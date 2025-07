iI y a 56 ans, la montre OMEGA Speedmaster marchait sur la Lune

Le 21 juillet 1969 à 02h56 UTC, l’humanité posait pour la première fois le pied sur un autre astre. Ce moment historique, immortalisé par des centaines de millions de spectateurs à travers le monde, a vu Neil Armstrong et Buzz Aldrin fouler le sol lunaire lors de la mission Apollo 11. Ce jour-là, l’horlogerie suisse, elle aussi, écrivait une page de légende.

Omega Speedmaster : chaque moment suspendu

À l’occasion du 56ᵉ anniversaire de cet événement planétaire, la maison OMEGA rend hommage à l’exploit des astronautes américains et à la présence discrète mais cruciale de sa mythique Speedmaster, portée au poignet de Buzz Aldrin lorsqu’il descendit de l’échelle du module lunaire. Si la première montre portée sur la Lune n’a pas foulé le régolithe, elle a néanmoins accompagné chaque battement de ce moment suspendu dans le temps.

Buzz Aldrin – 21 juillet 1969 – Avec l’aimable autorisation de la Nasa©

La Speedmaster : depuis 1965

L’histoire d’OMEGA avec la conquête spatiale ne date pas d’hier. Dès 1965, la NASA sélectionne la Speedmaster comme équipement officiel pour toutes ses missions habitées, après une série de tests rigoureux : chocs, vibrations, températures extrêmes et vide spatial. Aucun autre chronographe ne résistera. Le 1er mars de cette même année, la montre obtient sa qualification officielle, devenant l’unique modèle homologué pour l’espace par l’agence américaine.

Un héritage intact

Avant même Apollo, la Speedmaster avait déjà été embarquée à bord des programmes Mercury et Gemini. Elle deviendra ensuite une fidèle compagne des missions spatiales, jusqu’à aujourd’hui. Car si les combinaisons et les fusées ont évolué, l’héritage de cette montre reste intact. Symbole de précision et de robustesse, elle incarne l’esprit pionnier de l’homme face à l’inconnu.

Le temps ne s’arrête jamais

En 2025, OMEGA célèbrera également les 60 ans de cette homologation historique. Une date clé pour une maison qui continue de conjuguer technologie, tradition et vision futuriste. À l’heure où les regards se tournent à nouveau vers la Lune et Mars, la Speedmaster rappelle que le temps, lui, ne s’arrête jamais… même dans l’espace.

Crédit photo : Nasa© et Omega©