hipsters, cherchez plutôt du côté des baskets de marque Reebok Classic ou Doc Martens.

Les Keds, les mocassins, les Vans, les chaussures Oxford et les Tommy sont également une bonne référence en la matière. Si vous voulez rendre votre tenue au top du style, optez pour des chaussures en tissu et un pantalon remonté.

Crédit photo : Pixabay