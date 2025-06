Rihanna embrase la nouvelle campagne Savage X Fenty avec la collection Mosaic Floral

Rihanna revient sur le devant de la scène avec panache pour incarner la toute nouvelle campagne Savage X Fenty. Cette saison, la chanteuse iconique, fondatrice de la marque, fait grimper la température en dévoilant Mosaic Floral, une collection de lingerie audacieuse et sensuelle pensée pour célébrer toutes les courbes et les couleurs de l’été.

Une ode à la féminité assumée

Mosaic Floral, c’est un véritable kaléidoscope de dentelle, où les motifs floraux s’épanouissent avec finesse sur des soutiens-gorge non doublés (52,95 €) et des culottes échancrées (22,95 €). Déclinée dans une palette vive et estivale, cette ligne se veut la plus audacieuse de la marque à ce jour. Conçue pour être vue autant que portée, elle incarne l’ADN Savage X Fenty : une sensualité libérée, inclusive et affirmée.

Rihanna, muse de sa propre révolution

Devant l’objectif, Rihanna incarne à la perfection l’esprit de Mosaic Floral. Captivante et magnétique, elle insuffle toute sa puissance artistique à cette campagne haute en couleur. Fidèle à sa volonté de casser les codes, elle prouve une fois de plus que la lingerie est une question de confiance avant tout.

“Nous voulons que vous vous sentiez sexy et que vous vous amusiez en le faisant.” C’est ce qu’a déclaré Rihanna à propos de la collection Mosaic Floral.

Confort, style et inclusivité

En parallèle de cette collection florale, Savage X Fenty élargit sa ligne Seamless, devenue culte pour son confort absolu. Les nouvelles teintes comme Pink Odyssey apportent une fraîcheur estivale à ces pièces du quotidien (de 18,95 € à 52,95 €), parfaites pour rester à l’aise sans sacrifier le style.

Et pour les soirées d’été en toute décontraction, la ligne Kickback Casual propose des pyjamas légers et respirants (de 32,95 € à 52,95 €), pensés pour chiller avec style, même sous 30 degrés (Voir photos ci-dessous).

Savage X Fenty : la révolution continue

Créée par Rihanna, Savage X Fenty s’impose comme une marque résolument moderne, mêlant audace, inclusivité et accessibilité. Grâce à une gamme de tailles allant jusqu’au 4X/XXXXL et des bonnets de A à F, chaque silhouette y trouve son bonheur, sans compromis sur le style ni sur le confort. Des essentiels du quotidien aux pièces les plus provocantes, Savage X Fenty célèbre toutes les individualités avec panache.

Où trouver la collection ?

Toutes les nouveautés Savage X Fenty – y compris Mosaic Floral, Seamless et Kickback Casual – sont disponibles dès maintenant sur www.SavageX.com et dans les points de vente physiques de la marque.

Crédit photo : Savage X Fenty©