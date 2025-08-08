Fashion
PSG x Nike : le grand retour vintage du mythique maillot T90 (2004–2005)
Le Paris Saint-Germain et Nike replongent dans les années 2000 avec la réédition d’un maillot qui a marqué toute une génération : le T90 de la saison 2004–2005. Reconnaissable entre mille grâce à sa large bande rouge verticale sur le flanc, ce modèle culte incarne l’esthétique footballistique du début du millénaire, entre audace graphique et identité forte. Un design taillé pour les pelouses, mais aussi pour la rue, qui revient aujourd’hui en édition limitée pour combler les amateurs de ballon rond… et les amoureux de vintage.
Un morceau d’histoire sur textile
Sorti à l’origine à une époque où le football se vivait sans filtre et où les tribunes du Parc vibraient au son des chants passionnés, le maillot T90 a accompagné les exploits de figures légendaires. Symbole absolu : Pedro Miguel Pauleta, “l’Aigle des Açores”, dont les buts décisifs ont enflammé les supporters parisiens. À ses côtés, une autre icône de l’ère Nike Total 90 : Ronaldinho, sourire légendaire et jeu flamboyant, qui a marqué l’histoire du club tout en insufflant un style unique, à mi-chemin entre football de rue et magie brésilienne.
Plus qu’un maillot : un look complet
La réédition ne s’arrête pas au maillot. Nike et le PSG ressortent aussi un survêtement PSG T90 ainsi qu’une paire de chaussures Nike Total 90 blanches et rouges, ornées de l’écusson du club. Un clin d’œil total look qui séduira autant les puristes du foot que les amateurs de streetwear nostalgique.
Une campagne entre nostalgie et culture urbaine
Pour célébrer ce retour, un film hommage met en scène Pauleta dans un café parisien, atmosphère feutrée et madeleine de Proust pour les fans du club. Le numéro 9 floqué “Pauleta” est d’ailleurs proposé pour revivre l’émotion de l’époque.
Ronaldinho, lui, fait équipe avec SNIPES pour une arrivée à moto dans Paris, mélangeant héritage footballistique et esprit urbain d’aujourd’hui. Une image forte qui rappelle que ce maillot appartient autant à l’histoire qu’à la culture contemporaine.
Du rétro au présent
Ce revival s’inscrit dans une dynamique plus large : le 17 août prochain, le PSG et Nike dévoileront le maillot Third 2025–2026, directement inspiré de l’esthétique T90 mais réinterprété avec une touche moderne. L’occasion de prouver que le vintage n’est pas figé dans le passé, mais qu’il inspire toujours la création d’aujourd’hui.
Où le trouver ?
Le maillot T90 2004–2005 version 2025 est disponible en quantités limitées dans les boutiques officielles du PSG, sur store.psg.fr, ainsi que via les canaux Nike habituels (Nike Stores et Nike.com). Une pièce rare pour ceux qui veulent porter un morceau de l’histoire parisienne sur leurs épaules.
Crédit photos : DR
Créateur de MonsieurVintage, Philippe est un passionné de belles mécaniques, de voyages et d’objets qui ont une âme. À travers son regard, chaque moto, voiture ou destination raconte une histoire, dans une quête d’authenticité et d’élégance intemporelle.
