Nike x Air Afrique : la Air Max RK61, une rencontre entre héritage et innovation
Nike s’associe au collectif créatif parisien Air Afrique pour donner vie à une silhouette inédite : la Air Max RK61. Plus qu’une chaussure, ce modèle incarne un voyage, un pont entre l’héritage diasporique africain, l’élégance sartoriale et l’innovation technologique propre à Nike.
Un hommage à l’histoire et au voyage
Nommée d’après le code de vol d’Air Afrique (RK) et l’année de fondation de la compagnie (1961), la RK61 fait revivre la mémoire d’une époque où l’aviation symbolisait l’ouverture, les échanges et la fierté d’un continent en mouvement. Inspirée à la fois de la Air Max SNDR et du mocassin intemporel, la silhouette traduit la tradition de “rentrer au pays dans ses plus beaux habits”, tout en intégrant le confort et l’audace de la technologie Nike Air.
Chaque détail de conception porte un message :
• Une unité Air Max inspirée d’un moteur à réaction,
• Un code morse gravé sur la semelle extérieure inscrivant Air Afrique,
• Une tirette zippée ornée du logo originel de la compagnie aérienne,
• Une semelle intérieure en jacquard évoquant les sièges d’avions d’époque.
L’air comme symbole
“La notion d’Air est profondément liée à notre histoire”, explique Ahmadou-Bamba Thiam, membre du collectif Air Afrique. “Air Afrique, la compagnie elle-même, a pris son envol pour transcender les cultures et les peuples africains nouvellement indépendants. Nous parlons aussi de l’Air comme d’une élévation symbolique et métaphorique, par la culture et l’humanité.”
Cette vision prend vie dans la campagne Première Classe, qui revisite l’esthétique publicitaire du début du XXe siècle avec une touche contemporaine.
Une campagne portée par des icônes de la diaspora
Pour incarner cette nouvelle ère, Nike et Air Afrique s’entourent de figures inspirantes :
• Le footballeur Didier Drogba,
• La chanteuse malienne Oumou Sangaré,
• La sprinteuse Marie-Josée Ta Lou-Smith,
• Et Mme Daba Traoré, ancienne employée de la compagnie aérienne.
Toutes symbolisent l’excellence et la richesse culturelle afro-diasporique, réunies autour de cette idée de transmission et de mouvement.
Disponibilité
La Nike x Air Afrique Air Max RK61 sera disponible dans le monde entier à partir du 9 octobre, via SNKRS et une sélection de revendeurs partenaires.
