BIBA souffle ses 45 bougies : retour sur un magazine culte au ton décomplexé

Le 2 octobre 2025, le magazine BIBA célèbre un anniversaire qui compte : 45 ans d’existence. Lancé en février 1980 par Élisabeth Lefebvre, Alain Lefebvre et Paule Feuillet, le mensuel féminin a su imposer un ton inédit dans la presse française. Décomplexé, drôle et audacieux, BIBA a été le premier à parler sans tabou des joies comme des galères de la vie des femmes, qu’elles soient professionnelles, intimes ou personnelles.

Un ton pionnier et une communauté soudée

Dès ses débuts, BIBA se donne pour mission de simplifier la vie des femmes en conciliant travail, famille et épanouissement personnel. Sa marque de fabrique ? Un mélange d’humour, de bienveillance et d’autodérision, qui crée rapidement une complicité unique avec ses lectrices : les fameuses “BIBA girls”.

Mode portable mais pointue, conseils beauté, tests à faire entre amies, coups d’œil aiguisés sur l’époque et rubriques psycho déculpabilisantes : tout y passe, toujours sur un ton frais et sans jugement. BIBA s’inscrit ainsi dans le quotidien de 2,5 millions de Françaises chaque mois, via son magazine et ses supports digitaux.

Le nom BIBA n’a pas été choisi au hasard

Il s’inspire directement de la boutique de mode londonienne “Biba”, fondée en 1964 par Barbara Hulanicki. Ce magasin culte a marqué les années 60 et 70 avec son style audacieux, glamour et accessible, attirant aussi bien les jeunes femmes branchées que des icônes comme Twiggy, Brigitte Bardot ou Mick Jagger. Pour l’anecdote, Anna Wintour, célèbre rédactrice en chef du magazine Vogue, a travaillé dans la boutique Biba.

Quand le magazine BIBA est lancé en 1980 en France, ses créateurs (Élisabeth Lefebvre, Alain Lefebvre et Paule Feuillet) reprennent ce nom pour symboliser :

• L’audace et la modernité,

• L’esprit mode et pop venu d’Angleterre,

• Et surtout une image de jeunesse, de liberté et d’émancipation féminine.

Ainsi, le magazine hérite de cette aura “swinging London”, en l’adaptant à la culture française et en devenant rapidement une référence de presse féminine décomplexée.

Des couvertures devenues emblématiques

Au fil de ses 45 ans, BIBA a marqué l’imaginaire collectif par des couvertures osées, drôles ou marquantes :

• 1983 : une working-girl audacieuse en pleine “brushing power”.

• 1991 : un portrait décomplexé et désarmant.

• 2003 : Virginie Efira, Florence Foresti ou Géraldine Nakache incarnent une nouvelle génération de femmes drôles et libres.

• 2015 : un numéro qui réaffirme son audace et son esprit de sororité.

Ces unes retracent autant l’évolution de la société que celle des représentations féminines.

Un anniversaire placé sous le signe de la joie

Pour ses 45 ans, BIBA consacre un numéro spécial revenant sur son histoire et ses engagements, avec un dossier anniversaire autour de la joie. Au menu : 9 conseils pour la cultiver, un décryptage du phénomène du “dry dating” (des rencontres amoureuses sans alcool), mais aussi des témoignages de femmes sur des sujets de société comme le TDAH ou l’autisme diagnostiqués à l’âge adulte.

Côté style, le magazine revisite les années 80, décennie de sa naissance, et propose des astuces beauté pour “flouter les décennies”.

Une année festive avec ses lectrices

Pour marquer cette étape, BIBA ne se contente pas d’un numéro souvenir. Tout au long de l’année 2025, ses lectrices ont pu profiter d’expériences inédites : un week-end de soins au spa Avène, une masterclass facialisme avec Alix Saint George, une séance yoga avec Lululemon ou encore une parenthèse shopping et culture chez McArthurGlen.

Point d’orgue des festivités : une soirée exceptionnelle organisée à Paris, dans le quartier du Marais, le 9 octobre, ponctuée d’ateliers, de surprises et de rencontres.

BIBA, toujours dans l’air du temps

Aujourd’hui, sous la direction de Christine Régnier, le magazine poursuit sa mission : surprendre, faire rire et parler vrai. Fidèle à ses valeurs d’humour, d’indépendance, de confiance et de sororité, BIBA continue d’accompagner les femmes dans leurs vies plurielles, avec la même énergie qu’à ses débuts.

“45 ans de fous rires, de conseils et de complicité… Et l’envie d’en vivre encore beaucoup d’autres !” résume parfaitement la rédaction.